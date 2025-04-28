بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية

القاهرة – في إطار التعاون المشترك بين المجتمعات والجمعيات الطبية والقطاع الخاص لتعزيز خدمات الرعاية الصحية البصرية في مصر، وقّعت الجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجي مذكرة تفاهم مع شركة "روش"، الشركة العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية والحلول التشخيصية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية، الذي أقيم في القاهرة، بحضور نخبة من كبار أطباء العيون والخبراء المتخصصين في طب الشبكية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دعم جهود التوعية بأمراض الشبكية، مثل اعتلال الشبكية السكري وارتشاح مركز الإبصار، بالإضافة لتطوير قدرات الكوادر الطبية العاملة في مجال طب العيون وأمراض الشبكية بالأخص، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية البصرية المقدمة للمرضى في مختلف أنحاء الجمهورية.

تم توقيع مذكرة التفاهم بين كل من الدكتور هاني حمزة، رئيس الجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجي، والدكتور حسن علي، رئيس قطاع أمراض العيون بشركة روش في مصر، وذلك بحضور ممثلي مجلس إدارة الجمعية المصرية لشبكية العين، والدكتور محمد عبداللطيف بلطية، المشرف العام على أقسام الرمد بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، تأكيدًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم خدمات الرعاية الصحية لمرضى العيون في مصر.

وشملت بنود الاتفاقية التعاون في تنفيذ حملات توعية علمية ومجتمعية، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات أطباء العيون، على أن يتم البدء بالكوادر العاملة بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

تؤكد روش، الشركة العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية والإجراءات التشخيصية التزامها الراسخ تجاه دعم مرضى العيون في مصر من خلال هذا التعاون المهم مع الجمعية المصرية لشبكية العين، والذي يأتي بالتزامن مع مرور عام على انطلاق أعمالها في مجال أمراض العيون داخل السوق المصري. وتولي الشركة اهتمامًا خاصًا بطب العيون، ويظهر ذلك جليًا في سعيها المتواصل لتوفير حلول مبتكرة تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة المرضى. وخلال العام الماضي، واصلت الشركة تقديم العلاجات المتقدمة لآلاف المرضى حول العالم، بما في ذلك مصر، في إطار التزامها بدعم جودة حياة المرضى وتحقيق نتائج صحية أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجي، التي تأسست عام 1998، تضم نخبة من كبار أطباء الشبكية في مصر، وتعمل على دعم التعليم الطبي المستمر، ونقل الخبرات بين الأطباء، بما يعزز من تقديم رعاية متكاملة ومبنية على أسس علمية لمرضى العيون وبالأخص الأمراض التي تخص الشبكية.

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