وقعت شركة رويال جت، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص الفاخر، والحائزة على جوائز، وجيتكس للطيران الخاص شراكة لتشغيل رحلات طيران خاصة حسب الطلب بين دبي والدوحة بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر 2022.

شركة رويال جت ، هي واحدة من أكثر الأسماء المرموقة في مجال الطيران الخاص والتي تأسست في عام 2003، وباتت اليوم تمتلك و تدير أكبر أسطول في العالم من طراز بوينج بيزنس (11 طائرة).

ستساهم هذه الشراكة بدمج خبرات الشركتين لتقديم تجارب عملاء متميزة. حيث سيتم رفع مستوى تجربة العملاء المسافرين وتوفير رحلة فاخرة على متن طائرة بوينج بيزنس المجهزة بأحدث التقنيات والتي تقدم مفهوماً مخصصًا لكبار الشخصيات. تتسع الطائرة لـ30 مقعدًا و تتضمن كل وسائل الراحة المناسبة للرحلة القصيرة بين المدينتين.

قال محمد حسين أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت: " ستمكن الشراكة مع جيتكس شركة رويال جت من تلبية الطلب على الطيران الخاص خلال هذه الفترة الاستثنائية في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي. وسيختبر العملاء أفضل تجربة على متن الطائرة على متن أسطول رويال جت ذي المستوى العالمي، إلى جانب محطة جيتكس التي ستوفر صالاتهم الراقية الخاصة خدماتهم المتخصصة لكبار الشخصيات من المسافرين.

في صالة كبار الشخصيات في جيتكس في دبي، يتم دعوة الركاب للاستمتاع بأولوية الدخول والخدمة الشخصية والضيافة الفاخرة في الصالات المريحة والهادئة واكتشاف المساحات المخصصة للرفاهية أيضًا والمجموعات الفنية المختارة وحتى الاستمتاع بملعب كرة القدم . سيتولى فريق جيتكس جميع الإجراءات الرسمية قبل الرحلة وسيكون الركاب جاهزين للمغادرة خلال دقائق من دخولهم إلى المطار.

و قال عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيتكس، قائلاً: “هذه الشراكة الجديدة وغير المسبوقة مع رويال جت هي انعكاس لطموحاتنا العالية وتأكيد على تعاون بين شركتين في قطاع الطيران الخاص لتقديم تجارب جديدة تتجاوز توقعات عملائنا. من خلال الجمع محطة جيتكس المتميزة وصالة كبار الشخصيات الفاخرة وخبرة التأجير الخاصة لشركة رويال جت. يسعى فريق جيتكس دائماً لتقديم فرص جديدة لعملائنا لضمان ترسيخ ذكريات فريدة لا تُنسى ".

من خلال تقديم تجربة فاخرة للسفر على متن طائرة خاصة، يبلغ سعر تذكرة ذهاب و عودة 29000 درهم إماراتي لكل مقعد.

للحجز، يرجى التواصل مع فريق جيتكس Experience@jetex.com

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نبذة عن جيتكس:

شركة جيتكس، حائزة على جوائز عالمية في مجال الطيران التنفيذي، تعمل على تقديم حلول دعم تعتبر الأفضل في فئتها للعملاء في جميع أنحاء العالم. توفر جيتكس محطات خاصة استثنائية (خدمة قاعدة عمليات ثابتة) وتزويد الطائرات بالوقود والمناولة الأرضية وتخطيط الرحلات العالمية. كما تقدم الشركة خدماتها لأصحاب ومشغلي طائرات رجال الأعمال للرحلات الجوية التجارية والشخصية. لمعرفة المزيد حول جيتكس، قم بزيارة www.jetex.com ومتابعة صفحاتنا على انستجرام وتويتر وفيسبوك ولينكد إن.

استفسارات صحفية:

أوليغ كافروف

مدير تطوير والاتصال المؤسسي

هاتف: 97142124900+ بريد إلكتروني: teamorange@jetex.com

نبذة عن شركة رويال جت

شركة رويال جت للطيران الخاص التابعة لإمارة أبوظبي، هي شركة رائدة على مستوى قطاع الطيران الخاص العالمي المتميز ويرأس مجلس إدارتها معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

يقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل بشكل أساسي من خلال قاعدة العمليات الثابتة / صالة كبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي وتحمل الشركة وموظفوها شهادات وتراخيص متعددة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة السلطة وهيئة الطيران المدني في برمودا.

من خلال كياناتها في أبو ظبي وبرمودا، تمتلك و / أو تشغل رويال جت 11طائرة بوينج بيزنس جت و 3 طائرات بومباردييه جلوبال 5000/6000 ، وتقدم خدمات إدارة الطائرات وتأجير الطائرات ورحلات الإجلاء الطبي، وخدمات قاعدة العمليات الثابتة وخدمات صيانة الطائرات وإصلاحها، وخدمات اقتناء الطائرات والتخلص منها، واستشارات الطيران لكبار الشخصيات.

رويال جت هي عضو مؤسس في جمعية طيران رجال الأعمال في لشرق الأوسط وعضو في العديد من اتحادات الطيران الأخرى، كما أن العمليات الجوية والأرضية معتمدة من قبل المجلس الدولي لطيران الأعمال وتحت برنامج ويفرن وينجمان. وعملياتها الثابتة هي أيضًا عضو في شبكة إير إيليت الرائدة في الصناعة.

تفتخر رويال جت بكونها الفائز في جائزة " أفضل شركة طيران خاص بالعالم " وبالعديد من جوائز السفر العالمية السنوية وقد فازت قاعدة عملياتها الثابتة بالعديد من الجوائز لمرافقها وخدماتها المتميزة. om/oyaljetgroup.chttps://www.r

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