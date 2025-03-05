الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: وقعت شركة جلوبال أيروسبيس لوجيستكس "جال"، المزود الرائد للخدمات الجوية والدفاعية المتكاملة في الإمارات العربية المتحدة، شراكة متعددة السنوات مع شركة تاليس إمارات للتكنولوجيا "تاليس" بهدف تعزيز الدعم لطائرات الدوريات البحرية، واستكشاف المزيد من فرص التعاون لدفع مساعي التنمية ضمن قطاع الدفاع والطيران في الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لأربع سنوات، تبحث "تاليس" و"جال" سبل تحسين وتعزيز الدعم لمنصة طائرات الدوريات البحرية التي تعمل حالياً ضمن القوات المسلحة الإماراتية، وخاصة أعمال التزويد بالموارد اللازمة وتنفيذ العمليات لتحسين التوافر التشغيلي. كما يناقش الطرفان إمكانية تقديم أنظمة جديدة بالنسبة لمنصات طائرات الدوريات البحرية الحالية والجديدة.

وإضافة إلى ذلك، يعزز الجانبان التزامهما بتطوير مهارات الموظفين من خلال تعاونهما في مبادرة "الخمسين القادمة" التي أطلقتها شركة "جال" مؤخراً، والتي تمثل برنامجاً متعدد السنوات يهدف إلى تعزيز المهارات والخبرات التي يتمتع بها المتخصصون الإماراتيون الطموحون في مجال الطيران من خلال تقديم تدريب تخصصي في صيانة محركات الطائرات، والإلكترونيات، ومبادئ الهندسة، وأفضل الممارسات التشغيلية. وستدعم شركة "تاليس" المبادرة من خلال توفير التدريب المكثف والتعليم في الموقع ضمن منشآتها العالمية.

وفي تعليق له، قال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة جال: "تتيح لنا الشراكة مع تاليس الجمع بين خبراتنا وكفاءاتنا لمزيد من التعاون في مجال التحول الرقمي بالنسبة للعمليات الخاصة بأنظمة المهام وحلول الصيانة والدعم لمنصات طائرات الدوريات البحرية. وبالنظر إلى المستقبل، فإن تعاوننا في تدريب الجيل القادم من المواهب يضمن أننا في جال نعمل باستمرار على تجهيز وتطوير القدرات ضمن قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدوره قال عبد الحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس إمارات للتكنولوجيا وشركة تاليس في الإمارات العربية المتحدة: "نحن فخورون للغاية بالشراكة مع جال. وأنا على ثقة من أن هذا التعاون لن يقتصر على تحسين وقت الاستجابة والمرونة فحسب، وإنما سيساهم أيضاً في رفع مستوى الجاهزية. تحتفل تاليس بمرور 50 عاماً على وجودها في الإمارات العربية المتحدة هذا العام، والثقة التي يوليها لنا شركاؤنا لدمج الابتكار الموثوق والتصنيع عالي التقنية ونقل المعرفة المحلية هي التي تضمن مساهمتنا المباشرة في تحقيق أهداف الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة".

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