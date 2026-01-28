صحار: وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركتي مجموعة ماك الألمانية، شركة صحار للبتروكيماويات (شركة منطقة حرة) وشركة ﺻﺤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤية ﻟﻠﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ، إلى جانب شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية، لتطوير مجمع صناعي متكامل لإنتاج حمض التريفثاليك النقي والبولي إيثيلين تيريفثالات، بما يعزّز مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمنظومة صناعية ولوجستية متقدمة تربط بين سلاسل الإمداد العالمية والتصنيع ذي القيمة المضافة.

يأتي هذا المشروع نتيجة قرار استراتيجي بإعادة توطين مرفق صناعية قائمة لإنتاج حمض التيريفثاليك النقي والبولي إيثيلين تيريفثالات بعد نقلها من ميناء روتردام إلى ميناء صحار والمنطقة الحرة. ويعكس هذا القرار مستوى الثقة العالية التي توليها مجموعة ماك ألمانيا للبيئة الاستثمارية والصناعية في السلطنة، ويؤكد قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة على استقطاب المشاريع الصناعية العالمية وإعادة توطينها ضمن منظومة صناعية ولوجستية متكاملة بمعايير تنافسية دولية. ويمثل المشروع استثمارًا إجماليًا يُقدَّر بنحو 550 مليون دولار أمريكي، ويُقام على مساحة تشمل 11.9 هكتارًا في ميناء صحار و53.6 هكتارًا في المنطقة الحرة بصحار، بما يؤكد أن نطاق هذا الاستثمار يشكّل خطوة استراتيجية في تعزيز مكانة الميناء والمنطقة الحرة كمركز صناعي رائد لصناعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية المرتبطة بها.

تشمل الاتفاقيات اتفاقية حق الانتفاع من الباطن في ميناء صحار، واتفاقية تأجير أرض في المنطقة الحرة بصحار، إضافة إلى اتفاقية توريد المنتجات مع شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية لتأمين الإمدادات طويلة الأجل من المواد الأولية، بما يشكّل إطارًا تنظيميًا وتشغيليًا متكاملًا يربط بين مرافق الميناء، وشبكات نقل المواد عبر الأنابيب، ومرافق التصنيع ضمن منظومة تشغيلية واحدة عالية الكفاءة. ويُنفّذ المشروع وفق نموذج تطوير ثنائي المواقع، حيث تستضيف المنطقة الحرة بصحار وحدات الإنتاج الصناعية، ومرافق الخدمات، وتخزين المنتجات النهائية، بينما يضم ميناء صحار مرافق التخزين السائب، وأنظمة مناولة المواد الأولية، ونقاط الربط لشبكات الأنابيب التي تضمن التدفق الآمن والمستمر للمواد. ويعزّز هذا النموذج كفاءة سلاسل الإمداد، ويحد من التكاليف التشغيلية، ويرسّخ التكامل بين البنية الأساسية اللوجستية والتصنيع الصناعي.

وفي هذا السياق، قال حجت محمدي أمير، الرئيس التنفيذي لشركة ماك الألمانية: "يمثل هذا المشروع محطة استراتيجية مهمة في مسيرة مجموعة ماك ألمانيا. إن اختيار ميناء صحار والمنطقة الحرة لتنفيذ هذا المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن من بوليمرات حمض التيرفثاليك النقي والبولي إيثيلين تيرفثالات، يعكس ثقتنا في البيئة الصناعية التي توفرها سلطنة عُمان، وفي قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة على تقديم منظومة متكاملة تجمع بين البنية الأساسية المتقدمة، والكفاءة التشغيلية، والاستقرار التشغيلي طويل الأمد. كما يؤكد هذا الاختيار جاهزية المنطقة لاستضافة مشاريع صناعية عالمية تدعم خططنا للتوسع والنمو في الأسواق الدولية."

من جانيه، صرح إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار: "تكمن أهمية هذا المشروع في كونه يعكس قرارًا استراتيجيًا بالانتقال إلى بيئة تشغيلية قادرة على استيعاب العمليات الصناعية المعقّدة بكفاءة واستقرار طويل الأمد، حيث يوفّر ميناء صحار والمنطقة الحرة بيئة تشغيلية متكاملة تجمع بين البنية الأساسية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الصناعي في إطار واحد، وهو ما يشكّل عنصرًا حاسمًا في قرارات إعادة توطين المشاريع الصناعية العالمية."

فيما صرح رائد الربيعي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار :" تعزّز اتفاقية تأجير الأرض مكانة المنطقة الحرة بصحار كمحور رئيسي للصناعات التحويلية الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي المستدام. كما تسهم في دعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 من خلال ترسيخ التنويع الصناعي، وتعظيم القيمة المحلية المضافة، وتعزيز النمو القائم على التصدير. وتؤكد الاتفاقية كذلك دور المنطقة الحرة بصحار كركيزة أساسية ضمن المنظومة الصناعية المتكاملة لميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث تتكامل الخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع في إطار تشغيلي موحّد وعالي الكفاءة."

وسيتم تأمين إمدادات المواد الأولية من خلال اتفاقية طويلة الأجل مع شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية ، حيث ستوفر مادة البارازايلين بوصفها المادة الأساسية للإنتاج، إضافة إلى استيراد مواد أخرى عبر ميناء صحار ونقلها من خلال شبكة أنابيب مخصصة. ويسهم هذا النموذج في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على النقل البري، وتعزيز مستويات السلامة والاستدامة التشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: "تعكس هاتان الاتفاقيتان الدور الوطني الذي تضطلع به مجموعة أوكيو وشركاتها لإعادة توجيه الموارد الأولية المنتَجة محليًا إلى صناعات تحويلية ذات بنية تشغيلية متكاملة داخل عُمان، ضمن مسار توطين واضح يرتكز على توظيف الاستثمار الصناعي كأداة لبناء قدرات إنتاجية وطنية أكثر ترابطًا واستدامة. ويهدف هذا التوجه المدروس إلى تمكين بناء سلاسل قيمة صناعية مترابطة تقوم على التكامل بين الإنتاج والتصنيع والبنية اللوجستية، بما يعزّز من عمق القاعدة الصناعية الوطنية ويُرسّخ حضور سلطنة عُمان ويضعها في موقع تنافسي ضمن سلاسل الإمداد الصناعية الإقليمية والعالمية."

ومن المتوقع أن يزوّد المشروع الأسواق الإقليمية والعالمية بمواد تدخل في صناعات استراتيجية تشمل التغليف، والمنسوجات، والمواد المتقدمة، ما يسهم في تعميق سلسلة القيمة البتروكيماوية في سلطنة عُمان وتعزيز موقعها كمركز صناعي وتصديري متكامل.

ويأتي هذا المشروع انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، حيث يدعم التنويع الاقتصادي، ويعزّز القيمة المضافة المحلية، ويرسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي عالمي يعمل ضمن منظومة متكاملة تربط بين الطاقة، واللوجستيات، والتصنيع، والاستثمار.

نبذة عن ميناء صحار والمنطقة الحرة

ميناء صحار والمنطقة الحرة هو أحد أسرع المشاريع الصناعية واللوجستية المتكاملة نموًا في العالم؛ إذ يتمتع بموقعٍ استراتيجيٍ يجعل منه مركزاً لربط الشركات والمشاريع إلى العالم وتسهيل حركة التجارة عبر القطاعات المختلفة. ويعد ميناء صحار والمنطقة الحرة أحد أبرز المشاريع الضخمة في سلطنة عُمان وهو نتاج التعاون الاستراتيجي بين مجموعة أسياد وميناء روتردام، ويقدم خدمات متنوعة في اللوجستيات، والبتروكيماويات، والمعادن، فضلاً عن كونه يضُم أول محطة متخصصة في المنطقة للبضائع الزراعية السائبة.

ومع مرور أكثر من 20 عامًا منذ تشغيله، أصبح ميناء صحار والمنطقة الحرة البوابة الرئيسية لواردات وصادرات سلطنة عُمان، مساهمًا بنسبة 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر ما يقارب 42,000 فرصة عمل مباشرة غير مباشرة. وتتبنى المنطقة الحرة بصحار استراتيجية تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكامل بين الصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والتجارة.

يُعد ميناء صحار مركزًا حيويًا متعدد الوظائف، يدفع عجلة الابتكار والكفاءة في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل البحري والتجارة في سلطنة عُمان. وتتماشى جهود التحديث والتطوير في ميناء صحار والمنطقة الحرة مع أهداف التنويع الاقتصادي المرسومة ف في رؤية عُمان 2040.

نبذة عن شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية

تُعد شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية إحدى الركائز الأساسية لمجموعة أوكيو، وأحد أبرز اللاعبين في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية في سلطنة عُمان. وتضطلع الشركة بدور محوري في مجالات التكرير والبتروكيماويات وتسويق الوقود، بما يسهم في تحويل الموارد الهيدروكربونية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية تدعم التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي.

ومن خلال أصولها المتكاملة وعملياتها التشغيلية المتقدمة، تمكّن الشركة نمو الصناعات التحويلية وتعزّز سلاسل القيمة الصناعية، وتُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والصادرات. كما تلتزم أوكيو للصناعات التكريرية والبترولية بالتميّز التشغيلي والاستدامة، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 عبر خلق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد الوطني.

