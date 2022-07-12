· وقعت كل من شركة "ماتيتو" ومدينة زرينجانين وشركة المياه العامة الصربية على عقد تطوير مشروع معالجة المياه في زرينجانين كأول عقد شراكة من نوعه بين القطاعين العام والخاص

تم الإعلان عن توقيع أول مشروع من نوعه تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير محطة معالجة المياه في جمهورية صربيا ، حيث قامت مدينة زرينجانين وشركة المياه العامة الصربية بتكليف شركة "ماتيتو"، الشركة الرائدة عالميًا في حلول المياه الذكية والطاقة البديلة، بتطوير وتحديث وتشغيل أحدث محطة معالجة مياه في المدينة.

هذا وتم التوقيع في حفل رسمي أقيم في وقت سابق من هذا الأسبوع وبحضور رئيسة وزراء جمهورية صربيا آنا برنابيتش وسعادة سفير دولة الإمارات في صربيا مبارك سعيد بو رشيد الظاهري والمدير التنفيذي لشركة ماتيتو رامي غندور ومحافظ مدينة زرينجانين سيمو سالابورا، والمدير بالنيابة لدى الشركة العامة للمياه بريدراج بوديروغا ونائب الرئيس لتطوير الأعمال بشركة ماتيتو وليد مدور ومدير شركة ماتيتو بجمهورية صربيا برانيسلاف زيك.

وبهذه المناسبة قالت رئيسة وزراء جمهورية صربيا آنا برنابيتش " إن التوقيع على عقد لإنجاز مشروع معالجة المياه في مدينة زرنجانين، يُعتبر بمثابة خطوة كبيرة باتجاه إيجاد حل لمشكلة واجهت مواطني زرنجانين على مدار عقود طويلة. وأود أن أشكر كل من محافظ مدينة زرينجانين وفريقه على جهودهم الدؤوبة للعمل معنا في مواجهة هذا التحدي المركب، والشركة العامة للمياه وكما أتوجه بشكر خاص لشركة ماتيتو والتي سنتمكن من خلال خبرتها الرائدة في مشاريع المياه حول العالم وتطبيقها للتكتنولوجيا المبتكرة على إنجاز مشروعنا الاستراتيجي كشركاء".

جودة المياه في مدينة زرينجانين تعد حالة معقدة وبعد دراسات مفصلة استقرت شركة ماتيتو على حل مستدام لهذا التحدي وهذا عن طريق دمج أحدث التقنيات والاستفادة من موارد وخبرات الشركة العالمية مع الالتزام بالحفاظ على البيئة. وسيساعد هذا المشروع جمهورية صربيا على تحقيق إستراتيجيتها لإدارة المياه ودعم رؤية البلاد 2020-2025 وأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه صرح محافظ مدينة زرينجانين، سيمو سالابورا: " يحقق لنا هذا العقد مكاسب مزدوجة، إذ أننا نتشارك مع شركة ذات خبرة كبيرة ومعروفة عن تطبيقها للتقنيات المبتكرة، كما أن قيمة استثمار الشركة لا تقل عن 18 مليون يورو. " وأضاف "وأكبر ضمان لإنجاز هذا المشروع هو ضمان الحكومة الصربية، حيث توخينا أقصى درجات الحذر في تقليل المخاطر علي المدينة والمواطنين إلى أدنى حد ممكن ".

وفي تعليق له حول هذه المناسبة قال رامي غندور المدير التنفيذي لدى ماتيتو: "يشرفنا أن نعمل إلى جانب الحكومة الصربية ومدينة زرينجانين والشركة العامة للمياه على إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. من خلال خبرتنا العالمية لأكثر من ستة عقود وتطوير الشركة لأكثر من 3000 مشروع في 50 دولة في مختلف أنحاء العالم، تشاركنا مع العديد من الحكومات وعملنا مع مختلف القطاعات الصناعية والمجتمعات على تأمين وإدارة احتياجاتهم من المياه. واليوم نحن على ثقة تامة من قدراتنا على تنفيذ هذا المشروع، مع التزامنا الدائم بوضع المعايير الصحية والبيئية في محور عملياتنا المستدامة. "

وفي وقت سابق من عام 2021، أطلقت ماتيتو عملياتها الاستراتيجية في صربيا من خلال استثمارها في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة زرنجانين تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، ومع توقيع العقد الجديد يصبح لدى شركة ماتيتو في جمهورية صربيا مشروعين قائمين، بقيمة استثمار تصل إلى 50 مليون يورو تقريبًا.

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