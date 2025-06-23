الدوحة، قطر: أعلن معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) عن توقيع اتفاقية شراكة مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، لتنظيم مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي يُعقد ضمن فعاليات النسخة التاسعة من ديمدكس التي تقام في الفترة من 19 إلى 22 يناير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وتقام النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وباستضافة وتنظيم القوات المسلحة القطرية.

جرت مراسم التوقيع في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية من قبل العميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة لـديمدكس، والعميد الركن (دكتور) / راجح محمد بن عقيل النابت رئيس أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية.

يأتي إعلان الشراكة مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية ضمن أطر التعاون بين مختلف أقسام القوات المسلحة القطرية، بهدف الاستفادة من خبراتها وقدراتها المشتركة، والمساهمة في نجاح واحد من أكبر الأحداث في قطاع الدفاع والأمن البحري.

يعقد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط في هذه النسخة تحت عنوان "الدبلوماسية الدفاعية وتحديات الأمن البحري"، حيث يحظى بأهمية كبيرة باعتباره منتدى يجمع نخبة من قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث المستجدات التي تُعنى بمجال الدفاع والأمن البحري، بمشاركة وحضور كبار الشخصيات والوزراء والسفراء، رؤساء الأركان وقادة البحريات، الخبراء، المتخصصين البحريين، والأكاديميين.

في هذا السياق، قال العميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة لـديمدكس: "نفتخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، التي تعدّ واحدة من أفضل الاكاديميات المتخصصة بالعلوم العسكرية، لتنظيم مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط ضمن فعاليات ديمدكس 2026. يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر في قطاعي الدفاع والأمن البحري، واستعراض رؤى استراتيجية تساهم في وضع الأطر المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات المستجدة على مستوى العالم".

بدوره صرّح العميد الركن (دكتور) راجح محمد بن عقيل النابت رئيس أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية معلقاً على توقيع الاتفاقية مع ديمدكس، بأنّ الأكاديمية تعمل على تعزيز التعاون المشترك، وتهدف إلى تطوير البرامج الأكاديمية العسكرية على المستوى الوطني، وتنظيم الورش التدريبية التخصصية، بالإضافة إلى توحيد الجهود عند المشاركة في الفعاليات الوطنية. كما أكّد على التزام الأكاديمية بدورها المجتمعي، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية التكامل بين المؤسسات المدنية والعسكرية، بما يحقق التوازن الاستراتيجي ويعزز من متانة الجبهة الداخلية، انطلاقًا من رؤية الأكاديمية نحو الريادة والتميز.

وأضاف: "تسعى الأكاديمية من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة إقليميًا ودوليًا في مجال الدراسات العليا الدفاعية، عبر إعداد كفاءات متميزة من القادة العسكريين والمدنيين، قادرين على تحليل التهديدات الأمنية وتقييم المخاطر ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية التي تعزز من أمن الوطن واستقراره".

أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية هي أكاديمية متخصصة تعمل على إعداد كفاءات متميزة من القادة العسكريين والمدنيين، وتأهيلهم بقدرات تمكنهم من رصد وفهم التهديدات الأمنية وتحليلها، وتقييم مخاطرها، ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التي تسهم في حماية الوطن، والحفاظ على أمنه. كما تساهم الأكاديمية في تطوير الفكر ومهارات التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسيات الوطنية، وتمكين الدارسين من تحصيل مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية الحديثة على المستوى الاستراتيجي.

يُعقد ديمدكس 2026 تحت شعار "منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غدٍ آمن"، حيث من المتوقع أن يجمع نخبة من صناع القرار ورواد الصناعات الدفاعية وممثلي الحكومات من جميع أنحاء العالم. وسيمثل هذا الحدث، الذي سيستمر على مدى أربعة أيام، منصة رئيسية لتعزيز الابتكار، وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية في تقنيات الدفاع البحري، وتنشيط الأعمال التجارية للشركات المشاركة.

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