وقّعت جامعة الخليج العربي اتفاقية تعاون مع شركة معارف لخدمات الأعمال، تهدف إلى تطوير برنامج دبلوم احترافي في الاستثمار للمنظمات غير الربحية والوقفية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات النوعية بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال لخدمة التنمية المستدامة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الجامعة في السلمانية، بحضور سعادة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، وسعادة رئيس مجلس إدارة شركة معارف لخدمات الأعمال، الأستاذ أنس بن فهد الضويان، إذ تتضمن الاتفاقية تطوير برنامج الدبلوم الاحترافي في الاستثمار للمنظمات غير الربحية والوقفية، والذي سيتيح للمهنيين تعزيز مهاراتهم في هذا المجال الحيوي.

وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، الدكتور غازي العتيبي، أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى أن "هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، وتسهم في تطوير الكوادر العاملة في القطاع غير الربحي من خلال برامج نوعية متخصصة تعزز من كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأثر." وأضاف قائلًا: "تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الجامعة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في القطاع غير الربحي، بدعم وتوجيه ورؤية سديدة من معالي رئيس الجامعة، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد."

من جانبه، أعرب سعادة الأستاذ أنس الضويان عن سعادته بالشراكة مع جامعة الخليج العربي، قائلًا: "نؤمن في شركة معارف بأهمية بناء القدرات المهنية المتخصصة، وهذه الاتفاقية تتيح لنا تقديم حلول تعليمية وتدريبية متقدمة تدعم المنظمات الوقفية والخيرية في تحقيق استدامتها المالية وتعزيز أثرها التنموي."

ومن جهته، أشار منسق البرنامج، الأستاذ الدكتور عادل إسماعيل العلوي، إلى أن البرنامج صُمِّم لتلبية احتياجات العاملين في القطاع غير الربحي، موضحًا بقوله: "سنركز على تقديم محتوى علمي متطور يغطي مفاهيم الاستثمار، وإدارة المخاطر، والحوكمة، والتقنيات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية."

وأضاف: "سيتضمن البرنامج مجموعة من الوحدات الدراسية التي تغطي جوانب متعددة من إدارة الاستثمار، بما في ذلك استراتيجيات إدارة المخاطر، وتطبيقات التكنولوجيا في الاستثمار، وأفضل الممارسات في الحوكمة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. كما سيُتيح للمتدربين فرصة المشاركة في ورش عمل وحلقات نقاش مع خبراء في هذا المجال."

وسيُطلق البرنامج وفق نظام هجين يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، مما يجعله متاحًا للمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، ومن جميع أنحاء العالم. وسيمكن المهتمين من مختلف دول العالم من الانضمام إلى البرنامج لتعزيز مهاراتهم في مجال الاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة معارف لخدمات الأعمال، الأستاذ تامر التميمي، أن هذا التعاون يمثل خطوة رائدة نحو تمكين قادة القطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أن البرنامج سيوفر منصة تعليمية مرنة تجمع بين الخبرة العملية والرؤية المستقبلية، ويسهم في رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من قيادة مشاريع استثمارية ذات أثر.

ومن جهته، قال عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري: "إن هذا البرنامج يعكس التزامنا بتطوير التعليم المستدام وتعزيز المهارات العملية في خدمة احتياجات المجتمع الخليجي والعربي في مجال الاستثمار. ونهدف إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم والأدوات الحديثة اللازمة لمواجهة التحديات الحالية في القطاع غير الربحي، مما يعزز من تأثيرهم الإيجابي في المجتمع."

يُشار إلى أن هذا الدبلوم الاحترافي موجّه إلى المهنيين الذين يعملون حاليًا في الأوقاف، والمنظمات الخيرية، والمؤسسات غير الربحية، والأفراد الذين يسعون لتعزيز مهاراتهم في إدارة الاستثمار، والحكومة، والتنمية المجتمعية المتعلقة بالمنظمات غير الربحية، وكذلك المهنيين في القطاع المالي والاستثماري، ورواد الأعمال المهتمين بالاستثمارات الاجتماعية. وستنطلق أولى دفعات هذا البرنامج في الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2025 ـ 2026.

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