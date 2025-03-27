دبي، الإمارات العربية المتحدة – في تعاون استثنائي يجمع بين رياضة النخبة وأعلى معايير التطوير العقاري العالمي، وقّعت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الحائزة على عدة جوائز مرموقة، شراكة تاريخية مع إتش سي أم (HCM)، الوكالة الرائدة في مشهد الإدارة الرياضية والتي تمثل أفضل لاعبي كرة القدم العالميين.

تشتهر ميريد بمشاريعها العقارية الفاخرة التي تجسد مبادئ الطموح والدقة والتأثير العالمي، والتي تمثل الركائز التي تقوم عليها رياضة النخبة، بينما تشرف "إتش سي أم" على شبكة واسعة تضم أكثر من 250 لاعب كرة قدم من النخبة الأعلى تقييماً، من بينهم نجم الكرة العالمي فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة)، وفرينكي دي يونغ (برشلونة)، وأنطونيو روديغر (ريال مدريد)، وفيكتور ليندلوف (مانشستر يونايتد).

تعليقاً على هذا التعاون، صرّح مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد: "هذه الشراكة أكثر من مجرد تحالف بل إعلان صريح وبيان للنوايا والأهداف. تفتخر ميريد بهذه الشراكة مع "إتش سي أم" والتي تشكّل منصة مثالية لدمج مشاريعنا المتميزة مع أفضل الرياضات العالمية، مما يساهم في تعزيز سمعة دبي المتنامية كمركز عالمي لكلا القطاعين."

وأضاف بيلتون: "مثلما يرتقي نجوم الرياضة النخبة بمهاراتهم ويضعون معايير جديدة لرياضاتهم، نلتزم في ميريد بإعادة تعريف معايير العقارات من خلال تقديم تصاميم مبتكرة ملهمة تجسّد روح التميز والرقيّ."

في إطار هذه الشراكة، سيساهم نخبة من الرياضيين المحترفين في إطلاق مشاريع ميريد العقارية ومبادراتها الهادفة لتعزيز مكانة الشركة وتعزيز جاذبيتها العالمية، مثل مشروع آيكونيك ريزيدنسيز من تصميم بينينفارينا. تعزز هذه المبادرة مكانة ميريد بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في عقارات تعكس أعلى معايير الجودة.

ومن جهته، أعرب حسن سيتينكايا، المدير العام لوكالة "إتش سي أم"، عن حماسه لهذه الشراكة. "تمثل "إتش سي أم" نخبة من أنجح الرياضيين وأكثرهم تأثيراً في العالم. يدرك هؤلاء النجوم قيمة الأداء المتميز والانضباط والنمو الاستراتيجي. تتيح لنا شراكتنا مع ميريد دمج هذه المبادئ مع أرقى معايير التطوير العقاري المميز في تعاون هادف يخاطب الجمهور العالمي الفريد من أصحاب الرؤى والمستثمرين وروّاد القطاع."

لا تزال الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الوجهات العالمية المرغوبة للاستثمار العقاري، حيث تجذب ذوي الثروات العالية والمستثمرين من أوروبا وأمريكا الشمالية وخارجها. ومع التوقعات بأن تتجاوز قيمة سوق العقارات السكنية في الإمارات 16 مليار دولار أمريكي في عام 2025، تُسهم هذه الشراكة بين ميريد و "إتش سي أم" في نمو هذا القطاع، وتؤكد مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والفرص الواعدة.

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على التعاون مع المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً إيماناً منها بتوافق أفكارهم وقيمهم مع قيم الشركة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية، على تطوير منظومة عقارية متميزة في مواقع واعدة حول العالم. تتجاوز مشاريع ميريد كونها مجرد مبانٍ بل معالم خالدة تعيد تشكيل أفق كل مدينة وتعزز حياة السكان بجودة وخدمات لا مثيل لها.

عن إتش سي أم (HCM)

تمثّل إتش سي أم (HCM)، الوكالة الحصرية للإدارة الرياضية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، نخبة من لاعبي كرة القدم العالميين ذوي القيمة العالية. تأسست إتش سي أم على يدي حسن تشيتينكايا، المؤسس والمدير الإداري، الذي يتمتع برؤية ثاقبة تهدف لأن تصبح الوكالة الأفضل من فئتها. تمتد أنشطة إتش سي أم حول العالم، وتمثل الوكالة فيكتور جيوكيريس، وفرينكي دي يونغ، وأنطونيو روديغر، بالإضافة إلى ما يقرب من 150 لاعب دولي. تركّز إتش سي أم على تقديم الاستشارات المهنية الاستراتيجية للاعبين داخل الملعب وخارجه في مجال التسويق والرعاية. بالإضافة إلى عملها مع أندية النخبة العالمية، تمتد أعمال أتش سي أم لتغطي القضايا الرياضية، التعاون مع أفضل الأطباء، وأخصائيي العلاج الطبيعي، والمدربين الرياضيين، وخبراء التغذية حول العالم.

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