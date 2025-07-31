الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة استراتيجية تدعم التحول المتسارع نحو التنقّل الكهربائي في المملكة، أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات جاغوار ولاند روڤر في السعودية، عن توقيع شراكة جديدة مع "الفنار"، أبرز مزوّدي حلول الطاقة المبتكرة في المملكة. وتمثل هذه الاتفاقية محطة مفصلية في مسيرة الشركة نحو مستقبل مستدام، وتُجسّد التزامًا مشتركًا بدعم البنية التحتية للتنقّل الكهربائي في المملكة.

في سوق ديناميكي يعتمد على الجودة والابتكار والكفاءة الوطنية، تكتسب الشراكات بين المؤسسات العائلية العريقة بعدًا استراتيجيًا خاصًا. وتفخر كل من محمد يوسف ناغي للسيارات و"الفنار" بكونهما شركتين سعوديتين تنتميان لعائلات أسهمت في تطوير الاقتصاد الوطني، وتتمتعان بإرثٍ راسخ والتزام عميق بالجودة والتميز. وتُعد "الفنار" نموذجًا سعوديًا رائدًا في قطاع الطاقة الكهربائية، إذ تتولى تصميم وتصنيع وتقديم حلول طاقة عالية الجودة، على يد نخبة من الكفاءات الوطنية من أبناء وبنات الوطن. ويعكس هذا التعاون رؤية موحدة وطموحًا مشتركًا نحو مستقبل تنقّل مستدام يرتقي بمعايير الابتكار والخدمة في المملكة.

وبموجب هذه الشراكة، سيحصل كل عميل يشتري سيارة كهربائية أو هجينة قابلة للشحن من طرازات جاغوار أو لاند روڤر من محمد يوسف ناغي للسيارات، على جهاز شحن منزلي "alfaCharge" بقدرة 22 كيلوواط من "الفنار" يتم تركيبه بشكل احترافي. وتشمل الخدمة التركيب، والضمان، والدعم ما بعد البيع، مما يوفر للعملاء تجربة شحن منزلية متكاملة ومريحة.

وقد جائت هذه الشراكة بعد ستة أشهر من التعاون الفني المكثف بين الفريقين لضمان التكامل الكامل بين نظام "alfaCharge" ومجموعة طرازات جاغوار ولاند روڤر الكهربائية الحالية والمستقبلية. وقد خضعت أنظمة الشحن لاختبارات صارمة لضمان التوافق، مما يضمن للعملاء تجربة شحن موثوقة ومتسقة تواكب معايير الجودة الصارمة التي تشتهر بها العلامتان.

من جانبه، صرّح ريت ماكسويل، المدير العام لجاغوار لاند روڤر السعودية في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، قائلاً: "هذه الشراكة تتجاوز مجرد تقديم منتج؛ إنها خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل التنقّل المستدام في المملكة. ومع الانتقال التدريجي لعائلة سيارات جاغوار ولاند روڤر نحو الكهرباء، نحرص على توفير البنية التحتية المثالية لعملائنا منذ اليوم الأول. ومن خلال تعاوننا مع 'الفنار'، نضمن حلاً ذكيًا وعمليًا يتناسب مع خصوصية السوق المحلي."

وأكد عبدالمعين الصوفي، مدير خط منتجات حلول شواحن السيارات الكهربائية في الفنار: "نفخر بشراكتنا مع محمد يوسف ناغي للسيارات لدعم عملاء جاغوار لاند روڤر في المملكة خلال رحلتهم نحو التنقّل الكهربائي. تم تصميم نظام alfaCharge”" وفقًا لأعلى المعايير العالمية من حيث الأداء والسلامة والموثوقية، لضمان تجربة شحن منزلية آمنة وفعالة."

وسيحصل العملاء مع كل عملية شراء مؤهّلة على مجموعة متكاملة من مزايا الملكية، تتضمن شاحن "alfaCharge" المنزلي مجانًا، بضمان شامل لمدة عامين. ويتم تنفيذ التركيب بالكامل من قبل فنيين معتمدين من "الفنار"، بعد إجراء دراسة ميدانية لموقع التركيب، لضمان توافقه مع احتياجات كل منزل.

كما سيستفيد العملاء من دعم متكامل على مدار الساعة، تقدمه فرق خدمة العملاء في جاغوار لاند روڤر، ومحمد يوسف ناغي للسيارات، و"الفنار". وتشمل الخدمة الاستشارية إرشادات حول أنماط الشحن المثلى، وكفاءة استهلاك الطاقة، والعناية بالسيارة، لتوفير تجربة مخصصة تتجاوز التوقعات.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في وقت محوري يشهد تزايدًا لافتًا في الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة في المملكة، كما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 في التحول نحو الطاقة النظيفة وتطوير بنية تحتية مستدامة. ويُعد هذا التعاون دليلًا آخر على ريادة محمد يوسف ناغي للسيارات في مجال الابتكار وتركيزها على تقديم حلول تلبّي احتياجات العملاء المتغيّرة.

وتمثّل عملية دمج "alfaCharge" بداية لاستراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الجيل القادم من الطرازات الكهربائية من جاغوار لاند روڤر. ومع استعداد العلامة لإطلاق سياراتها الكهربائية القادمة، بما في ذلك الجيل الجديد من سيارات جاغوار الكهربائية والنموذج الكهربائي الرائد من رينج روڤر، فإن جاهزية البنية التحتية التي توفرها هذه الشراكة تضمن تجربة تنقّل كهربائي سلسة للعملاء في المملكة.

من خلال هذا التعاون مع "الفنار"، لا تفي شركة محمد يوسف ناغي للسيارات بوعدها بدعم مستقبل التنقّل الكهربائي فحسب، بل تعيد أيضًا تعريف مفهوم ملكية السيارات الكهربائية الفاخرة في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن محمد يوسف ناغي للسيارات:

تمتلك شركة محمد يوسف ناغي للسيارات إرثًا يمتد لأكثر من 25 عامًا، حيث تعدّ من أبرز اللاعبين في قطاع السيارات الفاخرة بالمملكة، وذلك من خلال التسويق المبتكر والاستثمار في عمليات ما بعد البيع الشاملة.

وفي عام 2009، استحوذت محمد يوسف ناغي للسيارات على علامة جاكوار لاند روڤر، مستندة إلى خبرتها العريقة لإعادة بناء سمعة العلامتين وتعزيز مصداقيتهما في السوق السعودي. وبفضل هذه الجهود إلى جانب مجموعة الطرازات الاستثنائية،

أصبحت رينج روڤر السيارة الفاخرة ذات الدفع الرباعي الأكثر طلبًا في المملكة. واليوم، تواصل محمد يوسف ناغي للسيارات وضع معايير جديدة لتجربة السيارات الفاخرة، من خلال تقديم مستويات غير مسبوقة من خدمة العملاء، والابتكار، والتميز.

نبذة عن الفنار:

تُعد "الفنار" شركة عالمية رائدة تتخذ من الرياض، المملكة العربية السعودية مقرًا رئيسيًا لها، ومتخصصة في قطاع الطاقة. تركز الشركة على تصنيع وتوزيع المنتجات الكهربائية بمختلف مستويات الجهد: المنخفض والمتوسط والعالي، كما تقدم حلولًا هندسية وإنشائية متكاملة لمشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة.

بفضل التزامها المستمر بالابتكار والاستدامة، وبالاعتماد على خبراتها المحلية العميقة، تلعب الفنار دورًا جوهريًا في دعم التحول الاستراتيجي للمملكة نحو مصادر الطاقة المتجددة والكهربائية. ومن خلال بنيتها التحتية المتطورة لشحن المركبات الكهربائية – بما في ذلك مجموعة alfaCharge المتقدمة – تقود "الفنار" مستقبل التنقل الكهربائي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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