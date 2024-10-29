دبي، الإمارات العربية المتحدة: حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل)، ذراع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في احتضان وتسريع نمو المشاريع الواعدة، ترسخ مكانتها كشريك أساسي في دعم ريادة الأعمال بانضمامها إلى برنامج "إيه دبليو إس أكتيفيت". وتفتح إياكسل آفاقًا جديدة للشركات في محفظتها من خلال شراكتها مع تيك إنسبايرا، القامة في عالم الاستشارات السحابية وشريك أمازون لخدمات الويب البارز في دبي، حيث تقدم لها باقة متنوعة من الأدوات والموارد والدعم الفني، لتُمكّنها من الترويج لمنتجاتها ونشرها على منصة أمازون لخدمات الويب.

أثمر التعاون بين حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل) و"إيه دبليو إس أكتيفيت" عن منح قيّمة لشركات المحفظة، حيث ستتمكن هذه الشركات من التقديم المباشر على رصيد قدره 25,000 دولار أمريكي، مما يسهم في إنشاء بنيتها التحتية السحابية أو تعزيزها عبر منصة أمازون لخدمات الويب.

تم تصميم برنامج "إيه دبليو إس أكتيفيت" من أمازون خصيصًا لتمكين الشركات الناشئة من خلال توفير الأدوات والموارد اللازمة للنجاح على منصة أمازون ويب، بما في ذلك أرصدة مجانية ودعم فني وإرشاد شخصي، بهدف تسريع رحلة التطوير والابتكار. ومكّن هذا آلافًا من الشركات الناشئة حديثة العهد من إطلاق أعمالها وتوسيع نطاقها من خلال الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية، إذ تحصل الشركات الناشئة التي تستوفي شروط برنامج "إيه دبليو إس أكتيفيت" على أرصدة تُمكّنها من إنشاء بنيتها التكنولوجية على منصة أمازون لخدمات الويب، مستفيدة من خدمات سحابية عالية الجودة تتميز بالتطوير والموثوقية والأمان في مجالات الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والتحليلات وإنترنت الأشياء وقدرة الآلة على التعلم.

صرح ديباك أهوجا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لحاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل): "انطلاقًا من إيماننا بأهمية تمكين رواد الأعمال، نعلن عن تعاوننا مع تيك إنسبايرا لتقديم برنامج "إيه دبليو إس أكتيفيت"، الذي يساهم في تحفيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مجتمعنا. وبفتح أبواب الوصول إلى رصيد يصل إلى 25,000 دولار أمريكي على منصة أمازون لخدمات الويب، فإننا لا نمنحهم مجرد بداية موفقة، بل نطلق لهم العنان للتوسع عالميًا عبر بنية تحتية سحابية متينة آمنة وقابلة للتطوير على نطاق واسع. وفي إطار هذه الشراكة، تنطلق شركاتنا الناشئة نحو آفاق الابتكار والنمو، معتمدة على تقنية عالمية تعزز كفاءتها وتطور عملياتها وتمكنها من تقديم حلول غير مسبوقة للسوق."

تُشعل منصة أمازون لخدمات الويب روح الطموح في الشركات الناشئة، وتزودها بأدوات الريادة التقنية. ومن خلال مواردها المتطورة، تساهم في تبسيط عملياتها وتلهمها لاستكشاف حلول واستراتيجيات مبتكرة تمهد الطريق نحو العالمية. كما يكتب هذا البرنامج اسم الشركة الناشئة في سجل النجاح، ويفتح لها أبواب السوق على مصراعيها، فتصبح محط أنظار الجميع وتحقق انتشارًا واسعًا في وقت قياسي.

في إطار حديثه عن هذا التعاون وأهميته، صرح شلاب جاكيتيا، الشريك الإداري والمدير التنفيذي للعمليات في حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل) قائلًا: "ينسجم هذا التعاون انسجامًا تامًا مع رؤيتنا المتمثلة في بناء بيئة حاضنة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وباستخدام البنية التحتية المتينة والخدمات السحابية المتطورة التي توفرها أمازون لخدمات الويب، نطلق العنان لشركاتنا لابتكار حلول آمنة ومرنة، تُحدث تأثيرًا عميقًا ودائمًا. وتُعد هذه الشراكة تجديدًا لعهدنا بتوفير بيئة خصبة تمكّن الشركات الناشئة من الازدهار."

وصرح جريش مانغاني، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة تيك إنسبايرا، قائلًا: "بكل فخر وسعادة، ساهمنا في انضمام حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل) إلى شبكة شركاء "إيه دبليو إس أكتيفيت"، ما فتح آفاقًا جديدة لشركاتها الناشئة في مجال خدمات الحوسبة السحابية. وتقدم تيك إنسبايرا حلولًا متكاملة في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتساعد الشركات على تحقيق أهدافها من خلال توفير خدمات متميزة تشمل تهيئة الأنظمة السحابية وترحيل البيانات بسلاسة على منصة أمازون لخدمات الويب، بالإضافة إلى خدمات مدارة تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات. ونسعى، من خلال شراكتنا مع حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل)، إلى تمكين رواد الأعمال الواعدين بتزويدهم بحلول تكنولوجية متطورة، تسهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع ملموس وتدفعهم نحو تحقيق النجاح المنشود. وينصبّ جوهر هذا التعاون على إيجاد حلول مبتكرة تثمر تحسينًا ملموسًا في الأداء التشغيلي وتمهد الطريق نحو نجاح باهر على المدى البعيد في كافة القطاعات."

بالتعاون مع تيك إنسبايرا، ستتمكن الشركات في محفظة حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل) من إنشاء حلول سحابية مرنة اعتمادًا على البنية التحتية العالمية من منصة أمازون لخدمات الويب، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل وزيادة مرونة الأداء وتعزيز معايير الأمن والامتثال.

نبذة عن حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل):

تأسست حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل) كعامل ريادي مسرّع لانطلاقة الأعمال، يهدف لمساعدة الشركات الناشئة في التوسع في أسواق الإمارات والشرق الأوسط. وانبثقت حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل) من رحم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنة حمدان للابتكار، حاملة معها رؤية ثاقبة لتمكين الشركات الناشئة من خلال استثمار خبرات ومعارف شبكتها المتنوعة. كما توفر مجموعة متنوعة من الخدمات لرواد الأعمال، تساهم في دعم تأسيس مشاريعهم وتسهل دخولهم إلى الأسواق الحكومية والخاصة وتعزز فرصهم في التواصل وتيسر حصولهم على التمويل اللازم وتقدم لهم الاستشارات الإدارية المناسبة، إلى جانب خدمات أخرى.

نبذة عن تيك إنسبايرا:

تشكل تيك إنسبايرا رافدًا أساسيًا في عالم حلول البرمجيات وتقنيات الحوسبة السحابية، حيث تقدم خدمات متكاملة مصممة خصيصًا لتواكب تطلعات العملاء في شتى بقاع الأرض. كالمايسترو الذي يقود الأوركسترا ببراعة، تقود هذه الشركة المؤسسات نحو النجاح في عالم التكنولوجيا، بتقديمها حلولًا متكاملة لإنشاء التطبيقات وتشغيلها وتمكينها من إدارة أحمال العمل بكفاءة ومرونة ونقلها بسلاسة إلى آفاق جديدة، بما يضمن التكامل والانسجام، ويحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. وتحلق تيك إنسبايرا في فضاء الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولا تكتفي بذلك، بل تُرسي دعائمها على أرض الواقع بتقديم خدمات مدارة تضمن الدعم الآمن والمستدام لمختلف القطاعات. وتمكّن تيك إنسبايرا المؤسسات من استجلاء كنوز أمازون لخدمات الويب، ببراعة توجيهها نحو اختيار البرامج والمنصات السحابية وتكييفها بما يلائم احتياجاتها على أكمل وجه. وبامتلاكها كنزًا من الملكية الفكرية وتقنيات الجيل الجديد، تمهد تيك إنسبايرا الطريق أمام عملائها للاستفادة القصوى من منصة أمازون لخدمات الويب، دافعةً إياهم نحو النمو والنجاح في عالمنا الرقمي المعاصر.

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