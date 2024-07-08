دبي، الإمارات العربية المتحدة: تتولى "ريفاين " Refine، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري وإدارته، الريادة في تمكين المستثمرين والمطورين من دخول السوق بثقة. تأسست "ريفاين" على مفهوم "التطوير كخدمة" أو (Daas) الأول من نوعه الذي يغير قواعد اللعبة، حيث تقدم للمستثمرين فرصة الاستفادة من أجيال من الخبرات العقارية وقوة فريق وشبكة "ريفاين" المتكاملة، مما يلغي الحاجة إلى بناء البنية التحتية الخاصة بهم.

بقيادة توماس وان، رائد الأعمال من الجيل الثاني والشريك الإداري في "ريفاين"، وتعمل الشركة على إعادة تعريف كيفية دخول المستثمرين والمطورين إلى السوق، وقد حققت بالفعل محفظة إدارية تزيد قيمتها عن 7 مليارات درهم إماراتي، منذ تأسيسها في عام 2021.

يقول توماس وان، مؤسس شركة "ريفاين": "تلتزم "ريفاين" بتحويل المشهد العقاري في دبي من خلال تقديم حلول مبتكرة تتجاوز ممارسات التطوير التقليدية. نحن نخلق قيمة بطرق لم يسبق لها مثيل من قبل، وذلك بفضل منهجيتنا الفريدة للتطوير كخدمة. إذ تتمثل مهمتنا في تقديم جودة استثنائية لعملائنا في كل مرحلة من مراحل رحلتهم معنا، وتمكين المستثمرين والمستخدمين النهائيين من دخول سوق العقارات بثقة وراحة بال."

وبفضل سجلها الحافل في إدارة وتسليم مشاريع التي تزيد قيمتها على 10 مليارات درهم إماراتي، يستند وان على حنكة الأجيال في مجال الأعمال التجارية لشركة عائلية لها أكثر من 30 عاماً من التراث العقاري في جميع أنحاء الصين والإمارات العربية المتحدة.

تقدم "ريفاين" لعملائها إما اشتراكاً شهرياً أو نموذج "رسوم النجاح فقط"، مما يتيح لهم الاختيار بناءً على متطلباتهم الخاصة. ويمكن للعملاء اختيار نهج "الرحلة الكاملة"، أو اختيار المكونات الفردية لإدارة التطوير العقاري، مثل الاستحواذ على الأراضي أو المبيعات أو التسويق أو الإدارة، مما يمثل مرونة حقيقية وفعالية من حيث التكلفة.

ويضيف وان قائلاً: "ينعكس نهجنا الذي يركز على الجودة أولاً في ولاء عملائنا المثير للإعجاب والاحتفاظ بهم، حيث يمثل العملاء المتكررون والتوصيات أكثر من 75% من أعمالنا."

ومن بين أحدث المشاريع في محفظة "ريفاين" مشروعي "ريكسوس داون تاون دبي ريزيدنسز" الذي تم إطلاقه مؤخراً و"شارع مركز سانت ريجيس المالي في دبي".

نبذة عن "ريفاين":

"ريفاين" Refine، الشركة الرائدة في مجال حلول التطوير كخدمة أو (DaaS)، حيث تعمل على تمكين زملائها المطورين والمستثمرين من خلال توفير عمليات أبسط لتحقيق نتائج أفضل. يقع مقر الشركة في دبي منذ عام 2021، ويقودها توماس وان، رجل الأعمال الرائد وهو من الجيل الثاني في إدارة الشركة.

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