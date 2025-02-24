الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت تلر، بوابة الدفع الإلكتروني الحائزة على جوائز، عن شراكة جديدة مع بنك الجزيرة تهدف إلى توفير حلول دفع أكثر كفاءة وسلاسة، مما يُمكّن التجار من تحسين عملياتهم المالية وتقديم تجربة شراء أكثر مرونة وسهولة وأمانًا لعملائهم. يأتي هذا التعاون استجابةً للنمو السريع في التجارة الإلكترونية والطلب المتزايد على وسائل دفع أكثر تطورًا وأمانًا.

توفر هذه الشراكة للتجار مجموعة متنوعة من حلول الدفع، تشمل المدفوعات عبر روابط الدفع، الدفعات الدورية، الفواتير الإلكترونية، وخدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا". ومن خلال الجمع بين التقنيات المبتكرة التي تقدمها تلر والخبرة المصرفية لبنك الجزيرة، سيتمكن التجار من تحسين تجربة الدفع، وتسهيل عمليات الشراء، وتعزيز ثقة العملاء عبر خيارات دفع موثوقة تلبي احتياجات السوق المتطورة.

وقال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر، "تسعى تلر من خلال هذه الشراكة إلى تقديم حلول دفع آمنة وسريعة تلبي احتياجات السوق، وتعزز نمو التجارة الإلكترونية في المملكة، بما يتماشى مع توجهاتها نحو اقتصاد رقمي متكامل."

قال نواف الجثلان، مدير قسم المدفوعات الرقمية في بنك الجزيرة: "نحن سعيدون بالتعاون مع شركة تلر لتقديم حلول مدفوعات متقدمة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، وتوفير حلول مخصصة لعملائنا تناسب احتياجات أعمالهم".

يمثل هذا التعاون نقلة نوعية في قطاع المدفوعات، حيث يمنح الشركات إمكانيات دفع أكثر تطورًا، تساعدها على إدارة معاملاتها بمرونة وكفاءة أعلى. كما يعزز ثقة العملاء من خلال توفير خيارات دفع أكثر سلاسة وأمانًا، مما يدعم نمو الأعمال في بيئة اقتصادية رقمية ديناميكية.

‍عن بنك الجزيرة:

يُعد بنك الجزيرة أحد المؤسسات المالية الرائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية سريعة النمو في المملكة العربية السعودية. وهو مجموعة مالية سعودية تركز على تلبية احتياجات العملاء وتقديم الخدمات، حيث يوفر للأفراد والشركات والمؤسسات خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

‍عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد و مدى وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي PayPal و Samsung Pay وسداد وstc pay وurpay

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموزQR، الفواتير الرقمية، وخدمة تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا.

تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCIDSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمعرفة المزيد:

www.telr.com

https://www.facebook.com/telrdotcom/

https://www.instagram.com/telrdotcom/

https://www.linkedin.com/company/telr/

‍

-انتهى-

#بياناتشركات