أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت كيو موبيليتي عن بدء تفعيل نظام المواقف الذكية في مباني المواقف الطابقية العامة في أبوظبي، وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل. ويتيح النظام خدمة الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في "درب".

تم تفعيل النظام الجديد في مباني المواقف الطابقية العامة داخل جزيرة أبوظبي، وتشمل مبنى المواقف الطابقية العامة رقم 1 (بقطاع شرق 01-3)، ويضم 394 موقفاً؛ ومبنى المواقف الطابقية رقم 5 (بقطاع 02-3)، ويضم 265 موقفاً.

كما تم تطبيق النظام في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد (1446 موقفاً) ليشمل: القطاع ME9، والقطاع ME10، والقطاع ME12.

ويشمل النظام مواقف مخصصة لأصحاب الهمم في إطار التزام كيو موبيليتي بتوفير منظومة تنقل شاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة وتقدم خدمات ذكية ومتكاملة تلبي احتياجات جميع مستخدمي الطرق.

تعتمد الخدمة الجديدة على منظومة تقنية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات، وبدء مدة الوقوف تلقائياً عند دخولها، ثم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة "درب" عند مغادرة المركبة، دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع أو مسح رموز الاستجابة السريعة أو اتخاذ أي إجراءات يدوية، بما يوفر تجربة ذكية ومتكاملة وبلا جهد للمستخدمين.

وأكدت "كيو موبيليتي" للمستخدمين أهمية توفر رصيد كافٍ في محفظة "درب" الإلكترونية قبل استخدام الخدمة، لضمان الاستفادة من تجربة الدفع التلقائي بسلاسة وتجنب مخالفات عدم الدفع.

وستُطبّق رسوم قدرها درهمان (2 د.إ.) للساعة الواحدة وبحد أقصى 15 د.إ. لمدة 24 ساعة، وذلك على مدار الساعة طوال أيام السنة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المواقف الطابقية في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحام الناتج عن الوقوف العشوائي، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى المواقف الشاغرة خاصة خلال فترات الذروة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة مستخدمي الطرق.

ويجسد هذا المشروع التزام كيو موبيليتي بتطوير خدمات تنقل رقمية متقدمة ترتكز على الابتكار والكفاءة التشغيلية، وتسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين. كما يعزز المشروع جهود أبوظبي في ترسيخ ريادتها في مجال التنقل الذكي والمستدام وتبني الحلول التقنية المتقدمة.

للتعرف أكثر على المناطق التي يشملها النظام، يُرجى الاطلاع على الرابط أدناه:

https://www.instagram.com/reel/DZHburPNeB9/?igsh=MThxb3IwdWtvdGhhMg==

حول كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي" هي شركة تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدم والتنمية. تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

-انتهى-

#بياناتشركات