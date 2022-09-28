"زينب هوساوي" .. من "سحابة مايكروسوفت" إلى فضاءات "سناب شات" رئيسا للاتصالات والعلاقات الاعلامية في السعودية

استقطبت شركة Snap Inc سناب شات، السعودية زينب هوساوي؛ كرئيسة للاتصالات والعلاقات العامة في مكتبها بالمملكة العربية السعودية؛ لتكون المسؤولة عن الاستراتيجيات الاتصالية وأنشطة العلاقات العامة الداخلية والخارجية في الإطار الجغرافي للمكتب.

وجاء انضمام هوساوي لشركة Snap Inc سناب شات، بعد قضائها أربع سنوات بين عوالم وسحابة شركة مايكروسوفت كمدير أول للاتصالات والعلاقات العامة للسعودية ومصر.

وبدأت "هوساوي" من نافذة صاحبة الجلالة حيث عملت في عدد من الصحف السعودية الناطقة بالعربية والإنجليزية، وسبق أن تولت منصب مديرة العلاقات العامة في إحدى كبرى شركات السيارات، كما عملت مستشارة للعلاقات العامة والاتصال لعدد من العلامات التجارية العالمية الكبرى في و منطقة الخليج العربي.

وتعليقا على تعيينها ذكرت هوساوي أن انضمامها لشركة سناب شات يؤكد الحضور المميز للمرأة السعودية في العمل لدى الشركات التجارية الرائدة عالميًا، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على طبيعة تطور المشهد الرقمي الاقتصادي، والابتكار التقني، وهذا بحد ذاته يُعد حافزًا لبذل المزيد من الجهود الاتصالية، خاصة أن تطبيق سناب شات يشهد انتشارًا كبيرا في السعودية من بين جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسة الأخرى، حيث يستخدمه نحو 90% ممن تراوح أعمارهم بين 13 و34 عاما، بمعدل استخدام شهري منتظم يبلغ 18 مليون نسمة، ويستخدمه 90% تقريبًا منهم للتفاعل اليومي.

حصلت هوساوي حصلت على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ويبستر بالمملكة المتحدة في تخصص مزودج للاتصالات الجماهيرية والعلاقات الدولية، وتتحدث أربع لغات بجانب العربية و هي "الإنجليزية، الفرنسية، والهوساوية"، من خلال تنشئة متأرجحة بين المملكة العربية السعودية وسويسرا والمملكة المتحدة، كما أنها الابنة الوحيدة لوالدة قوية الإرادة، وقالت في لقاء سابق لها إنها "نتاج استثمار حياة امرأة لا تقرأ و لا تكتب في حينها، كرست حياتها لتربيتي و استطاعت أن تصنع مني إنسانة فعاله في المجتمع".

يذكر أن هوساوي تعد من الكفاءات القيادية و الخبرات النسائية الوطنية المتمكنة في مجال إدارة السمعة و الصورة الذهنية، وتدريب القادة و أصحاب القرار على التعامل مع مختلف الوسائل الاعلامية.

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