دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع، المتخصصة في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والنفط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة، عن تعيين السيد خالد السخن في منصب الرئيس المالي التنفيذي للمجموعة، والسيد أحمد البيوك في منصب المستشار القانوني العام ورئيس الشؤون القانونية، وذلك اعتباراً من تاريخه. وتمثل هذه التعيينات خطوة مهمة في مسيرة التحول المستمرة للشركة، بما يعزز الإطارين المالي والقانوني ويدعم تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأجل.

خالد السخن – الرئيس المالي التنفيذي للمجموعة

تم تعيين السيد خالد السخن كرئيس مالي تنفيذي لمجموعة دريك آند سكل، حيث يمتلك خبرة تتجاوز 25 عامًا في مجالات التمويل، الاستثمار، والتحول المؤسسي على المستويين الإقليمي والدولي. وقبل انضمامه إلى دريك آند سكل، عمل خالد السخن في شركة 'الصكوك الوطنية' حيث شغل منصب المدير المالي العام، وأسهم بدور فاعل في تنفيذ خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات، وتبسيط العمليات المالية، وقيادة مبادرات التحول المتعددة على مستوى الأنظمة والتقارير. كما تولّى مناصب قيادية في كل من بنك الهلال، وشركة الدار العقارية (إدارة العقارات – بروفيس)، بالإضافة إلى شركتي KPMG وPwC في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة."

يحمل خالد السخن درجة الماجستير في التمويل والاستثمار من جامعة إكسيتر (المملكة المتحدة)، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأردنية، كما أنه عضو في كل من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين وجمعية أمناء الخزانة في المملكة المتحدة.

وسيخلف خالد السخن السيد فادي بركة، الذي قرر التوجه نحو آفاق مهنية جديدة بعد إسهامات قيّمة قدّمها خلال فترة عمله في الشركة.

أحمد البيوك – المستشار القانوني العام / رئيس الشؤون القانونية

وتم تعيين السيد أحمد البيوك في منصب المستشار العام للمجموعة ورئيس الشؤون القانونية، قادماً من مكتب (Dentons & Co) في دبي، وهو أكبر مكتب محاماة في العالم، حيث شغل مناصب قيادية في قسم الإنشاءات والهندسة وتسوية المنازعات، الذي يُعد من بين الأفضل في هذا المجال. وهو محام معتمد في إنجلترا وويلز، ومستشار قانوني معتمد لدى دائرة الشؤون القانونية في دبي، كما يمتلك تصريح المرافعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي . وتشمل خبرته أيضاً العمل كمحكّم ومحكّم مشارك في مركز دبي للتحكيم الدولي وغيرها من مراكز التحكيم.

ويمتلك أحمد البيوك أكثر من عشر سنوات من الخبرة القانونية المتخصصة في قطاعات الإنشاءات، البنية التحتية، الطاقة، قضايا الإعسار، وتسوية المنازعات. وقد قاد فرقاً قانونية في قضايا معقدة تتراوح قيمتها بين 10 ملايين و2 مليار دولار أمريكي، ومثّل جهات حكومية وخاصة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

يحمل أحمد البيوك درجة ماجستير العلوم في القانون والأعمال، ودبلوم الدراسات العليا في القانون من جامعة القانون في المملكة المتحدة، وكلاهما بدرجة امتياز، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس في القانون (مع مرتبة الشرف) من جامعة أبردين. ومؤخراً، تم تعيينه زميلًا في المعهد الملكي للمحكمين القانونيين (FCIArb).

وفي تعليقه على التعيينات، قال معين الصالح، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يسعدنا الترحيب بخالد السخن وأحمد البيوك في شركة دريك آند سكل إنترناشيونال في هذه المرحلة المفصلية من مسيرة التحول التي تخوضها الشركة. إنّ ما يتمتعان به من خبرات قيادية ورؤى استراتيجية في المجال المالي والقانوني سيُسهم بشكل ملموس في تعزيز كفاءة عملياتنا ورفع معايير الحوكمة المؤسسية".

وأضاف:"كما أود أن أعرب عن عميق الامتنان للسيد فادي بركة، الرئيس المالي السابق، على ما قدّمه من جهود استثنائية خلال فترة إعادة هيكلة الشركة. لقد كانت مساهماته أساسية في استعادة الانضباط المالي وبناء أسس مرحلة التعافي. نتمنى له دوام النجاح والتوفيق في مسيرته المستقبلية".

تؤكد هذه التعيينات التزام دريك آند سكل المتواصل بتحقيق التميز التشغيلي، والحوكمة الفعالة، والنمو المستدام. ومع انضمام كل من خالد السخن وأحمد البيوك إلى الفريق التنفيذي، تتعزز قدرة الشركة على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز مرونتها المالية، والتعامل بكفاءة مع التحديات القانونية المرتبطة بالمشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة. كما تُسهم خبراتهما المجمعة في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، ورفع القدرة التنافسية للشركة في الأسواق الإقليمية الرئيسية.



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نبذة عن شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع":

تعد "دريك آند سكل إنترناشيونال" شركة عالمية رائدة في تقديم محفظة متكاملة من الحلول والخدمات عالية المستوى، لتنفيذ أبرز المشاريع المرموقة في العالم عبر قطاعات رئيسية تتمثل في الكهرو ميكانيكية والتصميم المتكامل والهندسة والبناء لقطاعات المياه والطاقة والنفط والغاز.وتلتزم الشركة بمطابقة أعلى معايير الجودة العالمية عبر كافة العمليات التشغيلية المتمحورة حول توفير أحدث أنظمة التصميم والهندسة المتكاملة، وأفضل حلول تحسين الكفاءة التشغيلية، لضمان تنفيذ كبرى مشاريع تطوير البنى التحتية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والمياه والطاقة. وتواصل الشركة الحفاظ على موقع الصدارة ضمن الأسواق المتخصصة، استناداً إلى منهجية ديناميكية قائمة على ثلاثة دعائم أساسية تتمثل في الكوادر البشرية والابتكار والشغف. وتسير الشركة بخطى ثابتة باتجاه توسيع نطاق حضورها الدولي القوي، ودفع مسيرة النجاح والتميز المستمرة منذ ما يزيد عن 135 عاماً من الزمن.