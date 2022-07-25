ون بوينت ون سوليوشنز

من شأن هذه الشراكة العمل على تعزيز تقديم الخدمات و دعم النمو المتسارع لـشركة بهوان سايبرتيك تيك في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من خلال خدمة عملاء افتراضية قائمة على SaaS

دبي - أعلنت شركة بهوان سايبرتيك تيك، مزود الخدمة المعترف بها عالميا لحلول و خدمات التحول الرقمي ، عن شراكة إستراتيجية مع ون بوينت ون سوليوشنز ، المزود الرائد لحلول إدارة عمليات الأعمال. ستجمع المنظمتين بين القدرات لتقديم خدمات تحويل رقمية متميزة بما في ذلك الخدمات التي تتم إدارتها عبر الخدمات السحابية و خدمة العملاء الافتراضية المتطورة.

ستوفر هذه الشراكة تحسينات على مستوى خدمة العملاء و فعالية التكلفة و تجربة إجمالية محسنة. سيعمل مركز تشغيل الشبكة التابع لـشركة ون بوينت ون مع خبرات مكتب الخدمة الافتراضية المثبتة على زيادة كفاءة الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي و الأمن السيبراني و الأتمتة في شركة بهوان سايبرتيك تيك لتقديم خدمات تتم ادارتها يما يتناسب مع المستقبل. سيكون هذا المزيج من التكنولوجيا المتميزة و الموهبة الماهرة و البنية التحتية الفائقة و التحسين المستمر عاملا مميزا.حيث سيستفيد عملاء شركة بهوان سايبرتيك تيك المهمين في المنطقة والمنتشرون عبر في عدة قطاعات و منها قطاع الاتصالات، قطاع التأمينات و الخدمات المالية والبنكية، القطاع الحكومي، قطاع البيع بالتجزئة و غيرها من القطاعات، من هذه الشراكة الاستراتيجية و عروض الخدمات المشتركة.

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة بهوان سايبرتيك تيك ، فيش سرينيفاسان ، "نريد مساعدة العملاء على زيادة توسعهم باستخدام الخدمات السحابية المُدارة مستقبلا دون الحاجة الى المساومة على لوائح البيانات خصوصأ لعملاء قطاع التأمينات و الخدمات المالية والبنكية, مما يؤدي الى إدارة التطبيقات الأعمال ذات المهام الحرجة على مدار الساعة ، و البنية التحتية الداعمة لها ، و تعزيز الكفاءات من خلال الأتمتة. المعرفة العميقة لـ بهوان سايبرتيك تيك و خبرتها و كفاءتها التقنية مع الخبرة العملية لشركة ون بوينت ون وتميزها في البنية التحتية ستوفر قيمة تحويلية للعملاء. نحن متحمسون لتحقيق فوائد التكلفة و الكفاءة لعملائنا في المنطقة من خلال هذه الشراكة ".

وقال أكشاي تشابرا ، المدير العام لشركة ون بوينت ون سوليوشنز: "ستساعد القدرات المشتركة لـشركة ون بوينت ون سوليوشنز و شركة بهوان سايبرتيك تيك على تعزيز تقديم الخدمات و دعم النمو المتسارع لـشركة بهوان سايبرتيك تيك في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من خلال خدمة العملاء الافتراضية التي تستند إلى نظام SaaS. إن شراكتنا مع بهوان سايبرتيك تيك تعزز قدرتنا و عرض القيمة لعملائنا في جميع أنحاء العالم. نتطلع إلى تمكين المؤسسات على مستوى العالم و مساعدتها على تبسيط عملياتها و تحقيق سرعة وحركة أفضل في عملياتها ".

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حول بهوان سايبرتك

بهوان سايبرتك هو مزود عالمي لحلول التحول الرقمي في مجالات التحليلات التنبؤية و التجربة الرقمية والادارة السلسلة للتوريد الرقمي ، و قد قدمت حلولا في 20 دولة عبر أمريكا الشمالية و الشرق الأوسط و الشرق الأقصى و أفريقيا و آسيا. تقود الابتكار من خلال نماذج الأعمال القائمة على النتائج ، و حلول مزود الانترنت القوية والثابتة ، إن شركة بهوان سايبرتيك تيك شريك موثوق لأكثر من 1000 عميل ، بما في ذلك 500 من الشركات الثرية. بفضل الإمكانيات القوية في التقنيات الرقمية ، تمتلك شركة بهوان سايبرتيك تيك أكثر من 3400 موظفا من ذوي الخبرة الفنية و الميدانية ، و يقدمون حلولا لقطاعات النفط و الغاز ، و الاتصالات ، و الطاقة ، و الحكومة ، و البنوك، و التجزئة ، و إدارة سلسلة التوريد / الخدمات اللوجستية. مع التركيز على الابتكار المشترك ، دخلت شركة بهوان سايبرتيك تيك في شراكة مع منظمات التكنولوجيا العالمية الرائدة مثل اوراكل و آي بي إم و تيبكو لتقديم قيمة مميزة للعملاء. إن شركة بهوان سايبرتيك تيك معترف بها على مستوى CMMi 5 وهي منظمة حاصلة على شهادة الأيزو. https://bahwancybertek.com/home

نبذة عن ون بوينت ون سوليوشنز

إن شركة ون بوينت ون سوليوشنز هي شركة رائدة في إدارة عمليات الأعمال . تأسست الشركة في عام 2006. تقدم الشركة الحلول التقنية و المحاسبية و تطوير المهارات و التحليل التي تساعد الشركات على بناء قدرات أفضل و تمكينها من تحقيق نمو سلس. تخدم الشركة مجموعة واسعة من الصناعات مثل الاتصالات و البث و تجارة التجزئة و التجارة الإلكترونية و السلع الاستهلاكية و البنوك و التمويل و السفر و الضيافة و التأمين. تمتلك الشركة 5 مراكز خدمة تقع في نافي مومباي و جورجاون و تشيناي و بنغالور و إندور مع أكثر من 5500 مقعدا على أساس كل مناوبة. تقدم الشركة خدمات مثل خدمة العملاء ، و جذب العملاء المحتملين ، و إدارة المحتوى ، و التحليلات الصوتية ، و الحسابات الدائنة و المدينة ، و إدارة الشركات الصغيرة و المتوسطة ، و التحليلات التنبؤية ، بوتات الدردشة ، و الاستجابة الصوتية التفاعلية ، و التحليلات الصوتية و إدارة البريد الإلكتروني. أكشاي تشابرا هو مؤسس شركة ون بوينت ون سيوليوشنز ليمتد ، و هو يركز على الابتكار القائم على التكنولوجيا لبناء الكفاءات و المضي قدما في مجال إدارة عمليات الأعمال.

تم إدراج الشركة في عام 2017. تضم الشركة 40 عميلا منتشرين في مختلف القطاعات. بعض العملاء الرئيسيين هم إس بي آي كاردز و جودريج أبليانس و كوتاك سيكيورتيز و آي سي آي سي آي بنك و تاتا فايننس موتوزر ليمتد. و أيرتيل و اداني و جو آير و مهاناجار غاز و ذلك على سبيل المثال.

الاتصال:

وسائل الإعلام

كافينا كي كي ، نائب مساعد ، التسويق ، شركة بهوان سايبرتيك

kavithakk@bahwancybertek.com