دبي، الإمارات العربية المتحدة - تعلن مجموعة راشد درويش الكتبي، بالتعاون مع مشروع ماريوت ريزيدنسز جنوب البرشاء، دبي، عن افتتاح فرع "جونز ذا غروسر" الجديد في المنطقة، مما يمثل فصلاً جديداً في تجربة الحياة الفاخرة والضيافة الراقية.

يحتلّ هذا المشروع السكني الفاخر الجديد موقعاً استراتيجياً في قلب منطقة جنوب البرشاء النابضة بالحياة، بالقرب من مشروعَي دبي هيلز وفيلا لانتانا الرائعين ليوفر راحة هادئة في قلب المدينة النابضة بالحياة، ويأتي افتتاح فرع "جونز ذا غروسر" ليكون وجهة مثالية للزوار الباحثين عن تجربة طعام اجتماعية راقية ومريحة

يجسّد الفرع الجديد من جونز ذا غروسر مفهوم "مسرح الطعام" الذي تمتاز به العلامة، إذ يضمّ مطبخاً مفتوحاً حيث يبرز الطهاة مهاراتهم في إعداد المأكولات. هكذا، يستطيع الضيوف التلذّذ بأطباقهم المفضّلة من الفطور إلى العشاء في موقعٍ فريد يمزج التصاميم الداخلية والخارجية بسلاسة فائقة، ولا يفصل بين صالته وترّاسه الأنيق سوى بابٌ قابلٌ للطي. في الداخل، سيجد الضيوف مساحة لعرض تشكيلة مختارة من الأجبان، بالإضافة الى مخبز يقدم المخبوزات الطازجة، معجنات لذيذة، وديلي فاخر.

يستوعب فرع "جونز ذا غروسر" في منطقة جنوب البرشاء 111 ضيفاً داخل الصالة و117 ضيفاً على التراس، مما يوفر مساحة واسعة وجذابة. يتمتع المكان بأجواء راقية، ويضفي التراس المظلّل سحرًا خاصًا ليخلق بيئة مثالية لتناول الطعام على مهل والتواصل الاجتماعي. تضمّ القائمة أطباقاً محبوبة تشمل الفطور الإنجليزي الكبير وفطور السجق عند شروق الشمس، بالإضافة إلى خيارات مميزة طوال اليوم مثل الشوربات الدافئة، السندويشات الشهية، أطباق الجبنة واللحوم، الباستا اللذيذة، الستيك المشوي، البرغر الفاخر، والمعجنات والحلويات الرائعة. سواء كان الزوار يبحثون عن وجبة غير رسمية مع العائلة، أو غداء مع الزملاء، أو أمسية مريحة مع الأصدقاء، سيستمتعون بتجربة لا تُنسى في هذا المكان.

في هذه المناسبة، علّق السيد رجا زيدان، رئيس العمليات في مجموعة شركات راشد درويش الكتبي، قائلاً: "يسعدنا افتتاح فرعٍ جديد من جونز ذا غروسر في مشروع ماريوت ريزيدنسز وسط منطقة جنوب البرشاء. ويمكن القول إنّ تميّز العلامة في عالم الطهي والتزامها بتقديم تجارب طعام استثنائية يجعلها تتماشى بشكلٍ مثالي مع رؤيتنا الهادفة إلى ضمان أسلوب حياة فاخر. تقدّم هذه الوجهة تشكيلة مُختارة من الأصناف الفاخرة التي تضمن تجربة فريدة ومحبوبة، لذا نحن على ثقة بأنّها ستجذب المالكين والزوّار على حدٍ سواء، فتنضم إلى الوجهات الفاخرة في المنطقة."

بدوره، صرّح ينيب صديقي، الرئيس التنفيذي ومالك علامة جونز ذا غروسر، قائلاً: "أنا فخور جداً بالإعلان عن افتتاح الفرع الجديد من "جونز ذا غروسر" في جنوب البرشاء، فهي منطقة نابضة بالحياة تتناسب تماماً مع مبادئ علامتنا التجارية. ومن خلال التعاون مع مجموعة شركات راشد درويش الكتبي ومشروع ماريوت ريزيدنسز جنوب البرشاء، تمكنا من تصميم مساحة تلبي جميع أذواق العملاء مهما تنوعت. نحن نمضي بخطى ثابتة نحو تقديم تجارب طعام وتسوق استثنائية ويعتبر هذا الفرع الجديد نقطة جذب محورية تجمع الجميع ضمن هذا المشروع."

مع افتتاح فرعٍ من وجهة جونز ذا غروسر في مشروع ماريوت ريزيدنسز جنوب البرشاء، دبي، تؤكّد مجموعة شركات راشد درويش الكتبي التزامها بتقديم تجارب حياة عالمية المستوى، حيث تجمع هذه الشراكة الجديدة أفضل الخدمات في قطاعات الضيافة، البيع بالتجزئة والطهي، لتشكّل مقصداً المقيمين والزوّار على حدٍّ سواء. لا شكّ في أنّ جونز ذا غروسر سيلعب دوراً أساسياً في ازدهار روح المجتمع وتطوّرها ضمن المشروع، بفضل تجربة الطعام المريحة والاستثنائية التي يقدّمها.

نبذة عن مجموعة شركات راشد درويش الكتبي

أصبحت مجموعة شركات راشد درويش الكتبي إحدى أبرز الجهات الفاعلة الرئيسية في مجتمع الأعمال المحلي، وذلك تحت قيادة رئيس مجلس إدارتها راشد درويش بن أحمد الكتبي. فمنذ تأسيسها، تمثّلت رؤيتها في ترسيخ مكانتها بصفتها مجموعة رائدة ومتكاملة في دولة الإمارات وفي المنطقة، حيث تقدّم خدمات عالية الجودة وتلتزم بأعلى درجات النزاهة والشفافية.

انطلاقاً من معارف راشد درويش الكتبي الواسعة والعميقة للسوق المحلية بصفته مستثمراً متمرّساً داخل الدولة وخارجها، مستشاراً سابقاً وموظفاً حكومياً رفيع المستوى، تدير المجموعة استثمارات مهمة في مجالات التطوير العقاري، السياحة والضيافة، البناء، النقل، الخدمات الاستشارية وغيرها من القطاعات. كما تملك عدداً من وكالات التوزيع الحصرية والمشاريع المشتركة مع شركات تجارية متعدّدة التخصصات ومشهورة عالمياً.

لا تملك شركة ماريوت الدولية أو الشركات التابعة لها ("ماريوت") مشروع ماريوت ريزيدنسز جنوب البرشاء، دبي، ولا تتولّى تطويره أو بيعه. تستخدم شركة ميسان للاستثمار السياحي ذ.م.م. وراشد درويش أحمد سيف الكتبي علامة ماريوت ريزيدنسز بموجب ترخيصٍ من شركة ماريوت التي لم تؤكد صحة أيٍّ من البيانات أو التعهّدات المُقدمة في هذا البيان الصحفي.

نبذة عن جونز ذا غروسر

تأسّست شركة جونز ذا غروسر في أستراليا منذ 28 عاماً في العام 1996، وتملك حالياً 37 متجراً في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، الهند، سنغافورة والمملكة المتحدة. توفّر العلامة وجهةً متميّزةً للطعام تضمّ متجراً متخصّصاً في المأكولات المميزة، مساحةً فسيحةً لعرض الأجبان، تشكيلةً فريدةً من اللحوم الباردة، المخبوزات، والحلويات بالإضافة إلى مجموعة من الأطايب الفاخرة، وذلك كلّه داخل مطعم حائز على عدة جوائز

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