· مجموعة إنفنيتي المصرية ومؤسسة التمويل الأفريقية ستقومان بالاستحواذ على 100% من أسهم أكبر شركة مستقلة لإنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا

· الصفقة تتضمن محفظة عملاقة من مشروعات الطاقة المتجددة المنفذة ومشروعات أخرى قيد التطوير بقدرات إجمالية تصل إلى 2.8 جيجاوات في جميع أنحاء القارة

· صفقة الاستحواذ ستجعل من مجموعة إنفنيتي أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا

· تخطط مؤسسة التمويل الأفريقية وشريكتها إنفنيتي لمضاعفة القدرات الإنتاجية للمشروعات المنفذة خلال السنوات الأربع المقبلة

القاهرة : أعلنت إنفنيتي، الشركة الرائدة في تقديم حلول الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة، ومؤسسة التمويل الأفريقية المتخصصة في تطوير وتمويل حلول البنية التحتية، عن قرب استحواذهما على شركة ليكيلا باور في صفقة عملاقة ستجعل من إنفنيتي أكبر شركة للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.

تشمل صفقة الاستحواذ المقترحة على محفظة مشروعات ليكيلا باور التي تتضمن عددًا من مشروعات طاقة الرياح التي تصل إجمالي قدراتها لأكثر من 1 جيجاوات وتتواجد أغلبها في جنوب أفريقيا، مصر والسنغال. كما تتضمن أيضًا 1.8جيجاوات من المشروعات الجديدة التي مازالت قيد التطوير والتي يُتوقع إتمام الإغلاق المالي لمعظمها في المستقبل القريب.

وتعليقًا على تلك الصفقة الهامة، يقول السيد/ محمد إسماعيل منصور - مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إنفنيتي: "إنّ استحواذنا على أكبر منتج مستقل للطاقة المتجددة في أفريقيا يمثل خطوة محورية في استراتيجية إنفنيتي للنمو في القارة الأفريقية. إننا فخورون بالدور الرئيسي الذي نلعبه للمساهمة في خلق مستقبل أفضل لمصر، جنوب أفريقيا، السنغال والقارة الأفريقية بأكملها".

من جانبه يقول السيد/ ساميلا زوباريو-رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية: "إنّ صفقة الاستحواذ على ليكيلا باور تمثل محطة هامة للغاية في إطار جهود مؤسسة التمويل الأفريقية لإقامة منصة متكاملة للطاقة المتجددة في القارة بقدرات إجمالية تصل إلى 3 جيجاوات. إننا نركز في المؤسسة بصورة أساسية على تقليل العجز الهائل الذي تعاني منه أفريقيا في إمدادات الطاقة عن طريق التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل كمي كبير اعتمادًا على مصادر الطاقة المتنوعة والمتاحة في القارة. لقد قامت مؤسسة التمويل الأفريقية منذ تأسيسها عام 2007 وحتى الآن بتطوير وتمويل أصول توليد وإتاحة

الطاقة في جميع أنحاء القارة، انطلاقًا من التزامنا المتواصل بتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركة إنفنيتي، نستهدف مضاعفة القدرات الإنتاجية للمشروعات المنفذة خلال السنوات الأربع المقبلة والتي ستبلغ الآن 1.4 جيجاوات بعد الاستحواذ على شركة ليكيلا باور."

يضيف المهندس/ ناير فؤاد - الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي: "تمثل صفقة الاستحواذ على ليكيلا باور خطوة هامة لشركة إنفنيتي، حيث لا تُعد هذه الصفقة فقط هي الأكبر من نوعها في تاريخ صفقات الاستحواذ بالقارة، ولكنها تُبرز أيضًا جهودنا المستمرة لتحقيق النمو والتوسع المتواصل وخلق سلاسل إمداد مستدامة للطاقة النظيفة. وستواصل إنفنيتي مسيرتها لإقامة منظومة مستدامة للطاقة الخضراء في أفريقيا".

تجدر الإشارة الي أنّ إنفنيتي هي الشركة الوحيدة المتخصصة بالكامل في تقديم حلول الطاقة المتجددة في مصر، حيث تطور الشركة حلولًا مبتكرة للطاقة النظيفة في العديد من القطاعات وعلى مختلف المستويات. وعلى مدار ما يقرب من عشر سنوات، تقود إنفنيتي مسيرة التحول الهادفة لخلق مستقبل مستدام لمصر وأفريقيا من خلال تطوير حلول الطاقة المتجددة المصممة بدقة والمجدية تجاريًا، والتي تتيح للجميع الوصول لمصادر الطاقة التي تتمتع بالكفاءة والاستدامة.

تعتمد إنفنيتي على مصادر مختلفة لتوليد الطاقة، مثل الطاقة الشمسية والرياح وتحويل المخلفات لطاقة، هذا بالإضافة لخدمات توزيع الطاقة، وكذلك تأسيس وتشغيل أكبر شبكة محطات لشحن السيارات الكهربائية في مصر. من ناحية أخرى، تُعد إنفنيتي أكبر مساهم مصري في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهو أكبر محطة للطاقة الشمسية في القارة الأفريقية بإجمالي قدرات توليد تصل لحوالي 1465 ميجاوات.

أما مؤسسة التمويل الأفريقية فتسعى منذ تأسيسها قبل 15 عامًا لسد الفجوة الهائلة في البنية التحتية في أفريقيا، خاصة فيما يخص توليد الطاقة الكهربائية. وبالفعل قامت المؤسسة بتمويل أكثر من 2000 ميجاوات من قدرات توليد الطاقة، بالإضافة لامتلاكها مزايا انتفاعية في مشروعات للطاقة بقدرات إجمالية تصل إلى 485 ميجاوات، منها 135 ميجاوات من الطاقة المتجددة. في الوقت نفسه تُعد المؤسسة من أكبر المدافعين عن السياسات والإجراءات الهادفة لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في توليد ونقل وتوزيع الطاقة بالقارة.

ونظرًا لما تتمتع به أفريقيا من وفرة هائلة في مصادر الطاقة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والحرارية، فإنّ مؤسسة التمويل الأفريقية تركز على تطوير وتمويل المشروعات التي تستفيد من هذه المصادر من أجل تلبية الطلب العاجل والكبير على الطاقة من مواطني وشعوب القارة.

لقد تأسست شركة ليكيلا باور عام 2015، وتمتلك شركة أكتيس، مجموعة الاستثمار العالمية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية المستدامة، 60% حاليًا من أسهم ليكيلا باور، بينما يمتلك الـ 40% الباقية تحالفٌ تقوده شركة مينستريم القابضة المحدودة للطاقة المتجددة Mainstream Renewable Power Africa Holdings.

وطبقًا لمؤشرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فمن المتوقع نمو إجمالي القدرات الإنتاجية الإجمالية للطاقة المتجددة في أفريقيا من 54 جيجاوات في 2020 لتصل لأكثر من 530 جيجاوات بحلول عام 2040، حيث تنمو قدرات توليد الطاقة الشمسية إلى 340 ميجاوات، بينما ترتفع قدرات توليد طاقة الرياح في القارة إلى 90 جيجاوات. ستعمل زيادة مصادر توليد الطاقة المتجددة على تعزيز الوصول إلى الطاقة، خاصة وأنّ حوالي نصف عدد سكان أفريقيا يعيشون بدون طاقة كهربائية حتى الآن. يشار إلى أن مستشاري إنفنيتي ومؤسسة التمويل الأفريقية في هذه الصفقة هم كانتور فيتزجيرالد وABSA ونورتون روز فولبرايت.

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نبذة عن شركة إنفنيتى

تأسست إنفنيتي عام 2014 وتُعد الشركة المصرية الوحيدة المتخصصة بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة في السوق المحلي. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة وإقامة مشروعات بكافة الأحجام وفي العديد من القطاعات. وعلى مدار ما يقرب من 10 سنوات، تمكنت إنفنيتي من أن تصبح في مقدمة الشركات الرائدة في مسيرة التحول لقطاع الطاقة وخلق مستقبل مستدام في مصر وأفريقيا، من خلال حلول الطاقة المجدية اقتصاديًا والتي تم تطويرها بكل دقة لتيسير الحصول على طاقة كفء ومستدامة للجميع. وحتى الآن، بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية لمشروعات الشركة حوالي 350 مليون دولار، بإجمالي قدرات تصل إلى 236 ميجاوات في ست مشروعات كبيرة قائمة في السوق المحلي.

تعتمد الشركة على مصادر متنوعة في توليد الطاقة-مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل المخلفات لطاقة، بالإضافة لتقديم خدمات توزيع الطاقة وحلول شحن السيارات الكهربائية على 3 مستويات: مستوى المدن والبنية التحتية، الحلول التجارية والصناعية، والحلول المقدمة للمنازل. تقدم الشركة أيضًا حلولًا متكاملة للهندسة والمشتريات والإنشاءات، بما في ذلك حلول التصميم والمشتريات والإنشاءات والتشغيل التجريبي لمحطات توليد الطاقة وحلول توليد الطاقة الشمسية في أماكن انتظار السيارات وفوق الأسطح، إلى جانب خدمات التشغيل والصيانة من أجل زيادة عوائد مالكي مشروعات الطاقة الشمسية. إنّ خدمات إنفنيتي لإدارة أصول توليد الطاقة تضمن تحسين الأداء الإداري والمالي على مدار العمر الإنتاجي للمشروع.

وتُعد إنفنيتي من أكثر الشركات المصرية إسهامًا في مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يمثل أكبر مجمع لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا بإجمالي قدرات توليد تصل إلى 1465 ميجاوات. ومنذ عام 2018، قامت إنفنيتي بتأسيس أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية في مصر تضم 90 محطة للشحن بها 300 نقطة شحن في 10 محافظات.

لمزيد من المعلومات برجاء زيارة:www.weareinfinity.com

للإتصال بشركة إنفنيتى: https://www.facebook.com/InfinityRenewableEnergy

https://www.linkedin.com/company/infinityrenewables/

بريد الكتروني: marketing@weareinfinity.com

نبذة عن مؤسسة التمويل الأفريقية

تأسست مؤسسة التمويل الأفريقية عام 2007 لتحفيز ودعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية. ويعتمد أسلوب عمل المؤسسة على المزج بين الخبرات القطاعية المتخصصة وتقديم الاستشارات المالية والفنية وهيكلة وتطوير المشروعات ورأس المال المخاطر، بهدف تلبية الاحتياجات التنموية الملحة لمشروعات البنية التحتية في أفريقيا، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

ومنذ 15 عامًا وحتى الآن، تمكنت مؤسسة التمويل الأفريقية من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات باعتبارها الشريك الاستثماري الأكثر تفضيلًا في أفريقيا خاصة مع تقديم المؤسسة لأصول عالية الجودة للبنية التحتية توفر باقة من الخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية الرئيسية خاصة في قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والاتصالات. استثمرت مؤسسة التمويل الأفريقية منذ تأسيسها أكثر من 10 مليارات دولار في 35 دولة أفريقية.

لمزيد من المعلومات برجاء زيارة: www.africafc.org

للاتصال بمؤسسة التمويل الأفريقية:

ت: +234 1 279 9600

بريد الكتروني: c.orgAFCCommunications@africaf

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

إنجي عماد

مدير أول العلاقات الإعلامية

تراكس للعلاقات العامة- مصر

موبايل: 2207 0900 +010

بريد إلكتروني: engy.emad@traccs.net