أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -- أعلنت شركة لاين للاستثمار والعقارات، التي تتبع مجموعة لولو العالمية القابضة، اليوم عن إطلاق بطاقة الهدايا ' لك '، وهي حلول مبتكرة للهدايا متاحة الآن في جميع مراكز التسوق التسعة عشر الرائدة التابعة لشركة لاين في الإمارات العربية المتحدة.

صُمِّمَت بالتعاون مع الشركتين الرائدتين في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، وهما شركة "جيفتستار" و شركة "نيم كارد". وتعتمد البطاقة على البنية التحتية الآمنة لشركة فيزا. كما تقدم بطاقة الهدايا ' لك ' أول تكامل في دول مجلس التعاون الخليجي للرسائل المرئية المخصصة المدعومة برمز الاستجابة السريعة، مما يعزز تجربة الإهداء في قطاع التجزئة من خلال توفير راحة استثنائية ورنين عاطفي مميز.

وصرح السيد واجب الخوري، المدير - شركة لاين للاستثمار والعقارات، على الأهمية الاستراتيجية لذلك قائلاً " تعكس بطاقة هدايا ' لك ' رؤيتنا في دمج الابتكار بالتطبيق العملي. من خلال استخدام التخصيص المبني على رمز الاستجابة السريعة في بيئة آمنة مدعومة من فيزا، ونسعى لتعزيز تجربة إهداء الهدايا، مما يساهم في تعزيز الروابط مع المستهلكين، ويقدم قيمة ملموسة لتجار التجزئة. "

وأضاف السيد بيجو جورج، المدير العام لشركة لاين للاستثمار في أبوظبي والعين والظفرة، حول نقاط القوة التشغيلية: "تم تصميم جميع جوانب بطاقة الهدايا 'لاكا'، بدءًا من واجهة سهلة الاستخدام وصولًا إلى بروتوكولات الأمان المتطورة، لتلبية الاحتياجات المتنوعة. سيحصل شركاء التجزئة على أداة فعالة لجذب المتسوقين وزيادة المعاملات، بينما يتمتع العملاء بتجربة استرداد سلسة، مما يعكس التزامنا بتطوير نظامنا المتكامل للبيع بالتجزئة."

كما أكد السيد نافانيث سودهاكاران، المدير العام لشركة لاين للاستثمار في دبي والإمارات الشمالية، على أهمية التكيف مع السوق بقوله: "هذا الحل يرفع من مستوى الهدايا التقليدية من خلال تعزيز العلاقات الحقيقية بين العلامة التجارية والمستهلك." كما أن دمج تحيات الفيديو المخصصة مع نظام الأمان المعتمد من فيزا يتيح لتجار التجزئة تحقيق النجاح في سوق ديناميكي، مما يتماشى تمامًا مع رؤية الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد السيد برافين ثايكاندييل، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة لاين للاستثمار والعقارات,تفاصيل التنفيذ التقني: ”إن تكامل البنية التحتية الآمنة للدفع من فيزا مع رسائل الفيديو بتقنية الاستجابة السريعة يوضح التزامنا بالابتكار. وتضمن هذه المنصة الموحدة أمن المعاملات وتجربة عملاء سلسة عبر شبكة مراكز التسوق لدينا.“

وصرح السيد شيراز علي، الرئيس التنفيذي لشركة نيم كارد، الضوء على الابتكارات التكنولوجية المرتبطة ببطاقة ' لك ' للهدايا. وأوضح أن بنية الدفع في نيم كارد تدعم بطاقة ' لك ' ، مما يوفر معاملات رقمية آمنة وسلسة وقابلة للتوسع. بفضل ترخيص فيزا الخاص بنا ومنصة معالجة إصدار البطاقات المتطورة، نحن نعمل على تحسين تجربة التسوق بالتجزئة، مما يعزز المشاركة والولاء والراحة في ساحة التسوق في الإمارات العربية المتحدة.

كما أفاد السيد مايك فان دير إندي، رئيس المنطقة في شركة جيفتستار، أن إطلاق بطاقة الهدايا ' لك ' المدعومة من فيزا يتضمن دمج أنظمة جيفتستار القوية في 19 مركز تسوق، حيث سيتم قبول البطاقة في أكثر من 2500 متجر. وقد تم إنجاز المشروع خلال ثمانية أسابيع فقط، وتم تعزيزه برسائل فيديو مبتكرة من جيفتستار، مما يوفر مستوى إضافياً من التخصيص لخلق تجارب مميزة ولا تُنسى مع كل هدية. ونحن متحمسون للتعاون مع شركة لاين للاستثمار والعقارات لوضع معيار جديد للتسوق والهدايا في المنطقة.

بطاقة هدايا ' لك ' متاحة الآن للشراء من مكاتب خدمة العملاء في مراكز التسوق، كما يمكن الحصول عليها بكميات كبيرة للشركات. تم تصميم هذه البطاقة لمكافآت الشركات والحملات الموسمية والهدايا اليومية، وتساهم هذه الحلول في إعادة تشكيل تجربة البيع بالتجزئة مع دعم الأهداف الاقتصادية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م:

تدير شركة لاين للاستثمارات والعقارات ذ.م.م، والتي تعتبر الذراع المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق التابعة لشركة لولو العالمية القابضة في أبوظبي، مجموعة متميزة من مراكز التسوق في دول الشرق الأوسط والهند. بفضل خبرتها الواسعة في مشاريع التجزئة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، يقوم فريق العمل الداخلي بأخذ المشاريع من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، بما في ذلك تحديد المواقع الاستراتيجية والتصميم والتطوير، إضافة إلى تسويق وتشغيل المشاريع ضمن محفظتهم. كشركة رائدة في قطاع مراكز التسوق، تقدم لاين للاستثمار والعقارات حلولاً متكاملة للبيع بالتجزئة بزاوية 360 درجة، حيث تشرف على مراكز التسوق في مختلف الدول وتخطط لعدد من العقارات الجديدة في المدن والأسواق الناشئة.

نبذة عن شركة نيم كارد:

نيم كارد تعتبر منصة موثوقة للمدفوعات والتمويل المدمج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمكّن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات من تطوير خدمات مالية جديدة وتوسيع نطاقها وتخصيصها. تعتمد نيم كارد على بنية تحتية معيارية تستند إلى واجهة برمجة التطبيقات، مما يتيح لها تقديم خدمات مثل إصدار البطاقات والائتمان والإقراض ومعالجة المدفوعات، ومن ثم تمكين الشركات من توفير تجارب مالية مخصصة. بفضل خبرتها الإقليمية والامتثال القوي، تسهم نيم كارد في تسريع دخول السوق وتعزيز النمو على نطاق واسع.

نبذة عن شركة جيفستار:

تُعتبر جيفتستار مزودًا عالميًا لبطاقات الهدايا الخاصة بمراكز التسوق وتجار التجزئة، حيث أصدرت أكثر من مليون بطاقة خلال عام 2024. بفضل عملياتنا في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكننا تقديم تجربة تسوق مريحة للمتسوقين حول العالم من خلال بطاقات هدايا بسيطة ومخصصة. نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات بدءًا من البطاقات وصولًا إلى منصات الدفع، بالإضافة إلى أكشاك الخدمة الذاتية والتطبيقات، مما يبرز أهمية التكامل لتحقيق برنامج هدايا ناجح. كما أن تركيزنا على الاستدامة يساعد على تقليل تأثيرنا البيئي إلى الحد الأدنى.

-انتهى-

#بياناتشركات

