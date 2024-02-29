الرياض، المملكة العربية السعودية – تعلن شركة أزاد العقارية، وشركة بروبر للتطوير العقاري، وشركة هيلتون العالمية عن التوقيع الرسمي لمشروع استراتيجي في مجال العقارات، بغرض المساهمة في تطوير القطاع العقاري بجدة.

وقد حضر السيد أيمن البرطي، الرئيس التنفيذي لشركة أزاد العقارية، والمهندس أحمد الجارد، شريك في شركة بروبر للتطوير العقاري والسيد أمير لبابيدي، مدير تطوير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة هيلتون العالمية، مراسم التوقيع التي أُقيمت في مؤتمر دائرة قادة التجزئة بالرياض.

وقد دخلت أزاد العقارية، المعروفة بمشاريع التطوير الحضرية المبتكرة في شراكة مع بروبر للتطوير العقاري وهي شركة تتميز بالتفكير الاستشرافي، وتتخصص في المشاريع المتعددة الاستخدامات ذات الرؤية المستقبلية، وشركة هيلتون العالمية، الرائدة في مجال الفندقة، بغرض تقديم مشروع رائد داخل منطقة سوق 7 الحيوية في جدة.

وأعرب السيد أيمن البرطي عن حماسه للمشروع قائلًا: تجسد هذه الشراكة التزامنا بالابتكار والتميز في مجال التطوير العقاري. وبالتعاون مع شركائنا الموقرين، نفتخر بالمساهمة في نمو جدة ورخائها.

وصرح المهندس أحمد الجارد، شريك بشركة بروبر للتطوير العقاري، قائلًا: يسعدنا أن نقدم هذا المشروع الديناميكي الذي يمثل خطوة مهمة في النهوض بالتطوير الحضري بجدة. ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى إنشاء مشروع حيوي متعدد الاستخدامات يحتوي على وحدات فندقية بالإضافة إلى مساحات تجارية ومكتبية لإثراء تجربة سكان وزوار مدينة جدة.

يتضمن المشروع المتعدد الاستخدامات داخل سوق 7، والذي تطوره شركة بروبر للتطوير العقاري، فندق هامبتون باي هيلتون ومساحات تجارية ومكتبية. يتوقع افتتاح الفندق في عام 2026، وسيتألف من 216 وحدة فندقية، ومركز لياقة البدنية مجهز بالكامل، وقاعتين للاجتماعات لتلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تتميز بها علامة هامبتون باي هيلتون. وتشمل المساحات التجارية المخصصة للبيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي مساحة 3900 متر مربع، في حين تبلغ مساحة مبنى المكاتب 6800 متر مربع.

وقال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس لشؤون التطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة هيلتون: "نسعد بالتعاون الوثيق مع شركة أزاد العقارية وشركة بروبر للتطوير العقاري لجلب علامة هامبتون باي هيلتون التجارية ذات القيمة العالية إلى جدة. ففندق هامبتون باي هيلتون في سوق 7 إضافة محمودة إلى محفظتنا في المملكة العربية السعودية حيث نواصل تنويع تواجدنا في المملكة لتلبية احتياجات الإقامة المتنوعة للنزلاء، ولا سيما احتياجات السوق المتوسطة؛ ونظرا لموقع الفندق الاستثنائي، يحظى الزوار بإمكانية الوصول إلى أحد أكثر مجتمعات نمط الحياة حيوية في جدة.

ويُعد سوق 7، الذي تطوره شركة أزاد العقارية، واحدًا من المشاريع الرائدة في جدة؛ حيث يعمل باستمرار على تطوير مفهوم السوق المتكامل. ويمتد هذا المشروع على مساحة تزيد عن 728 ألف متر مربع، ويتوزع على سبع مناطق متميزة، ويضم مجموعة شاملة من العروض، بما في ذلك الأزياء والأثاث والأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية وغير ذلك. وعلاوة على ذلك، يضم سوق7 أكبر مجمع للمقاهي والمطاعم ومرافق الترفيه ودور السينما في جدة، بمساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع. وتعزز الأنشطة المصاحبة، مثل: الفندق والعيادات الصحية والمكاتب التجارية جاذبية المشروع، وتوفر تجربة حديثة ومتنوعة تلبي احتياجات الأفراد والأسر، وتضفي طابعًا مميزًا على الأجواء العامة لسوق7.

ومع تطور المشروع، يتطلع جميع المشاركين إلى تحقيق رؤيتهم المشتركة - وهي إيجاد وجهة ديناميكية تتواءم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتسهم في تحقيق الهدف الطموح المتمثل في جذب 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.

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نبذة عن شركة أزاد العقارية

أزاد العقارية شركة متخصصة في مجال تطوير العقار وإدارة الأملاك مقرها جدة، بالمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 2017، وتعمل في الأنشطة والمشاريع العقارية بما في ذلك البيع بالتجزئة وورش العمل والعقارات التجارية الأخرى. وتطلق أزاد العنان لإمكانات محفظتها العقارية من خلال تطوير وتشغيل العقارات على مستوى المملكة؛ وإنشاء مساحات كبيرة تلبي احتياجات المستثمرين وتجار التجزئة والمستأجرين وإدارتها، وتهدف إلى عقد شراكات إستراتيجية مع الشركات لتحسين نوعية الحياة في البلاد.

مع الأخذ في الاعتبار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تنتوي أزاد إحداث تطوير حقيقي للعقارات التي تديرها في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجال العقارات، وتخطط لتسريع قطاعي الأعمال والترفيه لتحسين المرافق المتاحة للجمهور السعودي

نبذة عن شركة بروبر للتطوير العقاري

بروبر شركة متخصصة في التطوير العقاري تتميز بالتفكير الاستشرافي وصياغة مشاريع عقارية مبتكرة. ومع الالتزام بالتميز والتركيز على تقديم وجهات مختلفة، تتخصص الشركة في تطوير العقارات المتعددة الاستخدامات والمجمعات التجارية والمشاريع الفندقية. وانطلاقًا من شغف الشركة بالابتكار والالتزام بالجودة، تسعى جاهدة لتطوير مشاريع استثنائية ووضع معايير جديدة في مجال التطوير العقاري. بداية من مرحلة وضع رؤية المشروع وحتى مرحلة التنفيذ، تلتزم الشركة بنهج دقيق في كل جوانب عملية التطوير، مما يضمن تلبية مشاريعها لرغبات العملاء. ومع التركيز على التميز في التصميم ورضا المستخدم النهائي، تواصل الشركة تشكيل مستقبل التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن شركة هيلتون العالمية

هيلتون (رمزها في بورصة نيويورك للأوراق المالية: HLT) شركة فندقة عالمية رائدة تضم محفظة تتألف من 22 علامة تجارية عالمية تشتمل على أكثر من 7500 عقار وما يقرب من 1.2 مليون غرفة منتشرة في 126 دولة ومنطقة. وبفضل التزامها بتحقيق رؤيتها التأسيسية في مجال الفندقة، استقبلت أكثر من 3 مليارات من النزلاء على مدار تاريخها الذي يزيد عن 100 عام. وقد حصلت على مسمّى أفضل مكان عمل في العالم من منظمتي (Great Place to Work) و(Fortune) كما اعتُرف بها شركة رائدة عالميًا حسب مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات متتالية. وأدخلت هيلتون تحسينات تكنولوجية رائدة في مجال الفندقة لتعزيز تجربة النزلاء، بما في ذلك المشاركة الرقمية للمفاتيح، والترقيات المجانية التلقائية للغرف، والقدرة على حجز غرف متصلة ومن خلال برنامج ولاء النزلاء الحائز على جائزة هيلتون أونرز، يستطيع أكثر من 180 مليون عضو من الذين يحجزون مباشرة لدى هيلتون ربح نقاط مقابل الإقامات الفندقية والتجارب القيمة. وباستخدام تطبيق (Hilton Honors) المجاني، يستطيع النزلاء حجز إقامتهم واختيار الغرف وتسجيل الوصول وفتح أبواب الغرف باستخدام مفاتيح رقمية وتسجيل المغادرة من خلال هواتفهم الذكية. ولمزيد من المعلومات، زر الموقع الإلكتروني التالي: stories.hilton.com، وتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، وتويتر، ولينكد إن، وإنستغرام، ويوتيوب.

نبذة عن فندق هامبتون باي هيلتون

نظرًا لحصول فندق هامبتون باي هيلتون على امتياز الإقامة رقم 1 على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية من مؤسسة (Entrepreneur®)، يقدم خدمات للمسافرين المهتمين بالجودة والقيمة فيما يقرب من 3000 فندق في 38 دولة ومنطقة حول العالم - بما في ذلك فندق هامبتون إن باي هيلتون وهامبتون إن آند سوتس باي هيلتون، ويواصل الفندق مسار الريادة من خلال توفير أماكن إقامة ووسائل راحة عالية الجودة ومصممة بعناية، مثل: الغرف الحديثة والواسعة وخدمة الواي فاي المجانية ووجبة الإفطار الساخنة المجانية. ويلتزم الفندق بتقديم خدمة متميزة واستثنائية ومدعومة بضمان هامبتون الكامل. ومن المؤكد أن يحظى النزلاء بتجربة إقامة إيجابية في الفندق من خلال الحجز على الموقع التالي: hampton.com أو من خلال تطبيق (Hilton Honors). كما يتمتع أعضاء هذا التطبيق الذين يحجزون مباشرةً عبر قنوات هيلتون المفضلة بإمكانية الوصول إلى المزايا الفورية. يمكنك معرفة المزيد حول فندق هامبتون باي هيلتون على الموقع التالي: Stories.hilton.com/hampton، والمتابعة عبر فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر.