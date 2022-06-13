مايكروسوفت وقعت مذكرة تفاهم مع «فيزرو» خلال فعاليات اليوم الثالث من معرض كومكس للتكنولوجيا 2022 لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي عبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السلطنة

مسقط، سلطنة عُمان - وقّعت شركة مايكروسوفت على هامش فعاليات اليوم الثالث من معرض كومكس للتكنولوجيا 2022 مذكرة تفاهم مع شركة «فيزرو» للبرمجيات، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز جهود الابتكار لدى شركة البرمجيات العمانية وتسريع فرص نموها على مستوى سلطنة عمان ومنطقة الشرق الأوسط.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستساهم مايكروسوفت في دفع عجلة فرص النمو القادرة على تعزيز قيمة الأعمال لدى شركة «فيزرو»، وتسريع الجهود الابتكارية للشركة على صعيد سلطنة عُمان ومنطقة الشرق الأوسط. كما ستقدم مايكروسوفت الدعم اللازم من خلال عملية "البيع المتقاطع"، وذلك عبر طرح خدمات إضافية تعزز الخدمات الأساسية لشركة «فيزرو»، مثل خدمة تطوير المواقع الإلكترونية والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، ستتيح مايكروسوفت فرص الوصول إلى المواد التعليمية عبر الإنترنت من أجل تعزيز قدرات شركة «فيزرو» الفنية، بالإضافة إلى تقديم رصيد مجاني لاستخدام خدمات مايكروسوفت عبر الإنترنت مثل ''Office 365''، وذلك بهدف تسهيل وتسريع إنشاء النماذج الأولية وتوسيع نطاقها، فضلاً عن تمكين «فيزرو» من التواصل مع استشاريي عمليات ما قبل البيع لدى مايكروسوفت لتمكين الشركة من الاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال الشيخ سيف هلال الحوسني، مدير عام مايكروسوفت في سلطنة عُمان والبحرين: "لطالما ركّزت مايكروسوفت على دعم الجهود التي تبذلها الشركات لبناء اقتصادٍ حديث قائم على المعرفة في سلطنة عُمان. وانسجاماً مع الدور المحوري للابتكار في الوصول إلى اقتصاد مستدام وتنافسي ومُنتج ومتنوع، من الضروري تمكين الشركات والموظفين عن طريق تزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتعزيز قدراتهم على الابتكار بشكل أفضل وأسرع".

وفي إطار التعاون المشترك بين المنظمتين، ستدعم مايكروسوفت شركة «فيزرو» لتطوير قدرات المتحدثين وضمان مشاركتهم ضمن فعاليات الأعمال، بما فيها البرامج التدريبية وفعاليات الهاكاثون والمنافسات التقنية. في حين ستعتمد «فيزرو» منصة مايكروسوفت أزور بوصفها المنصة السحابية المفضلة لتطوير وتصميم واستضافة حلول المستخدمين النهائيين، وستتعاون كلتا الشركتين لإقامة ورش العمل ذات الصلة بتجارب المستخدمين بهدف توفير مزيد من المشاريع المستقبلية ضمن المنصة.

ومن جهته، قال مسعود الرواحي، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى شركة« فيزرو»: "نحرص في «فيزرو» على الاستثمار في تنمية مواهبنا وضمان قدرتهم على التأقلم مع تغيرات السوق، وتتيح لنا هذه الاتفاقية الوصول إلى الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالاعتماد على قدراتنا التقنية. كما تسهم شراكتنا مع مايكروسوفت في دعم جهودنا الرامية إلى تنمية وتوسيع نطاق أعمالنا، فضلاً عن تعزيز قدراتنا على الابتكار السريع وتحديد الفرص الجديدة والاستفادة منها لضمان ميزاتنا التنافسية".

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