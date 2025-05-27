الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة "جي إي هيلث كير" المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (Nasdaq: GEHC) ومجموعة "مشافي القابضة" عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بهدف تحقيق تقدم كبير في مجال تقديم الرعاية الصحية وتعزيز كفاءتها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وستستفيد هذه الاتفاقية من أحدث تقنيات "جي إي هيلث كير" التشخيصية والرقمية لدعم مشاريع "مشافي" الطموحة، بما في ذلك تطوير مدينة طبية مرجعية بسعة 1000 سرير، والاستحواذ على مرافق للرعاية الصحية أصغر حجماً وتطويرها، وإنشاء أكاديمية رائدة للتدريب الطبي. ويدعم هذا التعاون بشكل مباشر رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، مع التركيز على تحسين جودة وكفاءة قطاع الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليه لجميع المواطنين.

وستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تسريع التحوّل الرقمي في المرافق التابعة لـ "مشافي"، من خلال اعتماد تقنيات متطورة لتعزيز الابتكار وتحسين نتائج المرضى. وتتوقع "جي إي هيلث كير" وجود فرص وعلى مدى السنوات العشر المقبلة، ما يسهم في تحديث البنية التحتية للرعاية الصحية في شبكة "مشافي".

وبهذه المناسبة، قال مارك ستوزس المدير العام للحلول والمؤسسات في "جي إي هيلث كير" في الأسواق العالمية: "يؤكد هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة ’مشافي القابضة‘ التزام ’جي إي هيلث كير‘ الراسخ بدعم رؤية المملكة في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال الجمع بين حلول التصوير المتطورة والتقنيات الرقمية والخبرة الواسعة التي تقدمها ’جي إي هيلث كير‘ وخطط ’مشافي‘ الطموحة للتوسع، نحن على ثقة من قدرتنا على إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة المرضى في جميع أنحاء المملكة، وتحسين فرص الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر صحة للمملكة".

من جانبه، قال دكتور حمد العمر الرئيس التنفيذي في مجموعة "مشافي القابضة": "تلتزم ’مشافي‘ بتوفير أفضل معدات الرعاية الصحية وإنشاء مرافق عالمية المستوى لشعب المملكة العربية السعودية. ويعد تعاوننا مع ’جي إي هيلث كير‘ خطوة محورية في تحقيق هذه الرؤية. ومن خلال الاستفادة من تقنياتها المبتكرة وخبرتها العالمية، نحن على ثقة بقدرتنا على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتحسين نتائج المرضى، والمساهمة بشكل كبير في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء وطن أكثر صحة وازدهاراً".

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