أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن كل من معهد الابتكار التكنولوجي وأسباير وبوابة المقطع، التابعة للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم عن توقيع اتفاقية إثبات مفهوم بهدف إطلاق مجموعة من مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة وإيجاد الحلول والتطبيقات المتخصصة في المجالات الأرضية والجوية والبحرية.

ومثل الأطراف في توقيع الاتفاقية الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير، إلى جانب د. نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي لموانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع.

ويشمل هذا التعاون مشاريعاً معنية بتطوير المركبات الأرضية المستقلة المخصصة لنقل البضائع العامة بمختلف الأشكال والأحجام، وهو مفهوم لم يتم تنفيذه بعد في هذا القطاع. وتشمل المشاريع أيضاً تطوير القوارب المستقلة (التاكسي المائي) المخصصة لنقل الركاب في مدينة أبوظبي إلى الجزر المجاورة.

وسيتم توظيف العديد من الحلول المتخصصة في هذه المشاريع، ومنها أنظمة الرؤية الحاسوبية والتواصل وأجهزة الاستشعار وأنظمة ليدار، ودمجها مع البنى التحتية الحالية لدى مجموعة موانئ أبوظبي، ما يعزز مستوى الإنتاجية ويساهم في خفض التكاليف والوقت المستغرق لإتمام المهام.

وقد توجهت أذرع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، المتمثلة في معهد الابتكار التكنولوجي وأسباير، للتعاون بشكل وثيق مع بوابة المقطع من أجل تحديد الفجوات التكنولوجية المحتملة وتطوير الحلول المستهدفة لتعزيز شبكات التوريد في أبوظبي.

وفي هذه المناسبة، قال د. راي أو. جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "نفخر بهذا المشروع الذي سنعمل فيه بشكل وثيق مع بوابة المقطع في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحويل المشهد التجاري واللوجستي من خلال تطوير ودمج التقنيات الحديثة. ومن خلال جهودنا الحثيثة الرامية إلى توسيع آفاق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإننا ملتزمون بتعزيز الكفاءة ووضع معايير جديدة للاستدامة والابتكار. ولا شك بأن هذ النوع من المشاريع سيمكننا من الانتقال إلى عصر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ونحن نتطلع إلى تأثيرها التحولي على المشهد العالمي".

وبدورها، قالت د. نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: "يؤدي الابتكار التكنولوجي والإبداع دوراً هائلاً في تشكيل مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية. وستساهم شراكتنا مع معهد الابتكار التكنولوجي وأسباير في تسريع نمو التقنيات الناشئة وتجسيد رؤيتنا المشتركة لعمليات النقل الذاتي وإدارة المخازن، وفي ضوء الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، سنقود معاً الطريق نحو إعادة تشكيل القطاع وسلسلة التوريد والمساهمة في بناء مستقبل تغير فيه التكنولوجيا الطريقة التي تتحرك بها السلع والخدمات مع تحسين جودة الحياة لمجتمعاتنا وأعمالنا".



ومن جانبه، قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير: "أصبحت أبوظبي واحدة من أكثر المدن ذكاءً حول العالم بفضل جهودها في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات التجارية واللوجستية والنقل. وإن هذه الشراكة تُمثل خطوة رئيسية في مد جسور التعاون بين مجتمع البحث والتطوير والعملاء الرئيسيين وإيجاد الحلول التي تساهم في الارتقاء بمستوى منظومة العمل. ونسعد بدورنا في دعم بوابة المقطع وموانئ أبوظبي لتعزيز عملياتها ومساعدتها في مواجهة مختلف التحديات الرئيسية."

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المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae.



نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي



تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.



تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.



وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 30+ ميناء ومحطة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.



وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".



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نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي



معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع "الأبحاث التطبيقية" التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، هو معهد عالمي رائد يختص بالبحث والتطوير ويركز على الأبحاث التطبيقية وتكنولوجيا العصر الجديد. ويضم المعهد تحت مظلته عشرة مراكز بحثية متخصصة في مجالات الكوانتوم والروبوتات المستقلة والتشفير والمواد المتقدمة والعلوم الرقمية والطاقة الموجهة والأنظمة الآمنة وتكنولوجيا الدفع والتكنولوجيا الحيوية والطاقة البديلة ووحدة الذكاء الإصطناعي. ومن خلال العمل مع مجموعة مميزة من أصحاب الموهبة والجامعات والمؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين من جميع أنحاء العالم، يمثل المعهد ملتقى فكرياً فريداً يساهم في دعم نمو وازدهار منظومة البحث والتطوير في أبوظبي والإمارات. ويعمل المعهد على ترسيخ مكانة أبوظبي

والإمارات كمركز رائد للابتكار كما يساهم على نطاق أوسع في دعم تطور الاقتصاد القائم على المعرفة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.tii.ae/



نبذة عن أسباير

’أسباير‘ هي ذراع إدارة برامج مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة المخصّصة لقيادة ابتكارات التكنولوجيا التحويلية المستقبلية، وتتولى مسؤولية تحديد استراتيجية الأبحاث والتطوير في أبوظبي، وتوحيد الإنفاق لضمان كفاءة الاستثمارات، وتوجيه السياسات والأنظمة. وبالتشاور مع أصحاب المصلحة عبر القطاعات المختلفة والجامعات ومعاهد الأبحاث، تعمل ’أسباير‘ على وضع أطُر الأبحاث المستهدفة، كما تقوم بإطلاق تحديات كبرى ومسابقات دولية تسعى لإيجاد حلول مبتكرة لأكثر المشكلات إلحاحاً على مستوى العالم. وتجمع ’أسباير‘ بين الأفراد المبدعين والأفكار المبتكرة والموارد والتكنولوجيا المتطورة، لإيجاد حلول فعالة للتحديات المعقدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aspireuae.ae

للمزيد من المعلومات عن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.atrc.gov.ae



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معهد الإبتكار التكنولوجي

comms@atrc.gov.ae