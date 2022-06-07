· تدعم الاتفاقية الشركات الناشئة في تطوير الحلول التي تعالج قضايا الأمن الغذائي وتساهم في تسريع وتيرة التطوير ضمن قطاع التكنولوجيا الزراعية

· تأسست "شركة دانا" من قبل مجموعة من السيدات، وتعمل كمنصة لبناء المشاريع والاستثمار لصالح الشركات الناشئة التي تقودها النساء في مجال استخدام التكنولوجيا في الأراضي الصحراوية

· من المقرر أن يبدأ تشغيل الموقع التجريبي في الربع الرابع من عام 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، المتحدة : وقّعت مدينة مصدر، الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الابتكار التكنولوجي ومجمع البحث والتطوير في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة "دانا"، منصة بناء المشاريع والاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي على المستوى الوطني، والمساهمة في استدامة التكنولوجيا الزراعية، ودعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الرئيسية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم مدينة مصدر وشركة "دانا"، اللتان تدعمان الشركات الناشئة التي تديرها نساء في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة والمياه والاقتصاد الدائري، بإنشاء أول موقع تجريبي في أبوظبي ضمن مدينة مصدر. وسيختبر الموقع التجريبي جدوى مشاريع التكنولوجيا الزراعية في المراحل المبكرة التي يمكن تطويرها وتجريبها في أبوظبي. وسيركز الموقع على الشركات الناشئة المحلية والإقليمية حيث سيتم توفير حلول تتراوح بين مرحلتي التطوير "ما قبل التأسيس" و"السلسلة أ" عند الانتهاء.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال أحمد باقحوم، المدير التنفيذي بالانابة لمدينة مصدر: "لطالما كان البحث والتطوير محفزاً لإنشاء المشاريع المبتكرة ودافعاً لتشكيل نواتها الأساسية والمساهمة بإحداث تغيير إيجابي يشمل مختلف القطاعات والمجتمع. وباعتبارها مجمع البحث والتطوير المعتمد الوحيد في أبوظبي، فإن مدينة مصدر ستضمن استمرار هذه النتائج حيث تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل الصناعات المستدامة من خلال احتضان الشركات الناشئة ودعم مشاريعها خلال انتقالها من مرحلة الأفكار الإبداعية إلى مرحلة العمل الفعلي وصولاً إلى المجالات المخصصة لهذه المشاريع".

وأكد باقحوم بأن التعاون مع شركة "دانا" يمثل خطوة أخرى تعكس التزام مدينة مصدر بدعم الشركات الناشئة، وسيكون الموقع التجريبي الذي يتم إنشاؤه بموجب هذه الشراكة مركزاً رائداً لتعزيز قطاع التكنولوجيا الزراعية حيث يتم تعزيز مبادرات الابتكار والتكنولوجيا التي تقودها النساء، بما يساهم في دعم جهود الاستدامة وتحقيق النجاح على المدى الطويل".

وسوف يساهم المشروع التجريبي في دعم الابتكار على الصعيد المحلي وتوفير منصة من الجيل التالي للشركات الناشئة لاستعراض حلولها الزراعية والغذائية المحلية قبل دخولها السوق. كما سيضمن أن يوفر للشركات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البنية التحتية والتوجيهات اللازمة للتغلب على تحديات الأمن الغذائي وندرة الموارد في المواقع الصحراوية، ما يسهم في دعم تحقيق العديد من الأولويات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بما في ذلك زيادة الإنتاج المحلي، وتمكين الإنتاج الغذائي المستدام من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وتنويع مصادر الغذاء عبر تطوير الشراكات.

وسوف تتعاون شركة "دانا" ومدينة مصدر لتحقيق الهدف من إنشاء الموقع التجريبي والمتمثل في توفير منصة رائدة ومحفزة للابتكار في مجال التقنيات الزراعية وتقديم حلول متطورة ونوعية. وسوف تعطى الأولوية للتركيز على الحلول الواعدة التي تنشأ عن الموقع والاستثمار فيها.

وبموجب الشراكة، فقد بدأ التواصل مع مجموعة من الشركات الاستثمارية والجهات الحاضنة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم خدماتها لمحفظة شركات المشروع، وذلك في ظل تنامي قطاع التكنولوجيا الزراعية. ومن المتوقع أن تنمو السوق الرزاعية الإقليمية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7 بالمئة حتى عام 2026.

وقالت زادا حاج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "دانا": "إننا نشهد تنامي إمكانيات منظومة الابتكار في أبوظبي بشكل يومي، لكننا غالباً ما نفتقد إلى توفر خيار الاختبار العملي للحلول التقنية على أرض الواقع. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا الزراعية، فإن الأمر أكثر من مجرد كتابة سطر برمجي جديد، فنحن بحاجة إلى اختبار المنتج لمعرفة جدواه التجارية، وإمكانية توفيره، وحدود تكلفته في أسرع وقت ممكن".

وقد بدأت شركة "دانا"، التي تأسست من قبل ثلاث سيدات، العمل منذ نحو سنتين كمنصة لدعم تطوير المشاريع والاستثمار في شركات ناشئة تقودها نساء في مجال استخدام التكنولوجيا في الأراضي الصحراوية. ومن خلال اهتمامها بدعم رائدات الأعمال، سوف يركز الموقع التجريبي الجديد على أهمية توفير الفرص لرائدات الأعمال الإماراتيات لتوسيع نطاق مشاريعهن، تماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات الهادفة إلى تمكين المرأة.

وعند استكمال المشروع، سوف يضم الموقع 1700 متر مربع من البيوت الزجاجية، والمنازل الشبكية، وحقول الزراعة المفتوحة، ما يعني توفير خيارات متنوعة لإنتاج محاصيل مستدامة ضمن البيئة الصحراوية. كما سيركز الموقع التجريبي على تطوير حلول قادرة على مواجهة مشكلات شح المياه،

والري، وتبريد البيوت الزجاجية، والتحديات المتعلقة بزراعة التربة وتجديدها، بالإضافة إلى اختبار مدى مرونة أصناف البذور الجديدة.

ومع تلقي العديد من الطلبات من شركات ناشئة تتطلع إلى اختبار منتجاتها ضمن مدينة مصدر، فمن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في المشروع في شهر يوليو 2022، على أن يدخل المشروع حيز التشغيل الكامل في الربع الرابع من هذا العام.

#بياناتشركات

- انتهى -