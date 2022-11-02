مجموعة موانئ أبوظبي وفوجرو توقعان اتفاقية لتطوير عمليات السفن السطحية غير المأهولة من خلال شركة فوجرو وذلك في أعقاب التعاون الناجح الذي انطلق في مارس 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وشركة فوجرو، الرائدة العالمية المختصة في مجال البيانات الجغرافية والتي تدعم المتعاملين في تخفيف المخاطر خلال تصميم وتشييد وتشغل الأصول التابعة لهم في البر والبحر؛ اتفاقية تنص على تعاون الجانبين في إرساء الأهداف المشتركة والرامية إلى توظيف تقنيات التحكم عن بعد والقيادة الذاتية في المنطقة.

ووقع الاتفاقية كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ ومارك هاين الرئيس التنفيذي لشركة فوجرو، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2022، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتقود فوجرو تطوير ونشر حلول التحكم عن بعد والقيادة الذاتية عبر التأسيس لشبكة عالمية من مراكز العمليات القائمة على التحكم عن بعد والمركبات ذاتية القيادة التي تدعم القطاع البحري بهدف بناء عالم آمن ومستدام. وتسهم هذه الشراكة من خلال الجمع بين المعارف الواسعة لشركة فوجرو في القطاع والخبرات الكبيرة لمجموعة موانئ أبوظبي، في توفير منصة لتطبيق تقنيات التحكم عن بعد والقيادة الذاتية، كما تحدد الإرشادات اللازمة لضمان جاهزية دولة الإمارات العربية المتحدة لتسلم هذه التقنيات التي تعد الأحدث في القطاع، والاستفادة منها واستخدامها بكفاءة.

وتشكل الاتفاقية المظلة الرسمية للتعاون بين فوجرو ومجموعة موانئ أبوظبي والذي بدأ في مارس 2022 قُبيل وصول أول السفن السطحية غير المأهولة "فوجرو بيغاسوس" والتي قدِمت مؤخراً إلى الدولة وتتمركز في ميناء المرفأ في أبوظبي.

وأشار الكابتن محمد اليحيائي، رئيس الإدارة البحرية - مجموعة موانئ أبوظبي إلى التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتبني ثقافة الابتكار وتحسين الخدمات المقدمة إلى المتعاملين، وتوظيف أحدث التقنيات والأتمتة في عملياتها بما يسهم في تحقيق كفاءة أكبر. وقال: "نجحت مجموعة موانئ أبوظبي عبر اتفاقيات التعاون الاستراتيجي في تحقيق نجاحات متميزة في مجالات توظيف التكنولوجيا لخدمة أعمال القطاع حيث قامت باستقدام قاطرات بحرية تجارية ذاتية القيادة بالكامل والأولى من نوعها في العالم، ونظام للشاحنات ذاتية القيادة للموانئ الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "يأتي توقيع الاتفاقية مع فوجرو اليوم في إطار سعينا إلى بناء مستقبل أكثر سلامة واستدامة، وسيسهم هذا التعاون في توسيع نطاق تقنيات التحكم عن بعد والقيادة الذاتية المستخدمة في القطاع البحري".

وبموجب الاتفاقية ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي وشركة فوجرو على تطوير إجراءات لاستخدام ونشر السفن السطحية غير المأهولة بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الإماراتية؛ وإنشاء موقع معتمد تجري فيه اختبارات القيادة الذاتية لتلك السفن عن بعد. بالإضافة إلى توفير برنامج تدريبي يتوافق مع متطلبات القطاع موجه للمواطنين الإماراتيين والبحارة الدوليين، يغطي تشغيل السفن السطحية غير المأهولة أو السفن البحرية السطحية البحرية ذاتية القيادة (MASS).

وقال ديفيد واشبروك، مدير جاهزية الأصول البحرية الشرق الأوسط والهند في شركة فوجرو: "يشكل إطلاق تقنياتنا للسفن السطحية غير المأهولة لحظة فارقة بالنسبة للقطاع البحري في المنطقة، ولقد أدى الدعم الذي حصلنا عليه من مجموعة موانئ أبوظبي دوراً حيوياً في تحقيق ما وصلنا إليه اليوم، ونحن فخورون بأن يصبح ميناء المرفأ موطناً جديداً لسفينة فوجرو بيغاسوس".

وتتيح الأتمتة واستخدام تقنيات التحكم عن بعد في القطاع البحري للسفن والمراكب البحرية العمل بكفاءة أكبر ومستويات سلامة تشغيلية أعلى، وتسهم في خفض التكاليف، كما تمكن الأتمتة السفن العمل بسلامة حتى في أصعب الظروف الجوية. ونظراً لكون ما نسبته 75-96% من الإصابات البحرية سببها أخطاء بشرية، فإن زيادة مستويات أتمتة عمليات القطاع البحري تساعد في زيادة السلامة وتقليص الحوادث.

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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عبد الرحمن العجلة

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abdelrahman.alechla@adports.ae

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المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae.

نبذة عن فوجرو

تعد فوجرو رائدة عالمية مختصة في مجال البيانات الجغرافية تقوم بجمع وتحليل معلومات شاملة عن الأرض والهياكل المبنية على سطحها، وتوفر حلولاً مبتكرة لمتعامليها عبر تبني مقاربة متكاملة تشمل جمع وتحليل البيانات الجغرافية، وتقديم الاستشارات ذات الصلة. وبفضل خبرتها الواسعة في توصيف خصائص المواقع وسلامة الأصول، توفر الشركة الدعم لمتعامليها الدعم في ما يخص السلامة والاستدامة وكفاءة التصميم وتشييد وتشغيل أصولهم على امتداد كامل دورة حياة هذه الأصول.

وتضم فوجرو نحو 9,000 موظفاً من ذوي المهارة والخبرة الكبيرة موزعين على 59 دولة، وتقدم خدماتها إلى متعاملين حول العالم في قطاعات الطاقة، والبنى التحتية، والقطاعات العاملة في بيئات مائية سواء في البحار أو على اليابسة. ووصلت إيرادات الشركة في عام 2021 إلى 1.5 مليار يورو، وهي شركة مدرجة في بورصة "يورونكست أمستردام".

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

هانيس سويجرز

مدير إدارة خدمات الفحص والإصلاح والصيانة، والعمليات عن بعد

فوجرو

جوال: +971588491438

البريد الإلكتروني: h.swiegers@fugro.com

الموقع الإلكتروني: ww.fugro.com