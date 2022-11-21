التعاون يهدف إلى تخطيط الإمكانيات الكاملة لنشر الطاقة الشمسية في الأصول المبنية في مجموعة كيزاد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي والتابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، اليوم عن إبرام اتفاقية مع توتال للطاقات لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وإفريقيا، التابعة لشركة توتال للطاقات، ، تهدف إلى استطلاع فرص نشر الطاقة الشمسية في الأصول المبنية الموجودة على امتداد منظومتها الصناعية.

وتعمل توتال للطاقات لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وإفريقيا على تطوير محطات شمسية وتمويلها وبنائها وتشغيلها لصالح متعاملين في القطاعات الصناعية والتجارية. وكانت توتال للطاقات قد نجحت خلال العام الجاري بتوليد أكثر من 500 ميغاوات عبر مشاريع الطاقة الشمسية المخصصة للأعمال والتي تقوم بإدارتها حول العالم، كما زودت متعامليها بألواح الطاقة الشمسية في أكثر من 300 مشروع.

وتنشط الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 80 عاماً، وتقوم حالياً بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية لمتعاملين من الشركات الصناعية والتجارية في الدولة، وذلك في إطار أهدافها الرامية إلى إنتاج المزيد من الطاقة مع انبعاثات أقل. وتمكنت إلى الآن من توليد أكثر من 100 ميغاوات عبر أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة في مواقع لشركات في أنحاء متفرقة من الدولة.

وتمتد المنظومة الصناعية لمجموعة كيزاد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً منها 100 كيلومتراً مربعاً مخصصة كمنطقة حرة، وتضم أكثر من 1,750 مستثمراً، وتتمتع بموقع يتيح لها تقديم فوائد ملموسة من أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة لشركة توتال للطاقات، والتي ستمكّن المجموعة من توليد طاقة نظيفة على امتداد جميع المواقع التابعة لها.

وبموجب الاتفاقية سيوظف الجانبان أفضل الخبرات والتقنيات في القطاع بهدف إجراء مجموعة من دراسات الجدوى للطاقة الشمسية الموزعة في كيزاد، حيث ستشمل هذه الدراسات المجالات الاقتصادية والتجارية والتنظيمية والتقنية. كما تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من نشر الطاقة الشمسية على امتداد الأصول المبنية في مجموعة كيزاد والممتدة حالياً على مساحة 400,000 متر مربع.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: "نحن ملتزمون في مجموعة كيزاد بتطوير بنى تحتية صناعية عالمية المستوى بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة التي تولي الطاقة الشمسية اهتماماً كبيراً في إطار استراتيجية التحول في مصادر الطاقة. ونحن عازمون من خلال تعاوننا مع توتال للطاقات على الاستفادة بشكل كامل من الطاقة الشمسية الموزعة في منظومة مجموعة كيزاد، وتحسين القيمة التي نقدمها إلى مستثمرينا، ودعم أهداف إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً في مجال الاستدامة".

من جهته، قال حمادي سي، مدير عام توتال للطاقات لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجيتنا الطموحة لتطوير إنتاج الطاقة المتجددة وتزويد شركائنا ومتعاملينا بحلول موثوقة للطاقة النظيفة بتكلفة مناسبة. كما يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع مجموعة كيزاد ومجموعة موانئ أبوظبي لأننا على ثقة تامة بأنها ستكون نقطة انطلاق مثالية للعديد من الفرص المهمة في المستقبل".

وأضاف: "بصفتنا شركة عالمية متخصصة في توفير الطاقة من مصادر متنوعة، فإننا نعمل بجد لتحقيق أهدافنا المتمثلة في المساهمة بشكل فعال في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع تكثيف إمارة أبوظبي لجهودها الرامية إلى دعم جدول أعمال الدولة للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتخطط في هذا السياق إلى تركيب وحدات كهروضوئية قادرة على توليد 5.6 غيغاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2026، وتعمل حالياً على تطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم باستطاعة 2 غيغاوات في منطقة الظفرة.

#بياناتحكومية

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ياسر سعيد زبيري

مدير الاتصال - المدن الاقتصادية والمناطق الحرة

مجموعة موانئ أبوظبي

Yasir.Zubairi@adports.ae

هاتف: 3570 360 50 971+

نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية في كل من مدن أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمع سكني للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 1,750 مستثمراً في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.

نبذة عن توتال للطاقات

توتال للطاقات هي شركة طاقة واسعة تنتج وتسوق الطاقات على نطاق عالمي: النفط والوقود الحيوي والغاز الطبيعي والهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة والكهرباء. يلتزم موظفونا البالغ عددهم 105000 موظف بتوفير طاقة منخفضة التكلفة ونظيفة وموثوقة ومتاحة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. تعمل شركة توتال في أكثر من 130 دولة، وتضع التنمية المستدامة بجميع أبعادها في صميم مشاريعها وعملياتها للمساهمة في رفاهية الناس.

توتال للطاقات هي واحدة من أقدم شركاء أدنوك، حيث تتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1939 في جميع قطاعات الطاقة. كما تساهم في إطلاق وتطوير موارد الطاقة في الدولة، مع وضع أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة والحفاظ عليها دائمًا.

للاستفسارات الإعلامية الخاصة بشركة توتال للطاقات لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وإفريقيا يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: solar-me@totalenergies.com

الموقع الإلكتروني: solar-me.totalenergies.com