أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- وقّعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال لتسهيل وتعزيز التعاون الدولي والارتقاء بجودة التعليم الطبي والبحوث وتحسين تجربة المرضى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال الدكتور غانم الحسني، مدير التعليم في مجموعة "صحة": "يسعدنا أن نُبرم هذه الاتفاقية مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال لتعزيز التبادل المشترك لأحدث المعارف والخبرات بهدف مواصلة تعزيز مستوى الرعاية الصحية في أبوظبي وخارجها. نحن على قناعة راسخة بأهمية العمل المشترك في قطاع الرعاية الصحية، والدور الحيوي الذي يلعبه التعاون الدولي للارتقاء بمستوى الجودة والقدرة على الحصول على خدمات الرعاية في جميع أنحاء العالم. ومن شأن هذه الشراكة أن تحقّق مكاسب متبادلة في رحلة نمو وتطوير طواقمنا الطبية، وبالتالي ستساعدنا على تحسين تجربة المرضى هنا في "صحة". نتطلع قُدماً إلى هذا التعاون وثماره الإيجابية لأبناء مجتمعنا".

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون "صحة" ومستشفى فيلادلفيا للأطفال لتوفير أنشطة تطوير وتعليم وتدريب لأخصائيي الرعاية الصحية لتحقيق تجارب رعاية ونتائج علاجية أفضل للمرضى، ودعم وتسهيل برامج الإقامة والزمالة والتدريب وتعزيز الدراسات البحثية وتبادل التجارب والمشاركة في استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات التعليمية الطبية وغير الطبية، إلى جانب العمل على تعزيز تجربة المريض والخدمات واستكشاف المزيد من فرص التعاون في المجالات الأخرى التي من شأنها دفع عجلة العمل الجماعي والتنسيق في البرامج التعليمية والبحثية والسريرية ومشاريع تحسين الجودة.

بدورها، قالت روث فراي، ممرضة أطفال معتمدة حائزة على ماجستير علوم التمريض، نائب رئيس الاستراتيجية العالمية وتطوير الأعمال في مستشفى فيلادلفيا للأطفال: "يتشرف مستشفى فيلادلفيا للأطفال بالدخول في هذه الشراكة الدولية، ونتطلع إلى جني فوائدها على المدى البعيد."

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 03,00 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها 43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني seha.aewww.

مستشفى فيلادلفيا للأطفال

تم تأسيس مستشفى فيلادلفيا للأطفال، المنظمة الخيرية غير الربحية، في فيلادلفيا عام 1855 كأول مستشفى للأطفال في البلاد. ومن خلال التزامه الراسخ بتوفير رعاية استثنائية للمرضى وتدريب أجيال جديدة من المتخصصين في الرعاية الصحية للأطفال، ودفع المبادرات البحثية الرائدة، دعم المستشفى المكوّن من 595 سريراً العديد من الاكتشافات الطبية التي عادت بالفائدة على الأطفال في جميع أنحاء العالم. يُعد برنامج أبحاث طب الأطفال التابع للمستشفى من بين الأكبر في الولايات المتحدة. وتمتلك المؤسسة سجلاً راسخاً في تقديم رعاية أطفال متميزة يسهل الوصول إليها من خلال شبكة الرعاية الخاصة بالمستشفى والتي تتضمن أكثر من 50 من تخصصات الرعاية الأولية والرعاية المتخصصة والمراكز الجراحية ومراكز الرعاية العاجلة وعلاقات التعاون مع المستشفيات المجتمعية في جميع أنحاء بنسلفانيا ونيوجيرسي، بالإضافة إلى مستشفى جديد للمرضى الداخليين يحتوي على قسم مخصص لحالات الطوارئ لدى الأطفال في كينغ أوف بروسيا. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت برامج الرعاية والخدمات العامة التي تتمحور حول الأسرة في ترسيخ مكانة مستشفى فيلادلفيا للأطفال كمستشفى رائد في حماية ودعم الأطفال والمراهقين. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة http://www.chop.edu