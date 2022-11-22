

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سراج باور"، الشركة الإماراتيّة الرائدة في توفير حلول الطاقة الشمسيّة الموزّعة، اليوم، عن عقد اتفاقية مع شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، وذلك لتركيب مجموعة من حلول الطاقة الشمسية في تسعة مواقع في مُختلف أنحاء دولة الإمارات. وتُقدم سراج باور، الشركة الوحيدة المملوكة محلياً والأكبر من نوعها في المنطقة، خيار تأجير حلول الطاقة الشمسية لأغراض السكن والبيع بالتجزئة، ما يمنح شركات ضخمة مثل شركة "نخيل" الاستفادة من مزايا أمن الطاقة واستقلالية مصدرها من خلال سداد مبالغ أقل لاستهلاك الطاقة، إلى جانب توليد الطاقة النظيفة دون تخصيص أيّ استثمارات أولية لهذه الغاية.

وتشمل الاتفاقية، تزويد أسطح مباني مجمع "الحدائق (ذا جاردنز)" السكني بمحطة طاقة شمسية باستطاعة 3.1 ميجاواط، بالإضافة إلى "سوق التنين 2 و6 “، و"جزيرة دبي"، و"ديسكفري جاردنز"، و"انترناشيونال سيتي بافيليون"، و"جميرا بارك بافيليون"، و"ديسكفري جاردنز بافيليون"، و"الفرجان بافيليون جنوب".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد عبد الغفار حسين، رئيس مجلس إدارة "سراج باور": "يسعدنا مشاركة هذا الإعلان الهام مع اقتراب العام من نهايته، إذ تُمثل هذه المشاريع خطوة مهمة لشركتنا وامتداداً لإنجازاتها الرائدة كأول شركة تُطور مشاريع الطاقة الشمسية المتكاملة على أسطح المباني في القطاع السكني بدولة الإمارات، علماً أنّها ستواصل مسيرة النجاح من خلال هذه المشاريع الجديدة".

ومن جانبه، قال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة "نخيل": "يسعدنا التعاون مع شريك مرموق مثل "سراج باور" التي تمتلك سجلاً متميزاً في تطوير حلول الطاقة الشمسية المتكاملة والمبتكرة. وتُمثل الشراكة الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة، ونتطلع لتوسيع آفاقها في المستقبل."

وتتطلع كُلٌّ من شركة "نخيل" و"سراج باور" خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بآفاق هذه الشراكة من خلال إضافة بعض المشاريع التي ما زالت قيد التحضير، بهدف تحقيق رؤية دولة الإمارات حول الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومن موقعها كأحد أبرز الجهات الفاعلة في مجال تحوّل الطاقة، أثبتت "سراج باور" كفاءتها من خلال تمويل وتركيب وتشغيل وصيانة العديد من مشاريع الطاقة الشمسية التجارية والصناعية، مثل الخيل هايتس وفلل مردف.

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