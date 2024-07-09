الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة دِل تكنولوجيز اتفاقية تعاون مع أرامكو السعودية والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، بهدف تزويد الطلاب السعوديين ببرامج تدريبية متقدمة، وشهادات مهنية من شأنها أن تساعد في تطوير مجموعة من المواهب الماهرة والقابلة للتوظيف في مجالات التقنية بالمملكة، وذلك في إطار جهد تعاوني مشترك لتمكين المواهب المحلية وتزويدها بمهارات متقدمة في مجال العلوم والتقنية.

وبموجب الاتفاقية، تم تصميم البرنامج التدريبي "ITXcelerate" الذي يستمر لمدة أربعة أشهر لتزويد الخريجين السعوديين الجدد في هندسة الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر وتقنية المعلومات بشهادة "دِل" المهنية المثبتة في مجالات مثل إدارة التخزين، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي. ويوفر البرنامج التدريبي أيضًا خبرة عملية مع فرص وظيفية وتوجيه مباشر في الموقع. ويهدف البرنامج إلى تجاوز المفاهيم النظرية عبر تزويد المواهب المحلية بالمهارات والمعرفة المطلوبة لتحقيق التفوق والازدهار في عالم اليوم القائم على البيانات.

ويتماشى البرنامج مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء وتعزيز منظومة تقنية نابضة بالحياة، واكتساب القوى العاملة المهارات اللازمة للإسهام في التقدم التقني والازدهار الاقتصادي بالمملكة. ويشير هذا التعاون القوي بين الأطراف الثلاثة إلى سعيها المشترك لتعزيز دور القوى العاملة المختصة في مجال تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية وإعدادها للمستقبل من خلال الجمع بين الخبرات والموارد المتنوعة للجهات المتعاونة.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال النائب الأعلى للرئيس للرقمنة وتقنية المعلومات في أرامكو السعودية، نبيل النعيم: "نسعد في أرامكو السعودية بأن نكون جزءًا من الاتفاقية مع شركة دِل تكنولوجيز والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، ونسعى عبر هذا التعاون المشترك إلى رفع مستوى العروض التقنية في المملكة من خلال تطوير مواهب متميزة في هذا المجال. ونهدف من الاستثمار في تدريب وتأهيل المواهب المحلية في مجال تقنية المعلومات، إلى تلبية احتياجات قطاع الطاقة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز للابتكار والتميز في تقنية المعلومات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدًا على جهودنا في الإسهام لبناء ورعاية قوى عاملة ماهرة تشارك في تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة، وتعزّز أيضًا من تميز المملكة في المشهد التقني الدولي".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، ماجد الغصّاب: "تُعد الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات مؤسسة رائدة تستثمر في رعاية رأس المال البشري في المملكة، ونحن ملتزمون برفع مستوى مهارات الخريجين السعوديين من خلال برامج تدريب شاملة، ونماذج التعلم التجريبي العملي، والتعاون الإستراتيجي مع الأطراف المعنية في قطاع الطاقة. ويتيح لنا التعاون مع أرامكو السعودية و"دِل تكنولوجيز" الاستفادة من خبراتهم في إدارة البرامج وتقديم التدريب لخلق تجربة تعليمية قيّمة للطلاب. ونحن واثقون بأن التعاون سيلعب دورًا مهمًا في إعداد المواهب الناشئة في المملكة ودعمها بما يساعدها على تحقيق النجاح في سوق العمل الحيوي، والإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة في مجال التقنية".

وقال النائب الأول لرئيس شركة "دِل تكنولوجيز" في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، محمد أمين: "نحن متحمسون جدًا للتعاون مع أرامكو السعودية والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات لدعم وتمكين قادة المستقبل في تقنية المعلومات بالمملكة. ويحفل سجل شركة " دِل تكنولوجيز" بالمشاركة النشطة مع المجتمعات المحلية وتمكينها من إرساء أسس قوية ومستدامة للمستقبل. ونهدف من خلال مشاركة خبراتنا في مجال تقنية المعلومات وتوفير التوجيه العملي وتقديم شهادات مهنية إلى تزويد الشباب السعودي بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للنجاح في المشهد التقني دائم التطور. وينسجم هذا التعاون مع مهمتنا الرامية إلى دعم تطوير منظومة تقنية قوية للمستقبل في المملكة".

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