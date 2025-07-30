جدة: وقعت جمجوم فارما، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية، اتفاقية استراتيجية للترخيص والتوريد مع شركة الثيرا لابوراتوريز، المتخصصة في تطوير وتسويق علاجات مبتكرة لأمراض القلب والتمثيل الغذائي، بهدف تلبية الحاجة المتزايدة لتوفير علاج فعال لخلل دهون الدم، مما يسهم في تحسين نتائج المرضى وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار التزام جمجوم فارما بتحسين جودة الحياة من خلال تطوير وتصنيع وتوزيع أدوية عالية الجودة ومنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبموجب هذا الاتفاق، تحصل جمجوم فارما على حقوق حصرية لتسويق العلاج الجديد في المملكة العربية السعودية، إلى جانب حقوق غير حصرية للتوسع المرحلي في أسواق أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لعلاج ثنائي المفعول لخفض الكوليسترول بتركيبة دوائية ثابتة. ومن المتوقع إطلاق المنتج في السوق السعودي بحلول عام 2027، مع خطة للتوسع التدريجي في باقي الأسواق، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في كل دولة.

يمثل هذا التعاون خطوة بارزة في مسيرة الشركتين؛ حيث تعزز جمجوم فارما محفظتها العلاجية في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال علاج معترف به عالميًا وفعّال ومُثبت، في حين توسّع الثيرا نطاق حضورها الدولي في واحدة من أكثر المناطق نموًا. ويهدف هذا التعاون إلى مواجهة العبء المتزايد لأمراض القلب والأوعية الدموية في المنطقة من خلال زيادة الوصول إلى علاجات حديثة وفعّالة لخفض الدهون بأسعار مناسبة، بما يضمن دعم المرضى في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

قال الدكتور طارق حسني، الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما: "أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال من أبرز التحديات الصحية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الاوسط و افريقيا، و يأتي هذا التعاون ليمكّننا من توفير علاج مبتكر وفعال للمرضىي، لأن التزامنا يتمحور حول تمكين المرضى من الحصول على أدوية عالية الجودة و موثوق بها، بما يسهم في تحقيق نتائج صحية أفضل."

وأضاف سانجيف أغاروال، الرئيس التنفيذي لشركة الثيرا: "يمثل التعاون مع جمجوم فارما خطوة محورية بالنسبة لنا في الثيرا، إذ يتيح لنا التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد نموًا متسارعًا. ونحن على ثقة بأن خبرة شركة جمجوم وقدراتها القوية تجعلها الشريك المثالي لضمان وصول العلاج الجديد إلى المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بكفاءة في المملكة العربية السعودية وفي مختلف أنحاء المنطقة، بما يعكس التزامنا المستمر بتوفير علاجات مبتكرة بتكلفة مناسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم."

حول شركة الثيرا:

تأسست شركة ألثيرا في عام 2010، وتركّز على تطوير، وترخيص، وتصنيع، وتوريد أدوية عالية القيمة تشمل العلامات التجارية المعروفة وبعض الأدوية الجنيسة المعقدة المختارة. تُعد الثيرا رائدة في تقديم تركيبات مبتكرة ذات قيمة مضافة، تُحقق فوائد على امتداد سلسلة القيمة، مما ينعكس إيجابًا على شركائها، وجهات الدفع، والأطباء، والمرضى، وخصوصًا في مجالات أمراض القلب، والسكري، والسمنة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في دبلن، أيرلندا.

حول شركة جمجوم فارما "شركة مصنع جمجوم للأدوية: تُعد جمجوم فارما من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدوائية، حيث تلتزم بتحسين جودة الحياة من خلال تطوير وتصنيع وتوزيع أدوية عالية الجودة ومنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست في عام 2000، وتعمل باستمرار لدعم رؤية السعودية 2030 بهدف تعزيز منظومة الرعاية الصحية العامة.

وبتركيز قوي على رعاية المريض، تخدم جمجوم فارما أسواقًا متنوعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتسعى بخطى طموحة نحو التوسع، من خلال تقديم حلول فعّالة في مجالات علاجية رئيسية تشمل: طب العيون، الأمراض الجلدية، أمراض القلب والأيض، أمراض الجهاز الهضمي، والطب العام.

ومن خلال منشآتها المتطورة وقنوات التوزيع الراسخة في مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب التزامها الصارم بالمعايير التنظيمية، تواصل جمجوم فارما تقديم منتجات تلبي أعلى معايير السلامة والفعالية والجودة، ما يسهم في تحسين النتائج الصحية لملايين الأشخاص.

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