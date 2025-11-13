الشراكة الجديدة بين الجانبين تسعى إلى تطوير خدمات متكاملة لإدارة المخاطر، تشمل الاكتتاب التأميني، وإدارة المطالبات، وتحليل المخاطر، بما يدعم أصول الطاقة النظيفة حول العالم

التعاون بين الجانبين يرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لتمويل العمل المناخي وحلول إعادة التأمين المعزّزة بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "آر آي كيو"، منصة إعادة التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لتشكيل مستقبل نقل المخاطر عالمياً، والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، بهدف تطوير حلول متقدمة لإعادة التأمين تتعامل مع المخاطر المعقدة المرتبطة بالتحوّل العالمي في قطاع الطاقة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الشركتان لاستكشاف فرص دمج قدرات إعادة التأمين المتخصصة في برامج التأمين العالمية لشركة "مصدر"، بما يسهم في تحسين التغطية وتعزيز كفاءة تخصيص رأس المال، والاستفادة من آليات تسعير أفضل عبر محفظة "مصدر" المتنامية. وفي ظل توسع أنشطة "مصدر" عبر ست قارات، وتنوع أعمالها في مجالات عديدة تشمل تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية والهيدروجين الأخضر، ستركز الشراكة الجديدة على تطوير نماذج ذكية قائمة على البيانات لإدارة المخاطر ومواكبة هذا النمو. وتستفيد "آر آي كيو" من التزامات رأسمالية تتخطى المليار دولار من الشركة العالمية القابضة وشريكيها الاستراتيجيين "بلاك روك" و"لونيت"، ما يمنحها القدرة على تلبية هذه الاحتياجات من خلال توفير رأس المال المؤسسي والاكتتاب التأميني المدعوم بالبيانات، لتوفير حلول إعادة تأمين شاملة تركز على البنية التحتية المتوافقة مع أهداف المناخ وفئات المخاطر الناشئة.

وإلى جانب الحلول والقدرات المتخصصة، سيقيّم الطرفان فرص التعاون عبر كامل مراحل سلسلة القيمة في أعمال التأمين، بما في ذلك هندسة المخاطر والاكتتاب التأميني الأولي ودعم إدارة المطالبات، لضمان الحماية اللازمة لمشاريع الطاقة النظيفة بدءاً من مرحلة البناء وصولاً إلى التشغيل.

وتعكس مذكرة التفاهم هذا التوافق في الرؤى بين جهتين تعملان في أبوظبي وتلتزمان بدعم الاستدامة العالمية والابتكار الرقمي وتعزيز المرونة على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لـشركة "آر آي كيو": "تُعد "مصدر" شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة المتجددة، وتعكس هذه الشراكة قناعتنا المشتركة بأن مستقبل البنية التحتية يجب أن يكون أكثر مرونة وذكاءً. ونسعى في "آر آي كيو" إلى تشكيل البنية الرقمية لاقتصاد التأمين في المستقبل، لدعم الاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال توجيه رأس المال بنهج أكثر ابتكاراً ورؤية تحليلية عميقة للمخاطر. ويشكل هذا التعاون دليلاً ملموساً على الدور المحوري لقطاع إعادة التأمين وقدرته على المساهمة بفاعلية في مسيرة التحول في قطاع الطاقة."

من جهته، قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة "مصدر": "مع استمرار "مصدر" في توسيع أنشطتها وتعزيز حضورها العالمي في مجال الطاقة النظيفة، نُدرك الحاجة إلى تطبيق حلول مالية وإدارية مبتكرة للتعامل مع المخاطر، بما يتناسب مع حجم ونوعية استثماراتنا. ونسعى من خلال شراكتنا مع "آر آي كيو" إلى تعزيز المرونة والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتنا، لنتمكن من توفير حماية أفضل لأصولنا وتحسين كفاءة تخصيص رأس المال. ونتطلع قُدماً إلى هذا التعاون لتطوير حلول نوعية لإدارة المخاطر، تسهم في دعم هدفنا برفع القدرة الإنتاجية لمشاريعنا إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030."

تتخذ "آر آي كيو" من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لها، حيث أصبحت في المراحل النهائية من عملية الحصول على الموافقة التنظيمية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). وخلال هذه المرحلة، قد تعمل المنصة وفق ترتيبات تشغيل مؤقتة بالتعاون مع جهة محلية مرخصة لدعم أنشطة إعادة التأمين في مراحلها الأولية، إلى حين استكمال إجراءات الترخيص الكامل والتصنيف الرسمي.

وتضع مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً يمتد لثلاث سنوات للحوار المستمر والتنفيذ المشترك، بما يدعم استراتيجية أبوظبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد لتمويل العمل المناخي وإدارة المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتعمل "آر آي كيو" على تطوير منصتها لتصبح لاعباً عالمياً مؤثراً في مجال إعادة التأمين، مستندةً إلى قدراتها المعززة بالذكاء الاصطناعي، وخططها للوصول إلى اكتتابات تأمينية سنوية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في فئات المخاطر المعقدة والناشئة. وتسعى الشراكة بين الطرفين إلى دمج حلول متقدمة لإدارة المخاطر في مشاريع الطاقة النظيفة، بما يعزز نتائج التأمين ويدعم النمو المستدام والقدرة على التوسع وبناء القدرات.

نبذة عن "آر آي كيو"

تأسست "آر آي كيو" في عام 2025 وهي منصة رائدة ومبتكرة لإعادة التأمين، قائمة على الذكاء الاصطناعي، أطلقتها الشركة العالمية القابضة بالشراكة مع بلاك روك ولونيت. وتهدف المنصة، التي تتخذ من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً رئيسياً لها، إلى توفير خدمات إعادة التأمين للأسواق العالمية، مع تركيز أولي على مناطق حيوية تمتلك إمكانات نمو قوية في الشرق الأوسط وآسيا وعدد من الأسواق الدولية.

تتميز المنصة بقاعدة رأسمالية قوية، وقدرات تحليلية متقدمة، فضلاً عن التزامها طويل الأمد بالابتكار، وتقدم حلول إعادة التأمين عبر قطاعات التأمين على الممتلكات والأضرار المحتملة، والتأمين على الحياة، والمنتجات التأمينية المتخصصة. ومن خلال دمج تقنيات التقييم الذكي للمخاطر برأس المال العالمي، تسعى المنصة إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر مرونةً واستجابةً لقطاع إعادة التأمين على مستوى العالم.

لمحة عن "مصدر":

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة في عام 2006، وتعمل الشركة على إحداث نقلة نوعية في أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة حول العالم من خلال دفع عجلة الابتكار وتعزيز الجدوى التجارية. وتُعد "مصدر" مستثمراً ومطوراً ومشغلاً عالمياً لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث تقوم بتطوير مشروعات رائدة بتقنيات متقدمة في أسواق رئيسية حول العالم، وتمتلك محفظة مشاريع بقدرة إنتاجية تتجاوز 51 جيجاواط حتى اليوم. وبدعم من الشركات المالكة لها: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تواصل "مصدر" توسيع حضورها العالمي مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: press@masdar.ae

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.masdar.ae، أو صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: www.facebook.com/masdar.ae ، و https://x.com/masdar

وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع https://www.masdar.ae

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 878.5 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,400 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

1173 973 50 971+

