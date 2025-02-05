القاهرة - أعلنت شركة كايرو هاوس إيجيبت للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية مع شركة الاستثمار السياحي وماريوت الدولية، تهدف إلى تحويل مجمع التحرير التاريخي إلى تحفة معمارية تحت مظلة علامة أوتوجراف كولكشن الفندقية المرموقة. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية محطة فارقة في رؤية التحالف الطموحة لإعادة إحياء هذا المعلم البارز، وتحويله إلى وجهة فندقية أيقونية تعكس عراقة القاهرة، وتضيف إلى سحرها بُعدًا جديدًا يعزز مكانتها على الساحة العالمية.

وتتماشى إقامة فندق أوتوجراف كولكشن في قلب العاصمة مع الرؤية الاستراتيجية لصندوق مصر السيادي لإعادة إحياء وسط القاهرة التاريخي، حيث يشكل مجمع التحرير بحُلّته الجديدة حجر الأساس ومحفزًا لموجة جديدة من الاستثمارات الواعدة.

ويتولى قيادة هذا المشروع الطموح تجمّع عالمي رفيع المستوى يجمع نخبة من المطورين والمستثمرين، يضمّ كلاً من جلوبال فينتشرز جروب وأوكسفورد كابيتال جروب والعتيبة للاستثمارات وزوسر كابيتال بارتنرز.

وفي هذا السياق، صرّح راندال لانجر، رئيس مجلس إدارة جلوبال فينتشرز جروب قائلاً: "يشرفنا التعاون مع ماريوت الدولية لإضفاء بصمة أوتوجراف كولكشن على صرح مجمع التحرير العريق. وإننا نُقدّر تحالفنا مع ماريوت والدعم القوي المُقدَّم من صندوق مصر السيادي والجهود الاستثنائية التي يبذلها كافة أعضاء الفريق لتحويل هذا المشروع الطموح إلى واقعٍ ملموس."

ومن المرتقب أن يضمّ فندق أوتوجراف كولكشن 500 غرفة وجناح فندقي وشقق فاخرة مخدّمة بالكامل، إلى جانب باقةٍ متنوعة من المطاعم والمرافق الترفيهية الراقية. كما يتميّز الفندق بمسبحٍ مميز يتربع على سطح المبنى ويطلّ على ميدان التحرير التاريخي ويمنح رواده إطلالاتٍ خلابة على نهر النيل وأهرامات الجيزة في الأفق البعيد. وتتضمن المخططات الطموحة للمشروع مساحاتٍ رحبة مخصصة للاجتماعات والفعاليات، بما في ذلك قاعة احتفالات فخمة وجناح خارجي فريد من نوعه، فضلاً عن مركزٍ متكامل للياقة البدنية ومنتجع صحيّ راقٍ. وسيقع الفندق في أحد أكثر أحياء وسط المدينة حيوية، حيث تُحيط به السفارات والمؤسسات الحكومية والمراكز المالية المرموقة. ويأتي هذا المشروع في صميم خطة صندوق مصر السيادي لإعادة إحياء المنطقة والتي ستُثمر عن إقامة مركزٍ متكامل للأعمال والسياحة والسكن في قلب القاهرة النابض.

يمثل الاستثمار في مجمع التحرير حافزاً للاستثمارات المستقبلية في وسط القاهرة ويعكس روح المبادرة المصرية القوية التي تهدف تعزيز القطاع السياحي.

وفي هذا السياق، قال جون روتليدج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكسفورد كابيتال: "نحن متحمسون لتحقيق هذا الإنجاز المهم مع شركائنا وأصدقائنا في ماريوت الدولية الذين نتعاون معهم منذ سنوات طويلة ونتطلّع قُدماً للمضي في تطوير هذا المشروع التاريخي في مدينة القاهرة العريقة."

من جانبه، صرح شادي حسن، نائب الرئيس للتطوير في شمال أفريقيا لدى ماريوت الدولية: "يعود حضورنا في مصر لسنوات طويلة ونحن ملتزمون بتعزيز محفظتنا الاستثمارية في البلاد ودعم نمو قطاعها السياحي. تتميز علامة أوتوجراف كولكشن بفنادقها المنتقاة بعناية والتي تحتفي بالتفرد والتميز ونتطلع للعمل مع التحالف وصندوق مصر السيادي لتقديم رؤية العلامة الفريدة في مجالي التصميم والضيافة إلى المدينة."

يذكر أن محفظة أوتوجراف كولكشن تضم حالياً أكثر من 300 فندق حول العالم. ويعد كل فندق ثمرة شغف ورؤية شخصية لمؤسسه، مما يجعله فريداً ومتميزاً عن غيره. وقد تم اختيار فنادق أوتوجراف كولكشن بعناية فائقة لما تتمتع به من حرفية أصيلة، حيث تقدم لضيوفها تجارب غنية وأصيلة تترك انطباعاً لا يُنسى.

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