دخلت KuCoin في شراكة مع شركة Talos، المزود الأول لتكنلوجيا تداول الأصول الرقمية المؤسسية. ستسمح الشراكة لـ KuCoinبتبسيط الوصول المؤسسي إلى الأصول الرقمية وزيادة توسيع قدرات قاعدة مستخدميها. بالإضافة إلى ذلك، ستفتح KuCoin حسابات لمستخدمي Talosالمؤسسيين لتوفير السيولة في الوقت الفعلي.

فيكتوريا، سيشيل – أعلنت بورصة KuCoin للعملات المشفرة عن شراكة مع شركة Talos المزود الأول لتكنلوجيا تداول الأصول الرقمية المؤسسية. ستسمح الشراكة لـ KuCoin بتبسيط الوصول المؤسسي إلى الأصول الرقمية وتوسيع قاعدة المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، ستفتح KuCoin حسابات لمستخدمي Talos من المؤسسات لغرض توفير السيولة.

شركة Talos هي من اهم الشركات التي تدعم الوصول المؤسسي إلى الأصول الرقمية. توفر Talos تكنلوجيا مؤسسية لأسواق الأصول الرقمية بالإضافة الى امتلاكها لقاعدة واسعة من المستثمرين تشمل Fidelity و Citi و BYN Mellon و Wells Fargo و General Atlantic. تقوم Talos بتطوير برامج مصممة خصيصًا لأسواق الأصول الرقمية، مع توفير الأمان والموثوقية وقابلية التوسع وسهولة الاستخدام لتقنية التجارة المؤسسية التقليدية. جذبت Talos أكثر من 20 مليون مستخدم منذ إطلاقها في عام 2020 وحققت زيادة بمقدار 20 ضعفًا في أحجام التداول خلال العام الماضي. كما ازداد عدد الموظفين في الشركة بنسبة 400٪ خلال عام 2022. أعلنت Talos مؤخرًا عن جولة تمويل من الفئة >ب< بقيمة 105 مليون دولار، مما رفع قيمة الشركة الى 1.25 مليار دولار.

علق أنطون كاتز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Talos على الشراكة قائلًا: "مع تسارع التبني المؤسسي للأصول الرقمية عالميًا، نحن متحمسون للشراكة مع الفريق الرائع في KuCoin للمساعدة في دفع فئة الأصول الناشئة هذه إلى المؤسسات الاستثمارية حول العالم. تتمثل رؤيتنا طويلة المدى في أن جميع الأسواق ستتداول سيتم تداولها على شكل أصول رقمية، ونحن متحمسون للبناء من أجل المستقبل"

كما أضاف جوني ليو، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin معلقا: "في ضوء المشاركة المتزايدة للمؤسسات في سوق العملات المشفرة، تركز بورصة KuCoin على دعم المشاريع والشركات التي تُبسط الدخول الى السوق وتوفر التقنيات اللازمة لتبسيط عمليات التداول. نظرًا لأن Talos تطور برنامجًا يعزز اتصال المشاركين في السوق بوجهات السيولة وأدوات تنفيذ التداول والتحليلات، فإن بورصة KuCoin على ثقة بأن هذه الشركة ستفيد كلا الطرفين والسوق ككل."

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عن KuCoin

تم إطلاق KuCoin في سبتمبر 2017، وهي عبارة عن بورصة عالمية للعملات المشفرة يقع مقرها التشغيلي في سيشيل. تم تصميم KuCoin، المعروفة أيضا باسم " منصة الشعب"، لجميع فئات المستثمرين فهي توفر أكثر من 700 أصل رقمي حاليًا وتقدم التداول الفوري والتداول بالهامش وتداول النظير الى النظير وتداول العقود الآجلة والإقراض والتخزين لأكثر من 18 مليون مستخدم في 207 دولة ومنطقة حول العالم.

في عام 2022، جمعت KuCoin أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات من خلال جولة ما قبل التمويل للسلسلة B، مما رفع إجمالي الاستثمارات إلى 170 مليون دولار مع الجولة الأولى مجتمعة، بقيمة إجمالية للشركة قدرها 10 مليارات دولار. وفقًا لـ CoinMarketCap وCoinGecko، تعد KuCoin من أفضل 5 منصات تداول للعملات المشفرة. كما صنف موقع Forbes منصة KuCoin كواحدة من أفضل منصات تداول العملات المشفرة لعام 2021. كما أطلقت مؤسسة The Ascent على تطبيق KuCoin اسم أفضل تطبيق لتداول العملات البديلة.

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عن Talos

تعمل Talos على تشغيل استراتيجيات تداول الأصول الرقمية على مستوى العامل. تم تصميم منصة Talos بواسطة فريق يتمتع بخبرة لا مثيل لها في بناء أنظمة التداول المؤسسية، وهي بالفعل موثوقة من قبل أكبر المشاركين في اسوق وعملائهم النهائيين لأدائها وموثوقيتها وأمانها بالإضافة الى شبكتها المتنامية من الخدمات – منصة التداول ، سوق الإقراض ، البيانات والتحليلات. كلها مقدمة مباشرة أو من خلال مزودي الخدمة. Talos لها مكاتب في نيويورك ولندن والسويد وسنغافورة. للحصول على المزيد من المعلومات قم بزيارة www.talos.com



