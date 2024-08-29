جوجل كلاود ستقدم فرص التوجيه والإرشاد للشركات الناشئة المختارة

تشمل الشراكة إعداد برامج بدعم من جوجل كلاود مثل برنامج (Startup School: Gen AI)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، أكبر مجمع مُتخصص لشركات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وجوجل كلاود اليوم عن اتفاقية تعاون ثنائية تهدف إلى تعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة في "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي". وبموجب هذا التعاون، سيتم الاستفادة من خبرات وموارد جوجل كلاود لتمكين الشركات الناشئة في المنطقة وتسريع وتيرة توسعها.

يُعد "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" والمتواجد في مركز "إنوفيشن هب"، منظومة مخصصةً لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3، إذ يوفر بنية تحتية مادية ورقمية متطورة في قلب مركز دبي المالي العالمي. ويضم هذا الصرح المتقدم مرافق بحث وتطوير وبرامج تسريع ومساحات عمل مشتركة، يعمل من خلالها على جذب الشركات الناشئة وتعزيز بنائها وتوسيع نطاقها في المنطقة.

وتعتزم جوجل كلاود، في إطار هذا التعاون، توفير فرص التوجيه والإرشاد لشركات ناشئة مختارة في "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، والعمل مع الأخير في برامج متنوعة، مثل برنامج (Gen AI Startup School) من جوجل كلاود، والذي يهدف إلى منح الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والمتواجدة ضمن منظومة "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" إمكانية الوصول إلى العديد من موارد جوجل المصممة لمؤسسي الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، ومساعدتها على استغلال إمكانات جوجل كلاود، بما في ذلك أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "سعداء بالتعاون مع جوجل كلاود لإنشاء منظومة مثالية تزخر بموارد غنية لتمكين الشركات الناشئة من دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة، التي تشكل خطوة استراتيجية نحو تسخير إمكانات التقنيات الناشئة، ستسهم في تعزيز مكانة "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" بوصفه وجهة مفضلة للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم للارتقاء بقدراتها وتوسيعها في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلاوة على ذلك، سيسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة دبي كوجهة للشركات التي تركز على التكنولوجيا، واستقطاب المزيد من المواهب العالمية والمستثمرين المتنوعين إلى المنطقة."

من جانبه، قال زياد جمّال، مدير جوجل كلاود في الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا دائماً العمل مع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" في مركز دبي المالي العالمي لتمكين منظومة الشركات الناشئة الحيوية في دبي. وندرك جيداً أهمية هذه الخطوة في المساهمة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأسرع والأكثر أماناً والأقوى اتصالاً في العالم."

وأضاف زياد: "تُعد نصف الشركات الناشئة الممولة والعاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من عملاء جوجل كلاود، منها 70% من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار أمريكي. ويمكن لجوجل كلاود توفير البنية الأساسية التي تحتاجها الشركات الناشئة من خدمات الأمن السيبراني وقابلية التوسع والذكاء الاصطناعي. ويؤكد هذا التعاون التزامنا القوي برعاية ودعم الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، إذ نسعى، من خلال تزويد الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات والإرشاد والموارد من جوجل كلاود، إلى تسريع نموها وتمكينها من إحداث تأثير دائم على الصعيد العالمي. ونعتقد بأن لدى الذكاء الاصطناعي قدرات كبيرة على تطوير الصناعات وإيجاد الحلول لبعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، ونحن متحمسون للعمل مع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" في مركز دبي المالي العالمي لإطلاق العنان لهذه الإمكانات في دبي."

نبذة عن جوجل كلاود:

تمثّل Google Cloud الطريق الجديد إلى السحابة الإلكترونية. فهي تقدّم مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحديثة وأدوات التطوير والبيانات والأمن السيبراني والتعاون الإلكتروني، التي بُنيت خصّيصًا لتلبية احتياجات اليوم والغد. وتقدّم Google Cloud حزمةً من خدمات الذكاء الاصطناعي الحديثة والمدمجة بالكامل في بنيتها التحتية العالمية وشرائح مخصّصة التصميم ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة تطوير، فضلاً عن تطبيقاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المؤسسات في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي. وتمثّل Google Cloud اليوم الشريك التكنولوجي الموثوق لعُملاء موزّعين في أكثر من 200 بلد ومنطقة.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي:

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 43.800 مهني لدى أكثر من 6,150 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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