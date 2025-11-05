يُتيح دمج حلول شنايدر إلكتريك مع تقنيات إل جي للمنازل الذكية إنشاء مساحات معيشية أكثر ذكاءً واستدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة .

تُجسّد هذه الشراكة التزام الشركتين بدفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الطاقة في قطاعي المباني السكنية والتجارية داخل المملكة .

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن شراكتها مع شركة إل جي للإلكترونيات لإطلاق معرض إل جي الجديد في الرياض، الذي يقدّم تجربة متكاملة للمنازل الذكية تجمع بين الكفاءة في استهلاك الطاقة، والاستدامة، والأتمتة الذكية بسلاسة. وتجسد هذه الشراكة الرؤية المشتركة للشركتين نحو تسريع وتيرة الابتكار ودعم مستقبل قطاع المباني الذكية في المملكة.

شهد الإطلاق، الذي أقيم في معرض إل جي بالرياض، حضور السيد ساني كيم، المدير العام لشركة إل جي إلكترونيكس السعودية، وأليكسي ريابينكي نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال والتصنيع في شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والبحرين، إلى جانب قيادات بارزة من الشركتين، المهندس ممدوح محمد الحربي، مدير أول مبيعات المشاريع في شنايدر إلكتريك السعودية، والمهندس مؤمن بهات، رئيس قسم الأعمال الجديدة والحلول الذكية في إل جي إلكترونيكس السعودية. وقد شكّل الحفل الافتتاح الرسمي للمعرض، واحتفاءً بالرؤية المشتركة للشركتين نحو بناء منظومة معيشية أكثر ذكاءً واستدامة داخل المملكة.

يضم المعرض منطقة مخصصة لتقنيات إنترنت الأشياء (IoT)والتي تجسّد مستقبل المعيشة الذكية من خلال حلول KNX المبتكرة من شنايدر إلكتريك، والتي تتيح تحكمًا سلسًا في الإضاءة والستائر والأجهزة المنزلية عبر تطبيق LG ThinQ . ويمكن لزوار المعرض اختبار تلك الحلول بشكل مباشر عبر الأجهزة اللوحية، والشاشات التفاعلية، وأزرار التحكم، ولوحات KNX، ومشاهدة كيف تسهم الأتمتة الذكية في تبسيط تفاصيل الحياة اليومية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. ومن خلال الجمع بين خبرة شنايدر إلكتريك في إدارة الطاقة وابتكارات إل جي في الإلكترونيات الاستهلاكية، يقدم المعرض نموذجًا جديدًا لتجارب المنازل الذكية التي تدمج الراحة والفعالية والاستدامة في بيئة واحدة متكاملة.

تعليقًا على الشراكة، صرح محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في السعودية واليمن وباكستان والبحرين: "تعكس شراكتنا مع إل جي للإلكترونيات رؤيتنا المشتركة لبناء منازل المستقبل، والتي تتسم بالذكاء والاستدامة، وتتماشى مع أهداف التحول الرقمي ورؤية 2030 في المملكة". وأضاف: "يقضي الناس نحو 90% من حياتهم داخل المباني، في حين تسهم هذه المباني بحوالي 34% من استهلاك الطاقة العالمي، ما يجعل الحاجة إلى منازل أكثر كفاءة واستدامة أمرًا ملحًا. وباعتبار أن المنزل هو محور حياتنا اليومية، يجب أن تكون بيئته موثوقة وآمنة وفعّالة ومستدامة. في شنايدر إلكتريك، نعيد تعريف مفهوم المعيشة المتصلة من خلال حلول KNX وتقنيات إنترنت الأشياء، عبر دمج أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة ذكية للطاقة وأتمتة شاملة، لابتكار مساحات معيشية تجمع بين الراحة والاستدامة."

ووفقًا لتقرير مجموعة IMARC، بلغت القيمة السوقية لقطاع المنازل الذكية في المملكة نحو 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 10% خلال الفترة ما بين 2025 و2033. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع الوعي بالتقنيات الحديثة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الطلب على أنظمة الأتمتة المنزلية. كما تسهم مبادرات المدن الذكية التي تقودها الحكومة، إلى جانب الانتشار المتزايد للمساعدات الصوتية ودمج الأنظمة الموفّرة للطاقة، في تسريع تبنّي حلول المنازل الذكية في المناطق الحضرية.

ومن جانبه، قال السيد ساني كيم، المدير العام لشركة إل جي إلكترونيكس السعودية: "يشكّل معرض الرياض محطة مهمة في مسيرة إل جي نحو ريادة مستقبل المعيشة الذكية والمستدامة في المملكة. فالمعرض ليس مجرد مساحة عرض، بل مركزًا يتيح للعملاء تجربة مباشرة لكيف يمكن للتقنيات المتقدمة وإدارة الطاقة الذكية أن تُحدث فرقًا في أسلوب الحياة الحديثة." وأضاف: "من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شنايدر إلكتريك، ندمج حلولًا عالمية المستوى تعيد تعريف مفاهيم الراحة والكفاءة والاستدامة. وتجسّد هذه الشراكة التزام إل جي الراسخ بدعم الابتكار المحلي، وتقديم تجارب معيشية أذكى وأكثر استدامة تمكّن المجتمعات في مختلف أنحاء المملكة."

كما أضاف محمد ناجي، نائب الرئيس للقطاع السكني والتوزيع في السعودية وباكستان واليمن والبحرين بشركة شنايدر إلكتريك، قائلاً: "تُعد حلول المنازل الذكية اليوم خطوة محورية نحو تحقيق كفاءة الطاقة وتعزيز الاستدامة على مستوى الأفراد والمجتمعات. ومن خلال تعاوننا مع إل جي للإلكترونيات، نعمل على تقديم منظومة متكاملة تجمع بين إدارة الطاقة والتحكم الذكي والتجربة السلسلة للمستخدم السلسة، بما يواكب التوجه العالمي نحو المعيشة المستدامة المدعومة بالتحول الرقمي. فالتكامل بين حلول شنايدر إلكتريك في إدارة الطاقة وتقنيات إل جي المتقدمة يجسد نموذجًا عمليًا لكيف يمكن للتكنولوجيا أن ترتقي بجودة الحياة وتدعم أهداف المملكة في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة."

يعتمد معرض إل جي بالكامل على ألواح التوزيع الكهربائية من شنايدر إلكتريك، بما يضمن توزيع الطاقة بشكل آمن وموثوق وفعّال في جميع الأنظمة. كما تم دمج أجهزة التوصيل المتطورة من الشركة للتحكم في الطاقة بسلاسة في جميع أنحاء المعرض، لتجمع بين الوظائف الذكية والتصميم العصري، مما يخلق بيئة متكاملة تجسّد مستقبل المعيشة الذكية والمستدامة والمتصلة.

