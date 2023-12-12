الفندق الراقي في جزيرة الحياة يوفر خيارات إقامة مميزة للمسافرين بقصد العمل والترفيه

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية (المدرجة في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز RAKPROP)، عن اتفاقية إضافة " ستايبريدج سويتس ميناء العرب" بموقعه المميز في جزيرة الحياة، وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG.

ويضم الفندق الجديد 156 من شقق الاستوديو والشقق الفندقية الحديثة والعصرية، التي تضم استوديو، غرفة و غرفتي نوم، وتتميز جميعها بالتصاميم المعاصرة والمساحات الواسعة. كما يضم الفندق المؤلف من 14 طابقاً مركز لياقة بدنية مجهزاً بالكامل ومطاعم فاخرة تجمع بين فخامة نمط الحياة في الجزيرة وكرم الضيافة العربية الأصيلة. سيتمكن الضيوف أيضًا من الوصول مباشرة إلى الشاطئ، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض الفاخرة لمنتجع وسبا إنتركونتينيتال رأس الخيمة الواقع على مسافة قريبة.

حققت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG شراكة ناجحة مع شركة رأس الخيمة العقارية، منذ افتتاح منتجع وسبا إنتركونتينيتال رأس الخيمة في عام 2022 شهادة على تعاونهم المتميز، ويشتهر الفندق بإقاماته الفاخرة وخيارات المطعام ذات المستوى العالمي وتجارب السبا الاستثنائية، مما يجعله وجهة شاملة للمسافرين.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يسعدنا إضافة " ستايبريدج سويتس ميناء العرب" في رأس الخيمة من خلال التعاون مجدداً مع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في قطاع الفنادق. ويشهد القطاع توجهاً جديداً يتمثل في حضور الضيوف بقصد العمل ثم تمديد إقامتهم من أجل الترفيه. وحرصنا على تنويع محفظتنا و إثراء تجارب الضيافة الشاملة في ميناء العرب من خلال توفير خدمات الإقامة لفترة أطول في الإمارة".

ووفقاً لتقرير مؤسسة إنترنيشنز العالمية، حصلت رأس الخيمة على المركز الرابع في تصنيف أفضل المدن للعيش والعمل بالنسبة للوافدين، وذلك اعتماداً على جودة مستوى المعيشة الاستثنائية وفرص العمل المميزة التي توفرها. كما حققت رأس الخيمة المركز الأول في مؤشر أساسيات الوافدين، حيث أشار التقرير إلى جهود الإمارة في تسهيل انطلاق الوافدين في مجال العمل، بالإضافة إلى إمكانية العثور بسهولة على خيارات سكنية بتكلفة معقولة. وبعد أزمة كوفيد - 19، أسهمت إجراءات العمل الهجين في زيادة الطلب على خيارات الإقامة في الفنادق لفترة أطول، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الإقبال على الفنادق ذات التكلفة المقبولة التي توفر خيار تمديد الإقامة، لتشهد تسجيل إحدى أسرع معدلات النمو في قطاع الضيافة.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا:" تُشكل إمارة رأس الخيمة، وجهة متميزة للسياح المحليين والعالميين على حدٍ سواء، بمزيجها الفريد من الجمال الطبيعي والإرث التاريخي والمغامرات. وتشتهر الإمارة بمناظرها الطبيعية الرائعة، حيث تُعتبر موطناً لأعلى سلسلة جبال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعلها الموقع المثالي لإقامة طويلة للاسترخاء والمشي لمسافات طويلة والتجول والاستكشاف وغيرها الكثير من الأنشطة. وانطلاقاً من إدراكنا لإمكانات وفرص رأس الخيمة المتزايدة، بأن تصبح وجهة رائدة للإقامة لمدة طويلة، مدفوعًا بجهود هيئة رأس الخيمة لتنمية وتطوير السياحة في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها الوجهة السياحية الأسرع نموًا في المنطقة، عملنا على إطلاق فندق فندق ستايبريدج سويتس ميناء العرب، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة ويجدد التأكيد على التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. ونحن نتطلع إلى استقبال الضيوف من المسافرين لتحقيق تجربة الضيافة التي لا مثيل لها في هذا الفندق واستكشاف الجمال الاستثنائي لإمارة رأس الخيمة".

إن الفندق الجديد هو جزء من الخطة الواسعة لشركة رأس الخيمة العقارية في جزيرة الحياة، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة والتسوق الفاخرة والمطاعم والمرافق الترفيهية التي تلبي حاجات السكان والضيوف. ويتيح ستايبريدج سويتس ميناء العرب للضيوف فرصة الاستمتاع بتجارب إقامة فريدة بأسلوب العطلات، ويوفر جميع وسائل الراحة المناسبة للحياة اليومية، مما يعزز مكانة ميناء العرب بوصفه وجهة مميزة تتمحور حول تعزيز نمط حياة الضيوف بما يتماشى مع رؤية رأس الخيمة 2030.

فندق ستايبريدج سويتس ميناء العرب الجديد هو ثاني مشاريع التطوير المشترك بين الشركتين، حيث سبق لهما افتتاح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة الحائز على جوائز في عام 2022.

منذ إنشائها في عام 2014، أثبتت ستايبريدج سويتس نفسها كعلامة تجارية فندقية رائدة للإقامة طويلة الأجل، تلبي احتياجات كل من المسافرين من رجال الأعمال والترفيه الذين يسعون للحصول على ضمان الإقامة الطويلة ذات مستوى عالمي في المنطقة. تقدم العلامة التجارية استوديوهات وأجنحة على الطراز السكني مع بوفيهات ووجبات خفيفة، مثالية للمسافرين من رجال الأعمال والعائلات الذين يبحثون عن تجربة إقامة فريدة. ومع الطلب المتزايد على الإقامات الممتدة بين المسافرين من رجال الأعمال والعائلات على حد سواء، توسعت العلامة التجارية بشكل مطرد، وتضم حاليًا تسعة فنادق بها 1648 غرفة في الشرق الأوسط وأربع فنادق أخرى بها 558 غرفة في طور الإعداد.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول رأس الخيمة العقارية

تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة. وتلتزم الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بتوفير وجهات استثنائية ومستدامة. وتعمل على إرساء أنماط حياة غنية تواكب تطلعات المستقبل من خلال تطوير مشاريع تراعي أدق التفاصيل وتجمع بين التميز والتصميم العصري والابتكار والعناصر الطبيعية.

وحصلت الشركة على العديد من الجوائز بفضل رؤيتها المستقبلية ونجاحها ومستويات التميز التي حققتها، بما في ذلك جائزة "أفضل مطور عقاري للعام 2023" التي تقدمها كونستركشن ويك الشرق الأوسط. كما حاز باي فيوز ريزيدنسز جائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، وذلك لكونه أحد أبرز مشاريع التصميم والعمارة في المنطقة.

وتلعب شركة رأس الخيمة العقارية دوراً محورياً في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، وتركز على تقديم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف تحسين جودة الحياة ومساحات العيش والعمل، والمساهمة في مسيرة ازدهار رأس الخيمة.

عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®

مجموعة فنادق ومنتجعات IHG (المدرجة بالرمز IHG في بورصة لندن، وفي بورصة نيويورك بالرمز IHG (ADRs))، هي شركة ضيافة عالمية، تهدف إلى توفير الضيافة الحقيقة الراقية.

وتحتضن IHG، عائلة مكونة من 81 علامة تجارية فندقية وبرنامج المكافآتIHG One Rewards ، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع الفنادق في العالم. وتمتلك IHG أكثر من 6000 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة، وأكثر من 1900 في طور التطوير والإنشاء.

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال PLC، هي الشركة القابضة للمجموعة، تأسست ومسجلة في إنجلترا وويلز. ويعمل حوالي 345 ألف شخص في فنادق ومكاتب الشركات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG على مستوى العالم.