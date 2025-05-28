أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للابتكار التكنولوجي، أعلنت كل من شركة "سـال Saal.ai - "، الرائدة في مجال التكنولوجيا الإدراكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمملوكة لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب (ADCG)، وشركة "إنترتيك سيستمز – Intertec Systems"، الاسم البارز في التحول الرقمي وحلول الأمن السيبراني على مستوى المنطقة، عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تقديم أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا التعاون بهدف توظيف الإمكانات الهائلة لمنصة "ديجكست" (DigiXT)، وهي منصة البيانات الضخمة المتطورة التي طورتها شركة سال محلياً، حيث صُممت "ديجكست" لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للجهات الحكومية والشركات الخاصة، لتتيح لهم فهماً سهلاً للتحليلات المعقدة المستخلصة من أنظمة البيانات الضخمة، مع توفير تحكم كامل بالبيانات وسيطرة تشغيلية شاملة.

وتتفرد هذه المنصة بقدرتها الفائقة على النشر والاستخدام بمرونة لا مثيل لها، حيث يمكن استخدامها سواء داخل مقرات الجهات المعنية أو سحابياً. ويمنح هذا التنوع المؤسسات الثقة اللازمة لمواءمة مبادراتها الرقمية مع متطلباتها الصارمة للأمن، الامتثال، والأداء. كما يضمن هذا المستوى المتقدم من التحكم الاستفادة القصوى للعملاء من قاعدة بيانات قوية وقابلة للتطوير، دون أي مساس بتوقعاتهم التنظيمية.

وتستفيد هذه الشراكة الطموحة من الخبرة العميقة والمتجذرة لشركة "سال" في مجال الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، وهندسة البيانات، بالإضافة إلى التواجد الإقليمي القوي لشركة "إنترتيك سيستمز" وإمكاناتها المتميزة في الحلول الرقمية والسحابية وجودة الخدمات المقدمة، حيث تأسست "إنترتيك سيستمز" في عام1991، وتمتلك سجلاً حافلاً يزيد عن ثلاثة عقود من النجاحات البارزة في قطاعات حيوية تشمل القطاع العام، الرعاية الصحية، المرافق العامة، الخدمات المالية، والشركات الكبرى.

وقال فيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة "سال" : "مع DigiXT، نحن لا نقدم خدمات تكنولوجية فحسب، بل نعمل على تحقيق الاستقلال الرقمي في المنطقة. إن المصداقية المحلية الكبيرة التي تتمتع بها شركة 'إنترتيك سيستمز' وقوتها في التنفيذ تجعلها الشريك المثالي لتوسيع نطاق هذا الدور المؤثر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".

من جانبه، صرح ناريش كوثاري، المدير العام لشركة "إنترتيك سيستمز": "تُعد هذه الشراكة مع شركة سال خطوة قوية إلى الأمام في تطوير منصات متطورة، آمنة، وذكية على المستوى الإقليمي. حيث نهدف إلى تمكين عملائنا من التحول بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وتحكمًا أكبر من خلال منصة ديجكست".

ويمثل هذا التعاون التزاماً مشتركاً ببناء قدرات رقمية مستقبلية واعدة، وتعزيز الابتكار الإقليمي، ودفع عجلة التحول القائم على البيانات، وكل ذلك مدعوم بالاستقلالية الاستراتيجية والتميز التكنولوجي.

لمحة عن "سال"

"سال" هي شركة رائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي المعرفية، وإحدى الشركات التابعة لأبوظبي كابيتال جروب (ADCG). تهدف "سال" إلى مساعدة الشركات في مختلف القطاعات على تحسين كفاءتها التشغيلية ودفع عجلة الابتكار. بفضل مجموعة متكاملة من المنتجات والمنصات المطورة بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك DigiXT وAcademy X وDataprism360 وMarket Hub، وتقدم "سال" حلولاً مصممة خصيصاً لدفع عجلة التحول الرقمي في قطاعات حيوية مثل الدفاع، الرعاية الصحية، النفط والغاز، المدن الذكية، والتعليم. كما تلتزم "سال" بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على تبسيط عملياتها، تعزيز عملية صنع القرار، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً وتعاطفاً للجميع، إيماناً برؤية تهدف إلى إطلاق العنان للنمو الهائل وتحسين حياة الناس.

لمحة عن "إنترتيك سيستمز"

"إنترتيك سيستمز" هي شركة تعمل على تمكين الشركات من إعادة بلورة نتائج الأعمال من خلال الابتكار، التحول الرقمي، والشراكات الموثوقة. منذ عام 1991، كانت الشركة في طليعة الشركات التي تقدم أحدث الخدمات التكنولوجية والحلول الرقمية على مستوى الشرق الأوسط والهند. وتتخصص "إنترتيك سيستمز" في الرقمنة، الحوسبة السحابية، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، تعظيم الاستفادة من إدارة الأصول، تطبيقات الأعمال، والخدمات المُدارة، مما يمكن الشركات من تحقيق الأهداف الاستراتيجية وإطلاق العنان لآفاق جديدة. واستناداً لمراكز الخدمة المتواجدة في العديد من الدول، وأكثر من 50 تعاوناً تكنولوجياً، وخبراتها الممتدة إلى القطاعات المختلفة ومنها القطاع العام، الرعاية الصحية، الخدمات المصرفية والتأمين، المرافق العامة، والشركات، تضمن "إنترتيك سيستمز" لعملائها تحقيق نتائج مؤثرة في كل قطاع من هذه القطاعات. وبفضل المشاركة الفعالة لموظفيها والإجراءات الشاملة والحوكمة المؤسسية القوية، يعكس رضا عملائها بنسبة 90% "التزام الشركة بالتميـــــز".

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