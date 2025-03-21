تدعم هذه الشراكة جهود الشركة السعودية للقهوة في توسيع قاعدتها السوقية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الحلال.

الرياض: أعلنت الشركة السعودية للقهوة عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة تطوير منتجات الحلال، تهدف إلى تعزيز التعاون بين صناعة القهوة وقطاع الحلال، وتوسيع نطاق الوصول إلى منتجات القهوة من خلال شهادات الحلال.

وستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية بين الشركة السعودية للقهوة، وشركة تطوير منتجات الحلال -وهما شركتان مملوكتان لصندوق الاستثمارات العامة- استكشاف فرص الحصول على شهادات الحلال، وتبادل المعرفة، وتوسيع القاعدة السوقية، وتحدِّد الاتفاقية التعاون بين الطرفين عبر ورش العمل، والتوعية بالممارسات التجارية، والبيانات وأبحاث السوق، والتدريب والتطوير، وشهادات الحلال والامتثال لها.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ محمد زيني، الرئيس التنفيذي للتسويق في الشركة السعودية للقهوة قائلًا: "في ظل ما تشهده منتجات الحلال من ارتفاع مستمر في الطلب عليها عالميًا، تُمكّننا هذه الشراكة من الدخول إلى أسواق جديدة واستكشاف طرق مبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين المهتمين بالقهوة الحلال، وهو ما نتطلع إلى تحقيقه من خلال هذه الشراكة، عبر توسيع نطاق وصولنا مع شركة تطوير منتجات الحلال، وتقديم قهوة سعودية عالية الجودة ومطابقة لمتطلبات الحلال، لقاعدة أوسع من محبّي القهوة."

ومن جانبها، قالت الدكتورة سارة المقيرن، مستشارة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال: " يُعزِّز هذا التعاون الواعد، مكانة القهوة السعودية في الأسواق العالمية، ويدعم جهودنا في نمو صناعات الحلال حول العالم، بما يُرسِّخ مكانة المملكة العربية السعودية في سوق الحلال العالمي."

وشركة تطوير منتجات الحلال هي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتستهدف تعزيز القدرات في قطاعات الحلال في المملكة العربية السعودية ومنظومة الحلال على مستوى العالم، من خلال تقديم خدماتها الاستثمارية والاستشارية، حيث تُعنى الشركة بتمكين شركائها عبر توفير الموارد والخبرات التي تسهم في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، كما تعمل الشركة على ترسيخ منظومة حيوية لمنتجات الحلال في المملكة العربية السعودية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي.

هذا، وتأتي شراكة الشركة السعودية للقهوة مع شركة تطوير منتجات الحلال، متماشيةً مع جهود الشركتين لتحقيق المستهدفات الرئيسية لرؤية السعودية 2030، الخاصة بالتنويع الاقتصادي، والاستدامة، وتوسيع الصناعات المعتمدة على الحلال.

عن الشركة السعودية للقهوة

الشركة السعودية للقهوة هي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تستهدف دعم وتطوير قطاع القهوة السعودي، بدءًا من الزراعة ووصولاً إلى المنتج النهائي، من خلال تمكين جميع الجهات الفاعلة عبر كامل سلسلة القيمة، لتحقيق الهدف المتمثل في تحويل المملكة إلى واحدة من أكبر وجهات القهوة المتكاملة في العالم، وتأمين الاكتفاء الذاتي للصناعة المحلية في المستقبل، ومشاركة رموز الثقافة السعودية مع العالم.

عن شركة تطوير منتجات الحلال

شركة تطوير منتجات الحلال هي شركة مملوكةٍ بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تسعى لتعزيز إمكانات قطاعات الحلال في المملكة العربية السعودية، ومنظومة الحلال على مستوى العالم، وذلك من خلال خدماتها الاستثمارية والاستشارية، حيث تُعنى بتمكين شركائها عبر توفير الموارد والخبرات التي تساهم في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية. تتبنى الشركة نهجًا استباقيًا للارتقاء بصناعة الحلال عالميًا، وتسعى إلى بناء منظومة متكاملة ومرنة لمنتجات الحلال في المملكة، بما يعزز توطين القطاع ويدعم التنويع الاقتصادي تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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