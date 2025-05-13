الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: وقعت تعاونية الاتحاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة شراكة استراتيجية، وذلك في إطار حملة "اصنع في الإمارات"، التي تهدف إلى دعم وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع على مستوى الدولة.

وشهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، حيث وقعها كل من عمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لتعزيز مكانة المنتجات المصنّعة محلياً، تقدم من خلالها التعاونية مجموعة من الحوافز للمُصنّعين المشاركين، والتي تشمل تخصيص مساحات عرض بارزة للمنتجات الإماراتية، وأرفف مخصصة في الفروع، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتأهيلية، وإعفاءات من الرسوم خلال فترة الحملة، فضلاً عن إعلانات مجانية عبر المنصات الرقمية التابعة للتعاونية.

كما يحصل المصنعون الجدد على امتيازات إضافية تشمل إنشاء متاجر إلكترونية مجانية، والإعفاء من رسوم التخزين والخدمات اللوجستية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب المساعدة في تسجيل المنتجات والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بدعم الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الصناعي المحلي، مشيراً إلى أن كل درهم يُنفق على المنتج الوطني هو استثمار مباشر في مستقبل اقتصاد الدولة ومجتمعها، حيث تعمل التعاونية على تعزيز تنافسية المنتج الإماراتي من خلال منصاتها التجارية والرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الترويجية تستمر طوال شهر مايو الجاري، وتأتي تماشياً مع التحضيرات الجارية لإطلاق الدورة الرابعة من مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي ستنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بمشاركة نخبة من المصنعين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.

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