الإمارات العربية المتحدة، دبي: وقعت تعاونية الاتحاد اتفاقية تعاون مع "نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقديم خدمات الدفع الرقمي عبر فروع التعاونية ومنافذها المنتشرة بإمارة دبي. وتنسجم هذه الشراكة مع أهداف التعاونية لتسريع وتيرة التحول الرقمي واستخدام كافة الوسائل التي تعزز رضا المستهلكين وراحتهم.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد تعاونية الاتحاد من تكنولوجيا وخبرة المدفوعات الرقمية المتطورة التي تتمتع بها "نتورك إنترناشيونال"، لتنفيذ حلول دفع سلسة ومريحة، بما في ذلك تمكين خيارات المدفوعات متعددة القنوات، والاستفادة من باقة برمجيات وحلول "نتورك إنترناشيونال" القابلة للتطوير. ويشمل ذلك مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة علاوة على محطات الدفع المتكاملة التي تتيح قبول جميع خطط الدفع والمحافظ الرقيمة، إضافة إلى دمج ابتكارات الدفع الرقمي الاستراتيجية مثل حلول الدفع الذكية القائمة على المقاييس الحيوية ورمز الاستجابة السريعة، مما يضمن تجربة عملاء سريعة وآمنة وسلسة.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: "تمثل الشراكة مع نتورك إنترناشيونال علامة فارقة في رحلتنا نحو تعزيز الابتكار في معاملاتنا والتركيز على سعادة المتعاملين معنا، وذلك من خلال تسخير قوة التكنولوجيا لإعادة تعريف مشهد البيع بالتجزئة ووضع معايير جديدة لراحة المستهلك والأمن والكفاءة في المدفوعات".

وقال جمال النسّاي، مدير عام خدمات التجار لدى "نتورك إنترناشيونال" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نتطلع قدماً لهذه الشراكة مع تعاونية الاتحاد والتي تتيح لنا دمج طيف متنوع من حلول الدفع المتقدمة، ما يتيح لنا إرساء معايير جديدة لتجربة التسوق لدى العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزامنا المستمر بتقديم حلول دفع مبتكرة ومتكاملة وآمنة سواء عبر قنوات التجارة الإلكترونية أو داخل منافذ التجزئة".

والجدير بالذكر أن الشراكة الجديدة بين تعاونية الاتحاد وشركة "نتورك إنترناشيونال" تعتمد على رؤيتهما المشتركة ومساعيهما لإحداث نقلة نوعية في تجارب التسوق والدفع لدى المستهلكين، وتمكين الأفراد من استخدام المزيد من خيارات الدفع المرنة التي تتيح لهم قدرة أوسع على التحكم بمدفوعاتهم.

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