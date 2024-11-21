الرياض، المملكة العربية السعودية، في خطوة نوعية لتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة داخل المملكة، أعلنت شركة تطوير، الرائدة في قطاع التطوير العقاري، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة روشن ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي يُعقد في الرياض. تهدف هذه الشراكة إلى توسيع التعاون لتنفيذ مشاريع سكنية طموحة متعددة الاستخدامات في مدينة مكة المكرمة، وتحديدًا في مجتمع المنار، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ويسهم في رفع جودة الحياة عبر وضع معايير جديدة للتطوير الحضري.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية "تطوير" لدفع عجلة التحول العمراني في المملكة وتقديم حلول عقارية تلبي الاحتياجات المستقبلية. من خلال هذه المذكرة، تعزز "تطوير" شراكاتها الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتهيئة بيئات حضرية تواكب تطلعات المجتمع السعودي.

وقال عبدالعزيز الزامل، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة تطوير: "يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة روشن خطوة رئيسية في تحقيق رؤيتنا لبناء مجتمعات متكاملة ومستدامة. إن شراكتنا مع روشن تجسد التزامنا بتطوير مشاريع نوعية تضيف قيمة اقتصادية واجتماعية للمملكة، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030."

من جانبه، أشاد ياسين قطان، رئيس الادارة الاستراتيجية والشؤون المؤسسية في مجموعة روشن، بأهمية التعاون مع شركة تطوير، قائلاً: "إننا نعتز بشراكتنا مع تطوير، التي أثبتت ريادتها في مجال التطوير العقاري في المملكة. ونسعى من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق إنجازات مشتركة تدعم بيئة السكن وتُسهم في نمو الاقتصاد المحلي."

ومن المتوقع أن يحقق هذا التعاون آثاراً إيجابية ملموسة عبر توفير فرص عمل محلية ودعم التطوير العمراني في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز مكانة "تطوير" في قيادة التحول الحضري وابتكار مجتمعات تتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030.

عن شركة تطوير:

تعتبر شركة تطوير من رواد التطوير العقاري في المملكة، وقد قامت بتطوير العديد من المشاريع المميزة على مستوى المملكة مثل "ليسن فالي" و"واجهة روشن" و"البوابة الاقتصادية" وغيرها بهدف إضافة قيمة فعالة إلى المجتمع والشركاء كما تسعى للمساهمة في تحقيق نمو مستدام وتعزيز بجودة الحياة.

-انتهى-

#بياناتشركات