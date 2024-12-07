تطبيق جديد يتيح للمستخدمين جدولة رحلاتهم المستقبلية المتكرّرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: باتت سيارات الأجرة في دبي متوفرة اليوم عبر تطبيق "زد"، وهو تطبيق التنقّل المحلي المبتكر الذي يُعدّ خطوة بارزة نحو إحداث نقلة نوعية في مسيرة قطاع النقل في دبي. فتجربة حجز سيارة أجرة عبر تطبيق "زد" لم تعد مجرّد اختيار نقطة الانطلاق ونقطة الوصول فحسب، بل باتت عبارة عن تجربة متكاملة مصمّمة لتلبية تفضيلات الركاب واحتياجاتهم الشخصية.

ويهدف تطبيق "زد" الذي أطلقته مجموعة "الغرير" ، وهي واحدة من كبرى الشركات التجارية العائلية التي تقدّم أعمالاً متنوّعة في الشرق الأوسط، إلى دمج خدمات سيارات الأجرة التقليدية بأحدث الابتكارات التكنولوجية لتوفير تجربة نقل فريدة من نوعها عبر سيارات الأجرة. ويوفر تطبيق "زد" خيارات تسهم في وضع معايير جديدة لتجربة التنقّل بسيارات الأجرة، سواء عبر تحديد مستوى التفاعل مع السائق أو اختيار درجة حرارة السيارة المثالية عند إتمام الحجز.

ويُعدّ تطبيق "زد" حلاً محلياً مبتكراً يهدف إلى تلبية احتياجات التنقل المتغيّرة باستمرار، في ظلّ تجسيد ثقافة الابتكار التي تتفرّد بها مدينة دبي. ويمتاز هذا التطبيق عن غيره من التطبيقات الكثيرة المتوفرة في السوق اليوم عبر تقديمه اثنين من المزايا التي تحدث فرقاً ملحوظاً في هذه الخدمة، ألا وهما اختيار التفضيلات الشخصية الخاصّة وحجز الرحلات المتكرّرة مسبقاً.

تتيح ميزة اختيار التفضيلات الشخصية الخاصّة للركاب ضمان رحلة تلبّي احتياجاتهم الشخصية، من خلال اختيار الموسيقى ودرجة الحرارة المحيطة ومستوى التفاعل مع السائق للحصول على تجربة استثنائية بامتياز.

أما ميزة حجز الرحلات المتكرّرة مسبقاً عبر تطبيق "زد"، فتضمن معايير جديدة من الراحة عبر تمكين المستخدمين من حجز كافة رحلاتهم المتكرّرة في الوقت نفسه، بما يسهم في توفير الوقت والمجهود. ويمكن للمستخدمين اختيار الأيام التي يحتاجون فيها لسيارة أجرة وتحديد أوقات الانطلاق، سواء كان ذلك يومياً، أسبوعياً أو في أيام محدّدة. فتطبيق "زد" يلبّي كافة احتياجات المستخدمين ويهتمّ بأدقّ تفاصيلهم.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال بدر الغرير، الرئيس التنفيذي لتطبيق "زد": "نطمح من خلال تطبيق "زد" إلى توفير خدمة تجمع بين الراحة والتفضيلات الشخصية والخدمات الموثوقة، في ظلّ تجسيد روح الإبداع والابتكار التي تتغنّى بها دبي. ولا نسعى هنا إلى توفير تطبيق آخر لحجز سيارات الأجرة فحسب، بل نطمح أيضاً إلى بلوغ آفاق جديدة في مجال التنقّل في المدن عبر دمج التكنولوجيا المتطوّرة بخدمات سيارات الأجرة الموثوقة."

ومن جانبه، قال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الغرير" : "لطالما كانت مجموعة "الغرير" في طليعة الشركات التي تطمح إلى تعزيز الابتكار. ويُعدّ تطبيق "زد" خير تجسيد لهذا الطموح، حيث يوفر نهجاً رقمياً لتقديم خدمات النقل وتعزيز دور سيارات الأجرة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز قطاع التنقّل في دبي."

ويعكس تطبيق "زد" التزام مجموعة "الغرير" الراسخ ببلوغ آفاق جديدة في مجال النقل، عبر دمج إرثها العريق بالابتكار والحداثة بسلاسة مطلقة. وتنسجم هذه الشراكة بامتياز مع رؤية دبي لترسيخ مكانتها في مصاف الدول الذكية والمترابطة، بما يسهم في تحقيق هدفها المتمثل في توفير 80% من رحلات سيارات الأجرة إلكترونياً.

وفي إطار سعيه لتوسيع نطاق انتشاره، يهدف تطبيق "زد" إلى تحفيز سيارات الأجرة على الانضمام إلى منظومته الذكية لحجز سيارات الأجرة التي توفر تجربة شخصية، بما يضمن للركاب أعلى معايير الراحة وخدمة العملاء. يمكن تنزيل تطبيق "زد" عبر نظامي "آي أو إس" و"أندرويد.

نبذة عن الغرير:

تعدّ الغرير إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط، مع عمليات تشمل ستة قطاعات صناعية متميزة هي: المواد الغذائية والموارد، والعقارات، والبناء والخدمات، والطاقة، والتنقل والمشاريع. تأسست شركة الغرير عام 1960 كشركة تجارية، وكانت إحدى الركائز الأولى للصناعة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ بدايات الشركة المتواضعة، ومع تاريخها الحافل بالابتكار وريادة الأعمال، أصبح اسم عائلة الغرير مرادفاً لإرث وتطور ورؤية الدولة المرموقة نفسها.

يقع المقر الرئيس للشركة في منطقة ديرة في دبي، وتمتد عملياتها المتنوعة إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، ويعمل فيها حوالي 28 ألف شخص. واليوم، تواصل الغرير البناء على إرثها المستمر الذي يزيد على 60 عاماً، مسترشدةً بهدفها في: "تحسين مستوى الحياة"، حيث تسعى جاهدة لتسهيل التغيير الهادف والمستدام عبر المجتمعات التي تعمل فيها.

نبذة عن تطبيق "زد":

يُعدّ "زد" تطبيق التنقّل المحلي المبتكر الذي يوفّر تجربة حجز سيارة أجرة سلسة وشخصية، تسهم في بلوغ آفاق جديدة في مجال خدمات التنقّل في المدن. ويهدف هذا التطبيق عبر تركيزه على الابتكار ورضا العملاء إلى دمج سيارات الأجرة في دبي بمنظومته الذكية المتكاملة، لتوفير خدمات نقل موثوقة تلبّي تفضيلات الركاب وتطلعاتهم الخاصّة.

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