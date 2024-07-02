الرياض، المملكة العربية السعودية - تقدم شركة شل وآي إم جي للتدوير("SARBV") باعتبارها الشريك الرئيسي في المشروع المشترك لشركة المتقدمة للمواد الدائرية فرصة للمقاولين للمشاركة في أول مشروع لتدوير المعادن في المملكة العربية السعودية، لتسريع رؤية تحول الطاقة، وتحقيق تطلعات الاستدامة، وتنمية الاستثمار في المملكة. ويأتي هذا تماشيًا مع مبادرة برنامج أرامكو نماءات للاستثمارات الصناعية التي تهدف إلى بناء أبطال وطنيين وإنشاء نظام بيئي صناعي قوي وإدخال فرص عمل فريدة لتحقيق رؤية 2030. وتدعو الشركة مقاولي الهندسة والتوريد والبناء ذوي الخبرة للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الرائد.

ومن هذا المنطلق، ستقوم SARBV ببناء وتشغيل "مجمع استخلاص المعادن" على مستوى عالمي لاستعادة وإعادة تدوير المعادن في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية. سيقوم المشروع الأول في المجمع بمعالجة مركز الفاناديوم (VC) وهو عبارة عن مخلفات تكرير لإنتاج أكاسيد الفاناديوم عالية النقاء كمورد محلي. ومن خلال قدرته الاسمية، سيقوم المصنع بمعالجة 7000 طن متري من مركز الفاناديوم سنويًا. المشروع الذي سيتم إنشاؤه في منطقة الجبيل الصناعية في مرحلة FEL 3 النهائية (FEED) وسيبدأ الاستعدادات للتنفيذ مع التشغيل المستهدف في نهاية عام 2026.

وبناءً على ذلك، تبحث SARBV عن مقاولين ذوي خبرة واسعة في المشاريع الصناعية الكبيرة، خاصة في قطاعات المعادن وتقنيات إعادة التدوير شريطة أن يكون لديهم وجود محلي في المملكة لتنفيذ المشروع. وتخطط SARBV لبدء عملية الفرز المسبق لمقاولي الهندسة والتوريد والبناء، تليها دعوة لتقديم العروض(ITT) للمرشحين المختارين. وتحرص SARBV على الشراكة مع المقاولين الأكفاء الذين يظهرون أنظمة قوية لإدارة الصحة والسلامة والبيئة وسجل حافل بالسلامة، إلى جانب تمتعهم بقدرات هندسية، شرائية، وإدارية تفصيلية متكاملة، وسجل حافل من المشاريع الجارية/المكتملة من نفس النوع والحجم في المملكة العربية السعودية، والخبرة في مجال المعادن والتعدين ومشاريع البتروكيماويات (عالمياً وفي الشرق الأوسط)، ووضع مالي قوي للوفاء بالعقد.

يُطلب من المقاولين المهتمين الدخول إلى موقع SARBV: https://www.shell-amg.com/ للحصول على مزيد من المعلومات حول المرحلة الأولى من المشروع وخطوات الفرز المسبق وتفاصيل التواصل. ويُطلب منهم تأكيد اهتمامهم بالمشاركة في الفرز المسبق في موعد أقصاه 21 يوليو عبر إرسال بريد إلكتروني إلى: PT-Enquiry-KSA-Supercenter-Project@shell.com

يجب أن يتضمن البريد الإلكتروني أيضًا الملف التعريفي للشركة، والاسم القانوني/التعاقدي المحدد والكامل للكيان المشارك، وموقع المكتب وعناوينه، وتفاصيل المساهمين الجزئيين إذا لم يكن الكيان مملوكًا بنسبة 100% من قبل الشركة الرئيسية الشركة الأم، وجهات الاتصال الرئيسية لهذا الكيان ليكون نقطة الاتصال في الفرز.

لأية استفسارات أو توضيحات - يرجى التواصل مع PT-Enquiry-KSA-Supercenter-Project@shell.com

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا