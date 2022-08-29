تهدف استراتجية الشركة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وتأمين مسيرة تطورها

المنامة ، البحرين - أعلنت اليوم شركة تريند مايكرو إنكوربوريتيد، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن السيبراني، عن إطلاق مبادرة استراتيجية لتعزيز إمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الإلكتروني والمعلوماتي في البحرين، وذلك عبر مجموعة خدمات «Worry-Free» التي تقدمها الشركة، وهي عبارة عن حزمة من الحلول الأمنية المطورة خصيصًا لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف الشركة عبر إتاحة هذه الحلول إلى دعم ودفع عجلة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة عبر حلول مخصصة لتوفير حماية شاملة لأعمالها من المخاطر السيبرانية في خضم هذا العصر الرقمي المتطور.

وبمناسبة هذا الإعلان، صرّح أسعد عُرابي، المدير الاقليمي لتريند مايكرو في منطقة الخليج العربي، قائلًا: تدعم تريند مايكرو تطلعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، حيث إننا نؤمن بأنها المحرك الأساسي لتيّار النمو الاقتصادي في البلاد، ومن الأهمية بمكان توفير الدعم المناسب لها عبر الحلول السيبرانية المتطورة لتأمين رحلة التحول الرقمي الخاصة بها."

ووفقًا لتقرير الأمن السيبراني السنوي الصادر عن شركة تريند مايكرو لعام 2021، نجحت الحلول الأمنية من تريند مايكرو في رصد وإيقاف أكثر من 31 مليون (13,099,967) تهديد عبر البريد الإلكتروني في مملكة بحرين، وإيقاف أكثر من 1.7 مليون (1,760,236) هجمة باستخدام الروابط الضارة في جميع أنحاء الدولة. كما نجحت تريند مايكرو في رصد وإيقاف أكثر من 400 ألف (480,244 ) هجمة عبر البرامج الضارة. ومع انتقال البلاد للعمل عن بُعد، تمكنت حلول تريند مايكرو «شبكة المنزل الذكي - Smart Home Network» من حماية الأجهزة المنزلية وإيقاف ما يقرب من 500 ألف (492,817) من التهديدات الواردة والصادرة في الشبكة. وتُشير إحصاءات التقرير إلى أنه في ظل تنامي مشهد التهديدات الرقمية يومًا بعد يوم، ستجد الشركات نفسها بحاجة إلى تطبيق حلول متعددة المستويات لتكون قادرة على حماية أعمالها في هذا العصر.

والجدير بالذكر، تقدم حزمة خدمات «Worry-Free Services» من شركة تريند مايكرو، وهي واحدة من حلول الأمن السيبراني المتطورة، حماية متكاملة من التهديدات عبر الأجهزة الطرفية المتصلة. بالإضافة إلى ذلك، توفر حماية فائقة ضد هجمات البريد الالكتروني وبرمجيات الفدية وفيروسات الابتزاز وغيرها من الهجمات المتقدمة عبر الجمع بين امكانيات التعلم الآلي عالي الدقة وخوارزميات الرصد العميق. وبإمكان حزمة خدمات «Worry-Free XDR» إجراء عمليات تحليل واسعة النطاق واتخاذ قرار الاستجابة الآلية بسرعة بسبب قدرتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ربط البيانات التلقائي عبر مختلف الأجهزة الطرفية والحاسبات الخادمة وخدمات الويب السحابية وشبكات الانترنت والبريد الإلكتروني. وتتميز هذه الحزمة بأنها منصة موحدة تخفف أعباء العمل على موظفي تكنولوجيا المعلومات عبر تقديم حماية متعددة المستويات، الأمر الذي يجعلها المنصة المثالية للشركات على اختلاف أحجامها لحماية عملياتها.

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نبذة عن "تريند مايكرو"

تلعب 'تريند مايكرو إنكوربوريتد'، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، دوراً كبيراً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أكثر أماناً لتبادل المعلومات الرقمية. وتقدّم الشركة حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والنقاط الطرفية. وتعمل جميع منتجات الشركة معاً لتحقيق تبادل سلس لمعلومات التهديدات، وتوفير دفاع متصل ضد التهديدات مع سهولة في النشر والإدارة المركزية بشكل يتيح حماية أفضل وأكثر سرعة. وبفضل موظفيها الذين يتجاوز عددهم 6700 شخص في أكثر من 65 دولة حول العالم، وامتلاكها لأحدث المعلومات بشأن التهديدات العالمية، تكفل 'تريند مايكرو' تأمين العالم المتصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركةwww.trendmicro.com

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