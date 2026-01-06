تواصل ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، العمل على تسريع وتيرة توسعها في المملكة العربية السعودية من خلال شراكات استراتيجية مع أكوا باور، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجالي تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. وتؤكد هذه الشراكة التزام ترينا سولار بدعم رؤية السعودية 2030 من خلال تنفيذ مشاريع طاقة شمسية على نطاق المرافق العامة، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي، وتوفير تقنيات عالية الأداء في جميع أنحاء المملكة.

وفي هذا الإطار، علق تود لي، رئيس ترينا سولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "المملكة العربية السعودية تقود واحدة من أكثر التحولات الطموحة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، ونفخر بالمساهمة في تحقيق هذه الرؤية. إن شراكاتنا طويلة الأمد مع شركة أكوا باور، بالإضافة إلى المتعاونين الرئيسيين مثل تشاينا إنيرجي إنترناشيونال جروب، تعزز التزام ترينا سولار الاستراتيجي تجاه المملكة. ونفخر بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال الجمع بين أحدث تقنيات الطاقة الشمسية وقدرات التصنيع المحلية والتنفيذ الفعلي".

إمداد محطة هادن للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة

تقوم شركة ترينا سولار بتوريد وحدات فيرتكس إن (NEG19RC.20) عالية الكفاءة إلى محطة هادن للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة، الذي جرى تطويره ضمن برنامج PIF4 لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو مشروع رائد على نطاق المرافق العامة وتبلغ قدرته 1.15 جيجاواط، طورته شركة أكوا باور ونفذته تشاينا إنيرجي إنترناشيونال جروب. ويمثل المشروع إحدى أكبر مبادرات الطاقة الشمسية قيد التطوير حالياً في المملكة، ومن المتوقع الانتهاء منه في يوليو 2026 وربطه بالشبكة في فبراير 2027.

وفي أواخر عام 2024، بدأت شركة ترينا سولار بتسليم وحدات الطاقة الشمسية للمشروع. وتتميز وحدات فيرتكس إن بتقنيتها ثنائية الوجه، وتصميمها عالي الكثافة، وهيكل القضبان المتعددة، مما يضمن كفاءة تصل إلى 23.3% وإنتاجية موثوقة. وقد صُممت هذه الوحدات خصيصاً لتقديم أداء متميز في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة، مما يجعلها ملائمة للظروف الصحراوية والمناخ المتطلب في المملكة.

توريد أجهزة تعقب بقدرة 900 ميجاواط لمشروع الخشيبي للطاقة الكهروضوئية لبرنامج PIF4 المملوك لصندوق الاستثمارات العامة

في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة، تقوم شركة ترينا سولار بتوريد 900 ميجاواط من وحدات التعقب الذكية من طراز فانجارد ون بي لمشروع الخشيبي للطاقة الكهروضوئية. ويُعد هذا المشروع واحداً من ثلاثة مشاريع طاقة شمسية كبرى تقودها أكوا باور. يمثل هذا المشروع أول تنفيذ لأجهزة التتبع من ترينا سولار في المملكة والتي تتوافق مع متطلبات المحتوى المحلي.

ودعماً لهذه المساعي، أصبح مرفق التصنيع الخاص بشركة ترينا تراكر في جدة يعمل بكامل طاقته، وبدأ بالفعل في توريد وحدات التحكم في أجهزة التعقب لبرنامج PIF4. ويُسلط هذا الإنجاز الضوء على دور ترينا سولار المحوري في تحقيق رؤية السعودية 2030، عبر توطين الإنتاج، وتعزيز استجابة سلسلة التوريد، والإسهام في تنمية المنظومة الوطنية للطاقة المتجددة.

وصُمم جهاز فانجارد ون بي خصيصاً لضمان التشغيل المستقر والفعال في بيئات المنطقة التي تتميز بدرجات الحرارة المرتفعة، والرياح العاتية، والأجواء الرملية. وقد أكملت شركة ترينا سولار تسليم أجهزة التعقب في غضون خمسة أشهر فقط، مما ساهم في ضمان سير المشروع وفقاً لجدوله الزمني المحدد. ويدعم هذا المشروع نموذج تنفيذ هجين يجمع بين العمل عن بُعد والوجود في الموقع، وذلك لضمان سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال في جميع مراحل المشروع.

لمحة حول أكوا باور

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 110 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 431.25 مليار ريال سعودي (115 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 93 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

للتواصل الإعلامي:

هالة محسن - مديرة الشؤون الإعلامية والاتصالات الخارجية

hmohsen@acwapower.com

media.inquiries@acwapower.com

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.trinasolar.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

مريم عجاج - مديرة العلاقات العامة، ترينا سولار الشرق الأوسط وأفريقيا

البريد الإلكتروني: mariam.agag@trinasolar.com

لجين محسن، مستشارة أولى، فكرة كوميونيكيشنز

البريد الإلكتروني: lojayne.mohsen@fekracomms.com

-انتهى-

#بياناتشركات