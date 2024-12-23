أعلنت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة إيميا باور لتزويد مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية في أسوان بمصر بـ 300 ميجاواط ساعي من منصة إليمينتا 2 (التي تمتلك استطاعة تبلغ 5 ميجاواط ساعي). ويمثل هذا المشروع الاستثنائي أكبر مبادرة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أفريقيا، والأول الذي يعتمد حلول تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق في مصر.

وطورت شركة إيميا باور مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، في خطوة توسع نوعية لمحطة أبيدوس للطاقة الشمسية البالغة استطاعتها 500 ميجاواط ساعي، والتي تعمل حالياً في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان. ويؤكد المشروع التزام مصر بالمرونة والابتكار في مجال الطاقة المستدامة، بفضل ريادة المشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقة بالبطاريات باستطاعة 300 ميجاواط ساعي.

ونظمت إيميا باور مراسم تدشين مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية باستطاعة 500 ميجاواط، والذي شهد حضور مجموعة من الشخصيات المرموقة، بمن فيهم معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري؛ ومعالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إلى جانب المدراء التنفيذيين لشركة ترينا سولار.

ويمثل أبيدوس، أول مشاريع ترينا سولار لتخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنجازاً كبيراً للشركة في المنطقة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فنسنت وو، نائب الرئيس للمبيعات العالمية ورئيس وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا في ترينا سولار: "يسلط هذا المشروع الرائد الضوء على دور ترينا سولار الهام في دفع عجلة الابتكار، وضمان أعلى معايير السلامة، ودعم الجهود الرامية لإرساء مستقبل مستدام في قطاع الطاقة بالمنطقة. وتسرنا المساهمة في تحقيق هذه المساعي الطموحة من خلال توفير حلول الطاقة النظيفة في مصر والارتقاء بحلول تخزين الطاقة لمشاريع المرافق في شمال أفريقيا".

ومن جانبه، قال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور: "نلتزم في إيميا باور بدعم مشاريع الطاقة المتجددة التي تُحدث أثراً ملموساً. ويأتي اعتماد تكنولوجيا إليمينتا 2 التابعة لترينا سولار في مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية بمثابة خطوة هامة في مشهد الطاقة في مصر، إذ يُبرز أهمية التعاون على تحقيق أهداف الاستدامة".

وتأسست شركة هندسة الطاقة الصينية عام 1958، وهي شركة فرعية تابعة لمجموعة إنشاءات هندسة الطاقة الصينية المحدودة مع عقود طويلة من الخبرة. كما تطورت الشركة لتصبح متخصصة في محطات الطاقة الحرارية، ومحطات الطاقة النووية، ومشاريع الطاقة النظيفة، وصيانة محطات الطاقة وإصلاحها، وإنشاء شبكات الطاقة. وقد بدأ حالياً التشغيل التجاري لمحطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية باستطاعة 500 ميجاواط، وهي مشروع رئيسي هام في المنطقة. وبدوره، قال زهانغ دان، نائب الرئيس في شركة هندسة الطاقة الصينية: "إن مشروع أبيدوس هو إنجاز كبير لمصر ولنا أيضاً في شركة هندسة الطاقة الصينية. وسنولي اهتماماً كاملاً بتشييد المشروع، بهدف المساهمة في إثراء جهود تحول الطاقة في مصر".

وتضم منصة إليمينتا 2، (التي تمتلك استطاعة تبلغ 5 ميجاواط ساعي)، خلايا فوسفات الحديد والليثيوم المتكاملة رأسياً من ترينا سولار، وهي نظام متطور لتخزين الطاقة بالبطاريات مصمم لتعزيز مستويات الكفاءة والسلامة والموثوقية. وتشمل المزايا الرئيسية تصميماً مبتكراً للوحدات بهدف تعزيز كثافة الطاقة والتوافق مع أنظمة تكييف الطاقة المتعددة، وإدارة دقيقة للحرارة من خلال تقنية التبريد السائل الذكية، وأنظمة أمان شاملة مع مزايا متطورة للتخفيف من الحرائق وإخمادها. وجرى تصميم هذه المنصة لتعزيز القدرة على التكيف وتحسين مستويات الكفاءة والحد من تكاليف الصيانة، بالإضافة إلى تحسين الأداء وخفض التكلفة الإجمالية للمشروع.

ويمثل أبيدوس مرحلة جديدة من الابتكار في قطاع الطاقة بوصفه أول مشاريع المرافق المخصصة لتخزين الطاقة في شمال أفريقيا، حيث يدمج المشروع بين حلول الطاقة المتجددة والحلول المتطورة لتخزين الطاقة، ويعزز استقرار الشبكة، ويقلل انقطاع التيار الكهربائي، كما يسرّع تحول المنطقة نحو إرساء مستقبل مستدام في قطاع الطاقة.

وتلعب ترينا سولار دوراً رائداً في ثورة الطاقة المتجددة، إذ تقدم حلولاً ذكية في مجال الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال محفظتها من حلول ترينا ستورج، ترسي الشركة معايير جديدة في مجالات السلامة والكفاءة والابتكار، مما يتيح للمشاريع المتطورة، مثل أبيدوس، تعزيز مرونة الطاقة ودعم التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة. وتواصل ترينا سولار دعم جهود الاستدامة في جميع أنحاء العالم من خلال تقنياتها المتطورة والتزامها بالتميز.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.trinasolar.com.

لمحة حول ترينا ستورج

تأسست ترينا ستورج، وحدة الأعمال التابعة لترينا سولار، في عام 2015، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات وحلول تخزين الطاقة، ومتخصصة في تقديم أساليب مبتكرة لتوفير الطاقة. وتتمثل رسالة الشركة في ريادة جهود التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال حلول التخزين المنافسة من حيث التكلفة، وتوفير الطاقة الشمسية للجميع من خلال توسيع نطاق إنتاج الطاقة الشمسية. وتستفيد ترينا ستورج من خبرة 26 عاماً في قطاع تصنيع الألواح الشمسية لتوفر حلول تخزين مرنة وفعالة مقبولة التكلفة، وتلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها العالميين.

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