دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة "تريب دوت كوم" (Trip.com) أخيراً، عن عقد تحالف جديد مع الخطوط الجوية العربية السعودية، يستند إلى دمج خبرتها الرقمية الرائدة مع خدمات "السعودية" المتميزة وشبكتها الواسعة، في حين وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة "بان"، إحدى أبرز مجموعات الضيافة السعودية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة "تريب دوت كوم" تعزيز زخم نموها في منطقة الشرق الأوسط عبر سلسلة من المبادرات الاستراتيجية. وفي أعقاب الشراكة المميزة التي أبرمتها مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خلال المؤتمر العالمي للمجموعة في ديسمبر 2024.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت "تريب دوت كوم" عن شراكة استراتيجية جديدة مع "طيران ناس"، بهدف دمج عروض رحلاتها ضمن منصات المجموعة متعددة العلامات التجارية. ويسعى هذا التعاون إلى تعزيز حضور "طيران ناس" وتوسيع نطاق وصولها في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتعكس هذه الشراكات التزام "تريب دوت كوم" بتوفير تجارب سفر متكاملة مدعومة بالتقنيات الحديثة، وتعزيز مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي هام لقطاع السفر والسياحة.

كما وقعت المجموعة مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات مع "المشغل الوطني للسفر" Visit Oman، بهدف إتاحة مجموعة متنوعة من تجارب السفر العُمانية المقدمة من مزودي الخدمات المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصاتها العالمية.

وقالت جين صن، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "تريب دوت كوم": "توفر منطقة الشرق الأوسط فرص نمو استثنائية، ويُعد حلقة وصل محورية تربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. وقد أسهمت سياسات التأشيرات الميسّرة، وتوسّع شبكات الرحلات الجوية المباشرة، والاستثمارات السياحية المتزايدة في تسريع وتيرة التعافي الإقليمي". وأضافت: "وفي ضوء توجهات المستهلكين المتغيرة، وحرصنا المستمر على الابتكار التجاري والتقني، نواصل العمل مع شركائنا في المنطقة لاستقطاب المسافرين من مختلف أنحاء العالم، والإسهام في بناء مستقبل أكثر ترابطاً وازدهاراً".

وتأتي هذه المبادرات في ظل تنامي الاتجاهات الإيجابية في أسواق السفر بالشرق الأوسط. ووفقاً لبيانات مجموعة "تريب دوت كوم". سجلت حجوزات السفر الوافد إلى المنطقة نمواً بنسبة 37.5% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024، مع تصدّر دبي قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمسافرين. ويشكّل جيل الألفية نحو 60% من إجمالي المسافرين الوافدين، ما يعكس تنامي الطلب على تجارب الرفاهية والعافية والرحلات الثقافية الغنية. كما بات توسع البنية التحتية لقطاع الطيران، وإطلاق مشاريع فندقية جديدة، واستضافة فعاليات كبرى مثل معرض إكسبو 2030 في الرياض، يسهم في دفع وتيرة هذا الزخم. وتدعم "تريب دوت كوم" هذا النمو من خلال حلولها التقنية المتقدمة، بما في ذلك التخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإتاحة إمكانيات الحجز متعدد اللغات بسهولة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاهتمام العالمي المتزايد بوجهات الشرق الأوسط.

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