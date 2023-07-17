أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت ترف، الشركة المختصة بالتطوير العقاري والتابعة لمجموعة ياس القابضة، عن تعيين أساسات الظفرة ايه بي سي سي لمقاولات البناء، فرع من شركة ايه.بي.سي.سي للأساسات والمقاولات البحرية ذ.م.م، لتنفيذ الأعمال الأولية لمشروع لوتشه العقاري في نخلة جميرا في دبي.

وستبدأ الأعمال الأولية لتنفيذ المشروع في يوليو الجاري، وذلك تمهيداً للأعمال المقبلة لاستكمال المشروع والذي حظي باهتمام واسع من قبل المشترين الباحثين عن تجارب سكنية مميزة، حيث يقدم المشروع وحدات سكنية فاخرة تشمل شقق الدوبلكس والبنتهاوس وخيارات أخرى من الشقق بمساحات واسعة تتراوح بين غرفتين إلى أربع غرف نوم، تمتاز بتجهيزات حديثة وتصاميم عصرية، وإطلالات بانورامية بحرية خلابة، ليوفر للسكان تجارب معيشة فاخرة في نخلة جميرا.

ويستوحى تصميم التحفة المعمارية لوتشه من تموجات البحر المتلألئ وخطوط الرمال البيضاء في صحراء دبي، ويضم المشروع مجموعة متنوعة من المرافق العصرية الأنيقة، ومدخل مباشر إلى شاطئ البحر.

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لمحة حول ترف:

تختص ترف في التطوير العقاري، وتهدف إلى تصميم مجموعة من المشاريع السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعتزم الشركة، التي تأسست مطلع عام 2023، طرح سلسلة من العقارات السكنية الحصرية والفاخرة في عدد من أبرز المواقع الفاخرة في الدولة لصالح العملاء المحليين والأجانب. وتعكس منهجية ترف بالتركيز على أدق التفاصيل مدى التزامها بتطوير مساحات عالية الجودة وقائمة على أسلوب الحياة، لتُلهم مجتمعاتها وعملاءها لتحقيق كامل إمكاناتهم. وتندرج ترف تحت مظلة مجموعة ياس القابضة، المجموعة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وينسجم إطلاق ترف مع جهود المجموعة لتنويع محفظتها ودعم خطط نموها إلى جانب وضع معايير جديدة لأسلوب الحياة الفاخر الخاص بالسكان والمستثمرين في دولة الإمارات وخارجها.

الموقع الإلكتروني: www.tarafholding.com

لمحة حول ياس القابضة

تُعد ياس القابضة شركة استثمارات مرموقة تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتمتلك محفظة أعمال متنوعة مع 50 شركة فرعية ضمن قطاعات مختلفة، حيث تنشط في عدة قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والمأكولات والتكنولوجيا والتعليم والتطوير العقاري والطيران. ويسهم التزام المجموعة في توفير منتجات وخدمات عالية القيمة والجودة في تعزيز نطاق انتشار خدماتها. وتتوزع شركات ياس القابضة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

الموقع الإلكتروني: / https://yasholding.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

نمر بركات، مدير حسابات العملاء

فور كوميونيكيشنز

البريد الإلكتروني: YasHolding@fourcommunications.com

رنا حسام

مدير التواصل والعلاقات العامة

ياس القابضة

البريد الإلكتروني: rana.aboualalla@yasholding.ae