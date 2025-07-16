تعيين شركة الفراس للمقاولات العامة خطوة أساسية لتجسيد رؤية تراف لمشروع تيرا جولف كوليكشن أحد أبرز مجتمعات الجولف في دبي

المشروع يجمع بين أناقة التصميم المعماري والمرافق عالمية المستوى والحياة النابضة في موقع استراتيجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ترف، شركة التطوير العقاري التابعة لمجموعة ياس القابضة الاستثمارية في دولة الإمارات، عن تعيين شركة الفراس للمقاولات العامة ذ.م.م كمقاول رئيسي لمشروع تيرا جولف كوليكشن، مجمع الفلل السكنية الحصرية في جميرا جولف إستيت بدبي.

يضم مشروع تيرا جولف كوليكشن 84 وحدة سكنية، تشمل فلل مستقلة مكونة من ست غرف نوم، ومنازل تاون هاوس، تمتد على مساحات مميزة بإطلالات مفتوحة على ملاعب الجولف المصممة لتلبية معايير البطولات العالمية. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2027، حيث تتميز كل وحدة بتصميم مدروس يوازن بين التصاميم المعاصرة، والرحابة والتخطيط الفعّال، حيث تشمل الأنظمة الذكية للمنازل، ومستوى سفلي خاص يمكن تحويله إلى صالة رياضية أو سينما أو مساحة للترفيه. كما تم تجهيز الفلل بمساحات مخصصة لإضافة مسابح خاصة مستقبلاً، مما يمنح السكان مرونة في تصميم مساحتهم الخارجية وفق رغباتهم.

وفي هذه المناسبة، صرح محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة ترف: "نثق بأن القدرات المتميزة لشركة الفراس ستسهم في تقديم تيرا جولف كوليكشن كمعيار جديد للمعيشة الفاخرة ضمن أحد أبرز مجتمعات دبي."

من جهته، قال فراس مشعل، المدير العام لشركة الفراس للمقاولات العامة: "نفخر بالتعاون مع ترف في هذا المشروع المميز والمرتقب. يمثل تيرا فرصة مميزة لتقديم تصميم معماري استثنائي مع أسلوب حياة فاخر."

وسيحظى سكان المشروع بإمكانية الاستفادة من مرافق جميرا جولف إستيت عالمية المستوى، بما في ذلك ملعبا الجولف "الأرض" و"النار" ومعهد الأداء التابع للجولة الأوروبية، ونوادي الرياضية والصحية، وملاعب التنس والبادل، وصالات الألعاب الرياضية، وأحواض السباحة، إلى جانب مركزين تجاريين. كما يقع تيرا ضمن مجتمتع سكني نابض بالحياة يضم أكثر من 1,800 وحدة سكنية، ويوفر سهولة الوصول إلى المدارس والمطاعم ومرافق الخدمات الأساسية.

ويمتاز المشروع بموقع استراتيجي على بُعد دقائق من منطقة إكسبو 2020 ومطار آل مكتوم الدولي، مما يجمع بين أسلوب الحياة الهادئ الفاخر وسهولة الوصول إلى قلب المدينة.

وقد بدأت أعمال البناء في المشروع في تأكيد على التزام ترف بتطوير وحدات سكنية راقية تناسب أصحاب الذوق الرفيع ممن يبحثون عن الرقي والراحة وفرص الاستثمار ضمن مجتمعات الجولف المرموقة في دبي.

لمحة حول ترف:

تختص ترف في التطوير العقاري، وتهدف إلى تصميم مجموعة من المشاريع السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعتزم الشركة، التي تأسست مطلع عام 2023، طرح سلسلة من العقارات السكنية الحصرية والفاخرة في عدد من أبرز المواقع الفاخرة في الدولة لصالح العملاء المحليين والأجانب. وتعكس منهجية ترف بالتركيز على أدق التفاصيل مدى التزامها بتطوير مساحات عالية الجودة وقائمة على أسلوب الحياة، لتُلهم مجتمعاتها وعملاءها لتحقيق كامل إمكاناتهم. وتندرج ترف تحت مظلة مجموعة ياس القابضة، المجموعة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وينسجم إطلاق ترف مع جهود المجموعة لتنويع محفظتها ودعم خطط نموها إلى جانب وضع معايير جديدة لأسلوب الحياة الفاخر الخاص بالسكان والمستثمرين في دولة الإمارات وخارجها. الموقع الإلكتروني: www.tarafholding.com

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