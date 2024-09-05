الخبر، في إطار النهضة التنموية الشاملة في المملكة العربية السعودية، تشهد المنطقة الشرقية في المملكة تطوراً ملحوظاً مع مشاريع إنمائية مبتكرة تَعِد بنقلة نوعية في مدينة الخبر. فيُعدّ الأفنيوز - الخبر إضافةً مهمة إلى سلسلة مشاريع الأفنيوز الشهيرة، حيث يشكل هذا المشروع قِبلةً تحتضن الحداثة والتراث مع إرساء تحوّلٍ تجاري وثقافي مُلهم في المنطقة. ويُسهم هذا المشروع بكونه أكثر وجهات التسوق جاذبيةً، في ترسيخ التزام المملكة بتنويع مشهدها الاقتصادي وتبني مستقبل مستدام.

فضمن شراكة سعودية كويتية، ستنطلق المرحلة الأولى من أعمال البناء في مشروع الأفنيوز - الخبر، الذي تبلغ قيمته 7.3 مليار ريال سعودي (1.947 مليون دولار أمريكي). وفي أغسطس العام الماضي، منحت شركة شمول القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة المباني، عقد البناء إلى مشروع مشترك بين مجموعة الكفاح السعودية للمقاولات وشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة في الكويت، حيث سيعمل الطرفان جنباً إلى جنب مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية (Pace) في الكويت، لإحياء هذا المشروع المتميز ضمن خطوة حيوية نحو تعزيز التطور والازدهار في المنطقة.

ولتمويل المرحلة الأولى من المشروع، وقعت شركة شمول القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة المباني، في ديسمبر 2023، اتفاقية مع صندوق التنمية السياحية السعودي واتحاد مصرفي يضم البنك السعودي الأول وبنك الرياض وبنك الكويت الوطني. ويشهد المشروع حالياً تقدّماً كبيراً، حيث حقق نسب إنجاز مميزة في مختلف مراحل البناء. وبشكل خاص، تم إنجاز 50% من أعمال صبة النظافة بما يساوي 6,083 متراً مكعباً من أصل 12,220 متراً مكعباً. بالإضافة إلى ذلك، تم إكمال 37% من أعمال الأساسات، ما يعادل 54,189 متراً مكعباً من أصل 144,857 متراً مكعباً. ويسير المشروع ككل بشكل أسرع من جدوله الزمني، حيث تم إنجاز 5.25% مقارنة بـ 4.92% المتوقع.

يتمتع مشروع الأفنيوز - الخبر بموقع استراتيجي عند تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، حيث يقدم تجارب استثنائية لا تقتصر فقط على التسوق. فيمتد المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 198,000 متر مربع، ويضم مركزاً تجارياً وبرجين بمساحات واسعة تُقدم أنشطة متنوعة. وسيكون في البرج الأول فندق فور سيزونز وفي الثاني فندق كانوبي باي هيلتون إضافة إلى مساحات مخصّصة للمكاتب. كما تتوفّر في المشروع مساحة تأجيرية تبلغ 167,000 متر مربع، مُخصصة للتسوق، والمطاعم، والترفيه والمكاتب.

وتعليقاً على هذا المشروع المتميز، قال الرئيس التنفيذي للمكتب العربي، المهندس/ طارق شعيب: "تُشكل علامة الأفنيوز التجارية وجهة رائدة للبيع بالتجزئة والترفيه، ويأتي الأفنيوز – الخبر ليُكمل المشهد الإنمائي المتميز الذي تُقدمه المجموعة. نتطلع إلى أن نصنع من هذا المشروع نقطة جذب ليس فقط للسكان المحليين، ولكن أيضاً للزوار من جميع أنحاء المملكة وخارجها، لنبني مشروعاً فريداً يجمع تحت مظلته التجزئة، والترفيه والتميز المعماري الحديث".

ويتميز الأفنيوز - الخبر بأسلوب معماري حديث يعكس التاريخ الغني والجمال الطبيعي للمنطقة الشرقية السعودية. وسيشمل هذا المشروع الضخم مناطق تجارية وترفيهية وشقق سكنية، إضافةً إلى عددٍ من القاعات المُخصصة للمعارض، والفعاليات والمكاتب.

كما يعدّ مشروع الأفنيوز - الخبر وجهة مميزة لعشاق الترفيه، حيث يضم أكثر من 10 قاعات سينما، إضافةً إلى مقاهٍ ومطاعم متنوعة، وحدائق عامة وأماكن ترفيهية تلبي اهتمامات الزوار من جميع الأعمار. ويحوي أكثر من 6000 موقف للسيارات، ليضمن الراحة لزواره وسهولة الوصول.

ويتيح المشروع تجربة تسوق وترفيه فريدة من خلال 8 مناطق مخصّصة وهي جراند أفينيو، ذا بلازا، المول، تاون سكوير، السوق، إليكترا، Urban Walk والحدائق. وهذه المناطق مستوحاة من وجهات التسوق العالمية الفاخرة، ما يُعزز جاذبية المشروع ويجعله وجهة مثالية للعائلات والأفراد لتجربة ترفيهية شاملة.

إضافةً إلى ذلك، تُعدّ منطقة السوق من المناطق المميزة التي يضمها مشروع الأفنيوز - الخبر، فهي مستوحاة من التراث الغني للأسواق السعودية القديمة. فيُقدم السوق لمحة عن تراث المملكة الغني، ويوفر مزيجاً فريداً من المطاعم المحلية الأصيلة وأجواء السوق التقليدية، ليشكل وجهة ثقافية داخل المشروع، تمكن الزوار من الاستمتاع برحلة تعليمية وثقافية تعرّفهم على المأكولات المحلية، وتُعزز تفاعلهم مع التراث المحلي بطريقة ممتعة تجمع بين أصالة التاريخ والعصرية التي تمتاز بها المملكة.

ويشمل هذا المشروع الكثير من المناطق التي تُقدم تجربة خاصة وفريدة من نوعها، فمنطقة تاون سكوير تعتبر مساحة إبداعية مشتركة تعزز الإلهام الفني بإضاءتها الهادئة. أمّا منطقة إلكترا فهي مستوحاة من المستقبل وبالتحديد من مدينة طوكيو، حيث يطغى عليها الطابع التكنولوجي المتطور. ويعكس التسوق في Urban Walk الحالة الفريدة التي يُقدمها المشروع، مع نزهات هادئة وسط حدائق ومساحات خضراء توفر السلام والاسترخاء.

علاوة على ذلك، يتبع الأفنيوز - الخبر نهجاً مستداماً بتصميم عالمي المستوى، مع أفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة، ليحاكي رؤية المملكة في هذا المجال.

وقال شعيب: "إن نجاح مشروع الأفنيوز لا يتجاوز تجربة التسوق فحسب، بل يشكل واحداً من أبرز المعالم السياحية والاقتصادية في المنطقة. ما بدأ كمفهوم رؤيوي في الكويت أصبح اليوم رمزاً للحداثة، والرفاهية والابتكار. فيعكس هذا المشروع استراتيجية استثمارية مبتكرة ورؤية مستقبلية بناءة، ويحقق توازناً مثالياً بين الابتكار والتراث".

وأضاف: "يتماشى مشروع الأفنيوز - الخبر مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع اقتصاد البلاد وتقليل الاعتماد على النفط. فمن المقرر أن يوفر أكثر من 10000 فرصة عمل في قطاعي التجزئة والترفيه، ما يعزز بشكل كبير قطاع الخدمات بأكمله في المنطقة. نفخر بالمساهمة في نمو المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وازدهارها، ومن المتوقع أن يفتح المشروع أبوابه في الربع الأول من عام 2027، ليجلب معه تجربة نابضة بالحياة، تجتمع فيها الحداثة والتراث، وتلتقي الفخامة بالاستدامة".

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